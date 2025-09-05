B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Belgian arestat după ce a încercat să introducă ilegal în România cinci irakieni. Unde erau ascunși doi dintre migranți

Belgian arestat după ce a încercat să introducă ilegal în România cinci irakieni. Unde erau ascunși doi dintre migranți

B1.ro
05 sept. 2025, 18:16
Belgian arestat după ce a încercat să introducă ilegal în România cinci irakieni. Unde erau ascunși doi dintre migranți
Foto: snppc.ro

Un bărbat care a încercat să introducă ilegal în țară cinci migranți irakieni a fost arestat preventiv, informează Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF).

Cuprins:

  1. Unde a fost descoperită mașina care transporta migranții
  2. Unde urmau să fie transportați bărbații

Unde a fost descoperită mașina care transporta migranții

Descoperirea celor cinci migranți ilegali a avut loc la data de 3 septembrie, în jurul orei 18.15, în timpul unui control al poliţiştilor de frontieră, pe raza județului Giurgiu. Mașina în care erau transportați irakienii era înmatriculată în Bulgaria și era condusă de un bărbat de origine bulgară.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliţiei de Frontieră Giurgiu au depistat, în urma verificării unui autoturism, cinci cetăţeni străini care intenţionau să treacă ilegal frontiera”, transmite IGPF, citat de Agerpres, potrivit Știrile ProTV.

Șoferul a fost arestat pentru 30 de zile și este cercetat pentru trafic de migranți, iar cei cinci irakieni sunt cercetaţi pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat.

Unde urmau să fie transportați bărbații

Inițial, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul era condus de un cetățean belgian, care avea trei pasageri. Când au deschis portbagajul, aceștia au descoperit cu stupoare că acolo se mai aflau alți doi bărbați.

„Autoturismul folosit în activitatea infracţională, în valoare de aproximativ 90.000 de lei, a fost indisponibilizat şi introdus în camera de corpuri delicte a instituţiei”, precizează IGPF.

În urma verificărilor, s-a stabilit că cei cinci irakieni au fost preluaţi în data de 2 septembrie din Sofia (Bulgaria) şi urmau să fie transportaţi către vestul Europei. Migranții au fost predaţi autorităţilor de frontieră bulgare pentru continuarea cercetărilor şi aplicarea măsurilor legale.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
O clinica ilegală din Madrid oferea injecții cu botox și acid hialuronic expirate. Proprietara, arestată
Externe
O clinica ilegală din Madrid oferea injecții cu botox și acid hialuronic expirate. Proprietara, arestată
Zeci de constănțeni, păcăliți de un anunț fals de închiriere. Escrocul le-a produs o pagubă totală de 60.000 de lei
Eveniment
Zeci de constănțeni, păcăliți de un anunț fals de închiriere. Escrocul le-a produs o pagubă totală de 60.000 de lei
Stomatologia viitorului la DENT ESTET: Cum schimbă AI experiența pacientului și tratamentele dentare
Eveniment
Stomatologia viitorului la DENT ESTET: Cum schimbă AI experiența pacientului și tratamentele dentare
Putin condiționează negocierile cu Zelenski. Moscova, singurul loc acceptat pentru o întâlnire
Externe
Putin condiționează negocierile cu Zelenski. Moscova, singurul loc acceptat pentru o întâlnire
Accident rutier în apropiere de stația de metrou Păcii din București. Un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul este îngreunat în zonă, se circulă bară la bară (FOTO)
Eveniment
Accident rutier în apropiere de stația de metrou Păcii din București. Un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul este îngreunat în zonă, se circulă bară la bară (FOTO)
Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători
Eveniment
Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători
Femeie agresată de o alta în Cluj-Napoca, pentru că vorbea în maghiară la telefon: „Bozgoroaică, maghiară să vorbești acasă, nu pe stradă”
Eveniment
Femeie agresată de o alta în Cluj-Napoca, pentru că vorbea în maghiară la telefon: „Bozgoroaică, maghiară să vorbești acasă, nu pe stradă”
Trucul secret al turcoaicelor. Cu ce curăță ele petele de cafea de pe haine și covoare. Nu te-ai fi gândit la asta!
Eveniment
Trucul secret al turcoaicelor. Cu ce curăță ele petele de cafea de pe haine și covoare. Nu te-ai fi gândit la asta!
Suma uriașă pe care a plătit-o o femeie din Brașov pentru a închiria un loc de parcare. A stabilit un nou record în municipiu
Eveniment
Suma uriașă pe care a plătit-o o femeie din Brașov pentru a închiria un loc de parcare. A stabilit un nou record în municipiu
Ucraina cere sprijin masiv după război. Moscova amenință, iar UE caută soluții
Externe
Ucraina cere sprijin masiv după război. Moscova amenință, iar UE caută soluții
Ultima oră
18:54 - O clinica ilegală din Madrid oferea injecții cu botox și acid hialuronic expirate. Proprietara, arestată
18:51 - Zeci de constănțeni, păcăliți de un anunț fals de închiriere. Escrocul le-a produs o pagubă totală de 60.000 de lei
18:51 - Stomatologia viitorului la DENT ESTET: Cum schimbă AI experiența pacientului și tratamentele dentare
18:46 - Cristian Popescu Piedone a decis să plece din PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu. Ce planuri ar avea
18:45 - Orașul din România unde o femeie plătește 13.000 lei/an pentru a ocupa un loc de parcare licitat de primărie. Cât au plătit alți șoferi
18:25 - Mihaela Borcea, dezvăluiri despre cumpenele prin care a trecut: „Viața mea a fost marcată de numeroase încercări, inclusiv intoxicația cu mercur de acum 14 ani”
18:22 - Putin condiționează negocierile cu Zelenski. Moscova, singurul loc acceptat pentru o întâlnire
18:19 - Scandal în REPER: Octavian Berceanu, proaspăt ales președinte al partidului, demisionează și acuză presiuni din interior: „A venit cu o propunere indecentă” / Ce acuzații aduce la adresa vechii conduceri (VIDEO)
17:57 - Oana Lis caută un cărucior cu rotile pentru soțul ei: „Viorel nu a mai ieșit din casă de 6 luni. E foarte grea deplasarea în oraș pentru persoanele cu dizabilități”
17:54 - Accident rutier în apropiere de stația de metrou Păcii din București. Un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul este îngreunat în zonă, se circulă bară la bară (FOTO)