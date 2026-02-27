B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Bărbat din Sibiu, reținut după ce a vandalizat sediul PNL Deva

Traian Avarvarei
27 feb. 2026, 22:44
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un bărbat de 43 de ani, din municipiul Sibiu, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore sub acuzația că a vandalizat sediul PNL Deva.

Bărbatul a vandalizat sediul PNL Deva. Cum s-a scuzat

„La data de 9 februarie 2026, ora 09:20, Poliția Municipiului Deva a fost sesizată cu privire la faptul că, în perioada 6 februarie 2026, ora 15:00 – 9 februarie 2026, ora 09:00, persoane necunoscute au distrus, prin lovire cu un corp dur, geamurile ușii de acces ale sediului unui partid din municipiul Deva. În urma activităților investigative desfășurate de polițiști, precum și a administrării probatoriului în cauză, a fost identificat cel bănuit de comiterea faptei.

Astăzi (vineri, n.r.), 27 februarie 2026, acesta a fost depistat în baza unui mandat de aducere emis pe numele său. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 43 de ani, din municipiul Sibiu, care a fost condus la sediul Poliției Municipiului Deva. În urma audierilor, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere”, a transmis IPJ Hunedoara, citat de Agerpres.

Bărbatul le-a spus polițiștilor că atunci era în Deva, în vizită la fratele său, și că ar fi acționat așa pe fondul consumului de alcool.

