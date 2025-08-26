Momente de tensiune pe un șantier din Buzău, după ce un bărbat a fost prins sub un mal de pământ. Salvatorii sosiți la fața locului au trebuit să îl scoată pe bărbat de la o adâncime de 7-8 metri.
Incidentul s-a petrecut în localitatea Ziduri, pe un şantier. Un muncitor a fost surprins, în timp ce executa lucrări, de un mal de pământ care l-a acoperit în totalitate. La fața locului, s-au deplasat mai multe autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații (ISU) de Urgenţă Buzău. S-a constatat că victima se afla la 7-8 metri sub pământ, potrivit Agerpres.
„Pe raza localităţii Ziduri, judeţul Buzău, o persoană care efectua lucrări pe un şantier a fost surprinsă de un mal de pământ, fiind acoperită în totalitate. La faţa locului au fost direcţionate forţe din cadrul ISU Buzău cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD tip EPA şi un container multirisc. Forţele au ajuns la locul intervenţiei şi se acţionează pentru extragerea persoanei, aceasta fiind surprinsă sub malul de pământ la o adâncime de aproximativ 7-8 metri”, a transmis ISU Buzău.
Salvatorii au reușit să extragă victima de sub malul de pământ, însă bărbatul se află în stare de inconştienţă. Echipajele medicale au început efectuarea manevrelor de resuscitare, relatează Observator News.