Momente de tensiune pe un șantier din Buzău, după ce un bărbat a fost prins sub un mal de pământ. Salvatorii sosiți la fața locului au trebuit să îl scoată pe bărbat de la o adâncime de 7-8 metri.

Cuprins:

Cum s-a produs accidentul În ce stare se află victima

Cum s-a produs accidentul

Incidentul s-a petrecut în localitatea Ziduri, pe un şantier. Un muncitor a fost surprins, în timp ce executa lucrări, de un mal de pământ care l-a acoperit în totalitate. La fața locului, s-au deplasat mai multe autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații (ISU) de Urgenţă Buzău. S-a constatat că victima se afla la 7-8 metri sub pământ, potrivit Agerpres.

„Pe raza localităţii Ziduri, judeţul Buzău, o persoană care efectua lucrări pe un şantier a fost surprinsă de un mal de pământ, fiind acoperită în totalitate. La faţa locului au fost direcţionate forţe din cadrul ISU Buzău cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD tip EPA şi un container multirisc. Forţele au ajuns la locul intervenţiei şi se acţionează pentru extragerea persoanei, aceasta fiind surprinsă sub malul de pământ la o adâncime de aproximativ 7-8 metri”, a transmis ISU Buzău.

În ce stare se află victima

Salvatorii au reușit să extragă victima de sub malul de , însă bărbatul se află în stare de inconştienţă. Echipajele medicale au început efectuarea manevrelor de , relatează .