B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Bărbat din Buzău, prins sub un mal de pământ. Salvatorii l-au scos de la o adâncime de 7-8 metri

Bărbat din Buzău, prins sub un mal de pământ. Salvatorii l-au scos de la o adâncime de 7-8 metri

B1.ro
26 aug. 2025, 16:17
Bărbat din Buzău, prins sub un mal de pământ. Salvatorii l-au scos de la o adâncime de 7-8 metri
Sursa foto simbol: Freepik

Momente de tensiune pe un șantier din Buzău, după ce un bărbat a fost prins sub un mal de pământ. Salvatorii sosiți la fața locului au trebuit să îl scoată pe bărbat de la o adâncime de 7-8 metri.

Cuprins:

  1. Cum s-a produs accidentul
  2. În ce stare se află victima

Cum s-a produs accidentul

Incidentul s-a petrecut în localitatea Ziduri, pe un şantier. Un muncitor a fost surprins, în timp ce executa lucrări, de un mal de pământ care l-a acoperit în totalitate. La fața locului, s-au deplasat mai multe autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații (ISU) de Urgenţă Buzău. S-a constatat că victima se afla la 7-8 metri sub pământ, potrivit Agerpres.

„Pe raza localităţii Ziduri, judeţul Buzău, o persoană care efectua lucrări pe un şantier a fost surprinsă de un mal de pământ, fiind acoperită în totalitate. La faţa locului au fost direcţionate forţe din cadrul ISU Buzău cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD tip EPA şi un container multirisc. Forţele au ajuns la locul intervenţiei şi se acţionează pentru extragerea persoanei, aceasta fiind surprinsă sub malul de pământ la o adâncime de aproximativ 7-8 metri”, a transmis ISU Buzău.

În ce stare se află victima

Salvatorii au reușit să extragă victima de sub malul de pământ, însă bărbatul se află în stare de inconştienţă. Echipajele medicale au început efectuarea manevrelor de resuscitare, relatează Observator News.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
O poveste cu final fericit: un bărbat și-a recuperat verighetele dintr-o groapă de gunoi. Cum au ajuns acestea acolo
Externe
O poveste cu final fericit: un bărbat și-a recuperat verighetele dintr-o groapă de gunoi. Cum au ajuns acestea acolo
Alimentele pe care să nu le pui pe ușa frigiderului. De ce nu este bine să le pui acolo
Eveniment
Alimentele pe care să nu le pui pe ușa frigiderului. De ce nu este bine să le pui acolo
Trei bărbați din Cluj, arestați după ce au furat 30.000 de euro din casa unui bătrân. Unde au ascuns banii
Eveniment
Trei bărbați din Cluj, arestați după ce au furat 30.000 de euro din casa unui bătrân. Unde au ascuns banii
Constanța va avea o nouă centrală termoelectrică modernă. Proiectul este finanțat prin PNRR și face tranzitul la energie verde
Eveniment
Constanța va avea o nouă centrală termoelectrică modernă. Proiectul este finanțat prin PNRR și face tranzitul la energie verde
Un bărbat suspectat de furt a fost prins de polițiștii din Bacău. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
Eveniment
Un bărbat suspectat de furt a fost prins de polițiștii din Bacău. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
ANPC avertizează părinții, înaintea începerii noului an școlar: „Fiecare detaliu contează când vine vorba de siguranța copilului tău!”. Despre ce e vorba
Eveniment
ANPC avertizează părinții, înaintea începerii noului an școlar: „Fiecare detaliu contează când vine vorba de siguranța copilului tău!”. Despre ce e vorba
Patriarhia Română denunță „egoismul” și „lăcomia materială”, dar înalță Catedrala Neamului, unul dintre cele mai mari edificii din țară
Eveniment
Patriarhia Română denunță „egoismul” și „lăcomia materială”, dar înalță Catedrala Neamului, unul dintre cele mai mari edificii din țară
Publicarea anunțurilor de concurs pe posturi.gov.ro – Ghid complet pentru instituții publice
Eveniment
Publicarea anunțurilor de concurs pe posturi.gov.ro – Ghid complet pentru instituții publice
Un polițist și-a agresat iubita, în vârstă de 18 ani, în repetate rânduri. Cum au acționat autoritățile
Eveniment
Un polițist și-a agresat iubita, în vârstă de 18 ani, în repetate rânduri. Cum au acționat autoritățile
Au venit, au mâncat și-au plecat. Doi tineri au „uitat” să plătească nota la un restaurant
Eveniment
Au venit, au mâncat și-au plecat. Doi tineri au „uitat” să plătească nota la un restaurant
Ultima oră
17:09 - O poveste cu final fericit: un bărbat și-a recuperat verighetele dintr-o groapă de gunoi. Cum au ajuns acestea acolo
16:58 - Alimentele pe care să nu le pui pe ușa frigiderului. De ce nu este bine să le pui acolo
16:44 - Trei bărbați din Cluj, arestați după ce au furat 30.000 de euro din casa unui bătrân. Unde au ascuns banii
16:39 - Constanța va avea o nouă centrală termoelectrică modernă. Proiectul este finanțat prin PNRR și face tranzitul la energie verde
16:24 - Ucraina are acum o armă care poate schimba cursul războiului: Ce este racheta de croazieră „Flamingo”
16:19 - Un bărbat suspectat de furt a fost prins de polițiștii din Bacău. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
15:57 - ANPC avertizează părinții, înaintea începerii noului an școlar: „Fiecare detaliu contează când vine vorba de siguranța copilului tău!”. Despre ce e vorba
15:54 - Mircea Abrudean, președintele Senatului: Cu siguranţă vor creşte impozitele pe locuinţe. Acum sunt foarte mici (VIDEO)
15:29 - Maria de la „Insula Iubirii”, mesaj pentru cei care o critică. Ce a transmis concurenta
15:27 - Patriarhia Română denunță „egoismul” și „lăcomia materială”, dar înalță Catedrala Neamului, unul dintre cele mai mari edificii din țară