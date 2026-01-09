Povestea lui Sonny Graham, un american care a trăit mai bine de un deceniu cu inima primită de la un bărbat care s-a sinucis, a șocat opinia publică din Statele Unite. După transplant, viața lui Graham a luat o turnură neașteptată, marcată de schimbări profunde de comportament și de decizii radicale, care au culminat cu un final tragic.

Transplantul care i-a schimbat viața

În anul 1995, Sonny Graham, un bărbat din statul Georgia, SUA, diagnosticat cu insuficiență cardiacă congestivă, a primit un transplant de inimă. Donatorul a fost Terry Cottle, un tânăr de 33 de ani care a decis să își pună capăt vieții. Intervenția chirurgicală a fost un succes, iar Graham a putut să își reia activitățile cotidiene, lucrând ca director al unui teren de golf, scrie Click.

La scurt timp după transplant, bărbatul a început să aibă trăiri pe care nu și le putea explica. El a declarat ulterior că simțea emoții și impulsuri complet noi, care păreau să nu îi aparțină.

Povestea lui Terry Cottle și apropierea inexplicabilă de văduva acestuia

Terry Cottle fusese căsătorit cu Cheryl, alături de care avea trei copii. Relația lor a fost una tumultuoasă, marcată de certuri și despărțiri repetate, iar aceste tensiuni l-au determinat, în cele din urmă, să recurgă la sinucidere, în baia locuinței familiei.

După transplant, Sonny Graham a cunoscut-o pe Cheryl și a simțit o apropiere inexplicabilă față de ea. „Simțeam că o cunosc de ani. Nu-mi puteam lua ochii de la ea. Pur și simplu mă holbam”, declara el în 2006 pentru Hilton Head Island Packet. Cei doi au început să corespondeze, iar relația s-a transformat treptat într-una romantică.

O viață nouă și schimbări radicale

Graham a luat decizia de a-și părăsi soția, alături de care fusese căsătorit timp de 38 de ani, și să înceapă o nouă viață cu Cheryl, în ciuda diferenței de vârstă de aproape 30 de ani. În 2004, cei doi s-au căsătorit.

Apropiații lui Graham au observat însă schimbări majore în comportamentul său, unele similare cu cele ale lui Terry Cottle. Bărbatul și-a modificat preferințele alimentare, a început să consume hotdog și bere și a acumulat datorii considerabile, încercând să îi ofere soției un trai mai bun.

Un final cutremurător

În ultimii ani de viață, Sonny Graham a început să își pregătească testamentul și să scrie mesaje considerate ciudate de cei din jur, în care făcea referire la ziua transplantului. Potrivit apropiaților, problemele financiare și schimbările profunde din viața sa l-au împins către același gest tragic.

Sonny Graham a murit pe 13 aprilie 2008, la vârsta de 69 de ani, după ce a decis să se împuște, repetând destinul tragic al omului de la care primise inima.