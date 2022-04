Bebelușii născuți în Mariupol, privați de cetățenia ucraineană. Cum arată certificatele emise de statul auto-proclamat DPR

Situație nemaiîntâlnită în Ucraina. Copiii născuți în aceste zile în orașul Mariupol primesc certificate de naștere emise de statul auto-proclamat Republica Populară Donețk, susținută de Rusia. Comisarul Parlamentului ucrainean pentru Drepturile Omului, Ludmila Denisova, a confirmat această informație și a catalogat situația drept o încălcare a drepturilor fundamentale, deoarece au fost privați de cetățenie.

„Pe 23 aprilie, ocupanții au eliberat primul certificat de naștere din ultima lună. Pentru prima dată la Mariupol, o organizație teroristă rusă a furat oficial cetățenia copilului nostru ucrainean”, a declarat Petro Andrușcenko, consilierul primarului orașului Mariupol, potrivit CNN.

