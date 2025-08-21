B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Prințesa Charlene de Monaco, dezvăluiri emoționante: „Nu cred că această durere va dispărea vreodată”

Selen Osmanoglu
21 aug. 2025, 16:00
Prințesa Charlene de Monaco a vorbit despre evenimentele care au marcat-o în trecut, dar care au determinat-o să se dedice uneia dintre cele mai importante misiuni din viața sa.

Cuprins

  • Despre ce este vorba
  • Pentru prevenție
  • „Bucurie, nu doliu”

Despre ce este vorba

Soția Prințului Albert a vorbit despre moartea verişorului său de doar cinci ani, eveniment care a marcat-o.

„Este un subiect care mă afectează profund, nu doar ca înotătoare. Când eram copil, verişorul meu Richard s-a înecat într-un râu, foarte aproape de casa unchiului meu. Avea doar cinci ani. A fost devastator. Nu cred că această durere va dispărea vreodată”, a declarat Charlene, conform ¡HOLA!, citat de Click.

Cu toate acestea, durerea a împins-o să se dedice uneia dintre cele mai importante misiuni din viața sa: prevenirea înecurilor.

Pentru prevenție

La un an după căsătoria cu Prinţul Albert, Prințesa Charlene a înfiinţat o fundaţie care îi poartă numele, cu scopul de a combate accidentele acvatice prin educaţie, cursuri de înot și promovarea valorilor sportive.

Fundația Prințesei Charlene de Monaco a oferit cursuri gratuite de înot, pregătire pentru salvatori și campanii educaţionale în şcoli şi cluburi sportive, ani de zile.

„Învățarea înotului este un drept fundamental și o chestiune de egalitate, care nu ar trebui să fie limitată de constrângeri financiare”, a transmis Prințesa Charlene de Monaco.

„Bucurie, nu doliu”

Prințesa a fost afectată și de moartea fiicei unor prieteni apropiați, în vârstă de doar 19 luni, care s-a înecat într-o piscină în 2018.

Prințesa Charlene și-a exprimat îngrijorarea față de creșterea alarmantă a înecurilor la nivel global.

„Apa trebuie să rămână un loc de bucurie, nu de doliu”, a adăugat Prințesa.

