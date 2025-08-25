B1 Inregistrari!
Temperaturi de 55 °C, într-un orășel izolat. Jumătate din populație a ajuns să traiască sub pământ

Temperaturi de 55 °C, într-un orășel izolat. Jumătate din populație a ajuns să traiască sub pământ
Temperaturile ridicate, care pot ajunge șa 55 de grade Celsius, i-au făcut pe locuitorii unui orășel izolat din sudul Australiei să se mute sub pământ, în locuințe săpate în rocă.

Cuprins

  • Despre ce este vorba
  • Avantaje
  • Dezavantaje

Despre ce este vorba

Sabrina Troisi, 38 de ani, este una dintre persoanele care au ajuns să trăiască sub pământ din cauza căldurii.

Ea este originară din Stuttgart, Germania, și locuiește alături de soțul ei Nick și cei doi copii, Thomas, de 14 ani, și Leah, de 13 ani, în Coober Pedy. Femeia lucrează ca manager de birou la muzeul local, conform Mirror, citat de Observator.

„A intra în casa noastră este ca și cum ai intra într-un deal”, a povestit Sabrina.

Avantaje

Locuința familiei Troisi a fost evaluată la 277.000 de dolari. Este săpată la patru metri sub rocă. Are două livinguri, două băi, o piscină, dar și spa-uri interioare și exterioare.

„Este mult mai ieftin să locuiești sub pământ decât la suprafață. Nu ai nevoie de aer condiționat sau încălzire, doar de lumină artificială”, a spus Sabrina.

Pe lângă costuri, Sabrina spune că un alt avantaj este liniștea de care are parte.

„Nu există zgomot exterior. Când închizi ușa, dispare tot. Este complet întuneric, complet liniște, perfect pentru somn. Iubesc să dorm sub pământ”, a mărturisit femeia.

Dezavantaje

Cu toate că Sabrina se bucură de unele beneficii, ea a prezentat și ce minusuri există atunci când trăiești sub pământ.

„Dacă nu sigilezi regulat pereții, devine destul de prăfuit, pentru că ești practic în interiorul unui deal. Altfel, bucățele din tavan îți pot cădea în supă”, a avertizat Sabrina.

Pe lângă acest aspect, nu există ferestre. Oamenii nu pot să vadă ce se întâmplă afară.

De asemenea, „dacă ai o grădină, trebuie să plătești pentru apă, care e destul de scumpă”, mai spune femeia. „Mulți folosesc apa de la duș și spălat pentru a uda plantele”, adaugă.

Întrebată dacă acest mod de viață ar putea fi o soluție globală la încălzirea planetei, Sabrinaa răspuns: „Poate fi o soluție pentru încălzirea globală în alte părți ale lumii. Dar dacă nu ai materialele potrivite, ca aici, trebuie să construiești structuri. Nu cred că este viitorul, decât dacă găsesc o metodă eficientă de a o face”.

