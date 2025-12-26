Gigi Becali a spus că s-a hotărât să nu mai meargă la Muntele Athos și să rămână fidel bisericilor din București în care s-a desăvârșit ca bun creștin. Patronul FCSB mai susținut că nu mai merge în Occident de milă, deoarece vesticii nu știu ce e aceea dreapta credință.

Care sunt bisericile la care merge Gigi Becali

„Eu la Athos nu mai merg. Mie mi-a intrat în deprindere Patriarhia, Cernica, Darvari și Plumbuita, la astea mai merg. Mă simt atât de bine în din București că nici în provincie nu mă duc. (…) M-am obișnuit în anumite locuri.

Când mă duc la Darvari, îmi aduc aminte din tinerețile mele, acolo am început. Eu nu mă refer la tinerețe ca vârstă, ci la tinerețea mea duhovnicească, pentru că începuturile mele au fost la Mănăstirea Darvari. Acolo am început eu să merg zi de zi, zi de zi. Acum merg o dată la 2-3 săptămâni, dar în momentul în care intru acolo mă bufnește plânsul pentru că îmi aduc aminte de începuturile mele. Acolo sunt amintirile mele frumoase de la începuturi. (…)

Pe urmă m-am mutat la Plumbuita. Când intru în Plumbuita, îmi aduc aminte de locurile mele unde stăteam și mă rugam. Și iar mă bufnește plânsul că îmi aduc aminte de adolescența mea.

Și pe urmă m-am mutat la Cernica. Îmi aduc aminte de bărbăția mea, acolo am crescut. Și după aia, când ajung la Patriarhie, încep să se simtă înțelepciunea și bătrânețile mele. La Patriarhia Română este pentru mine cel mai sfânt loc de pe fața pământului.

E posibil să mai fie la Mormântul Sfânt, o să mă mai duc. Când am fost n-am simțit așa, nu știam. Dar ce simt la Patriarhie, nu am simțit nicăieri pe fața pământului unde am fost”, a spus Gigi Becali, pentru

Becali: De milă nu mă duc în Occident

Patronul FCSB a explicat și de ce nu mai merge deloc în Occident.

„Dacă mă duc în Occident, stau mă uit la oameni care sunt bine îmbrăcați și care sunt bogați și îmi vine să plâng de mila lor. Mă gândesc: ‘Doamne, dar ăștia săracii nu știu dreapta . Ce o să fie cu ei?’.

Și îmi e milă de ei că sunt ca floarea în vânt și ca praful în fața vântului. Oameni fără credință care nu știu ce e Hristos, ce e Dumnezeu și care trăiesc pe pământ și mor fără să știe toate astea. Și de milă nu mă duc în Occident.

Odată când am fost la Milano, că s-a dus fata mea acolo la facultate, m-am dus pe cea mai scumpă stradă și erau artiști, mă uitam la ei, m-am concentrat și m-a bufnit plânsul: ‘Doamne, dar cu ăștia ce va fi că ei nu știu dreapta credință. Ce o să faci cu ei?’.

Și mi-a fost milă: ‘Doamne, dar învață-i că ei nu știu săracii’. Miroseau femeile a parfumuri luxoase și mă uitam la ele și ziceam: ‘Vai, săraca de tine, dar nici nu știi dreapta credință’”, a mai afirmat Gigi Becali.