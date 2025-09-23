Gigi Becali a declarat că el dă bani străinilor necăjiți care vin să muncească în România, deoarece nu e extremist precum cei de la AUR și nu are nimic nici cu străinii, nici cu oamenii de diverse religii. În schimb, patronul FCSB a spus că nu primește la echipă jucători care s-au născut creștin-ortodocși, dar au trecut la alte religii, deoarece „înseamnă că au ceva”. Becali a mai spus că a trimis și că vrea să contribuie la construirea unei biserici pentru creștinii din Siria care se retrag în România.

Cum ajută Becali străinii care vin să muncească în România

Gigi Becali a făcut dezvăluirile în contextul în care e supărat că Mihai Popescu și-a schimbat religia, motiv pentru care nici nu-l mai vrea la echipă. Pe de altă parte, n-are nicio problemă cu Dennis Politic, deși acesta nu este creștin ortodox. Pornind de aici, Becali a ținut să explice că nu are nimic cu oamenii de alte religii.

„Să nu crezi că am eu ceva. Eu nu am vreo ură. Ăștia de la AUR pe ăia care aduc mâncare, livratorii. Eu opresc, dau câte 100-200 de euro. Ăla, săracul, vine și el din țara lui… Eu opresc unde îi văd. Sunt vai de mama lor, mor de foame.

Eu opresc și le dau 100-200 de euro. Cum îi văd negri și filipinezi, ”ia 200 de euro”, ”ia 100 de euro”. Și când mă duc la magazin sau la restaurante: ”Ia 100 de euro!”. Să ducă și el acasă la familia lui. Și nu mă interesează ce are. E treaba lui. Eu nu sunt d-ăla extremist. (…)

Eu când îi văd filipinezi sau din Africa, de unde sunt, ”ia 100 de euro, ia 200 de euro”. Și nu sunt ortodocși. Eu iubesc toți oamenii!”, a spus Gigi Becali, pentru

Ce acte de caritate a mai făcut Gigi Becali

El a revenit apoi la subiectul jucătorilor de altă religie și, din nou, pentru a ilustra că nu are nimic cu nimeni, a declarat că a trimis milioane de euro pentru oamenii din Africa.

„Nu am nimic cu el. Ca drept dovadă că l-am luat. Știam. I-am întrebat: a fost din familie sau s-a făcut între timp? Dacă se face între timp, nu îl mai iau. Dacă pleacă de la ortodocși, dacă e botezat ortodox și fuge, nu îl mai iau. Înseamnă că are ceva.

Dar dacă omul e pocăit sau ce e el, respectăm religia lui. Ca drept dovadă cum ajut în Africa, mii de copii. Am trimis milioane de euro. Dacă tu ești ortodox și treci la altă religie, cu mine nu mai ai de a face”, a susținut patronul FCSB.

Gigi Becali a vorbit și despre biserica pentru sirieni la construcția căreia vrea să contribuie.

„Acum vreau să ajut să facă biserică creștinii din Siria, care se retrag în România. Bine, ăia sunt ortodocși. Sunt frați cu mine. Sunt cu Hristos. Ăla dacă e musulman, s-a născut musulman. Ăla dacă s-a născut adventist, e treaba lui.

Băi, dar cum să fii ortodox și să renunți la botezul familiei tale și să te duci la sectă? Nu am nimic. Dacă s-a născut sectant, e treaba lui. S-a născut catolic, e catolic. S-a născut musulman, e musulman. E treaba lui. Ca dovadă, eu nu am musulmani în echipă? Am! Așa s-a născut. Dumnezeu răsare soarele și peste cei răi și peste cei buni”, a mai declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.

Recent, Becali a fost văzu mai multor elevi de la Liceul „Mihai Eminescu” din București. Patronul FCSB a fost filmat și imaginile au devenit virale pe rețelele sociale. În clip se vede cum numără banii, îi împarte și face poze cu elevii. Internauții au avut numeroase reacții pozitive și de amuzament.