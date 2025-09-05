Un bărbat care a încercat să introducă ilegal în țară cinci migranți irakieni a fost arestat preventiv, informează Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF).

Unde a fost descoperită mașina care transporta migranții

Descoperirea celor cinci migranți ilegali a avut loc la data de 3 septembrie, în jurul orei 18.15, în timpul unui control al poliţiştilor de frontieră, pe raza județului Giurgiu. Mașina în care erau transportați irakienii era înmatriculată în Bulgaria și era condusă de un bărbat de origine bulgară.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliţiei de Frontieră Giurgiu au depistat, în urma verificării unui autoturism, cinci cetăţeni străini care intenţionau să treacă ilegal frontiera”, transmite IGPF, citat de Agerpres, potrivit .

a fost arestat pentru 30 de zile și este cercetat pentru trafic de migranți, iar cei cinci irakieni sunt cercetaţi pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat.

Unde urmau să fie transportați bărbații

Inițial, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul era condus de un cetățean belgian, care avea trei pasageri. Când au deschis portbagajul, aceștia au descoperit cu stupoare că acolo se mai aflau alți doi bărbați.

„Autoturismul folosit în activitatea infracţională, în valoare de aproximativ 90.000 de lei, a fost indisponibilizat şi introdus în camera de corpuri delicte a instituţiei”, precizează IGPF.

În urma verificărilor, s-a stabilit că cei cinci irakieni au fost preluaţi în data de 2 septembrie din Sofia (Bulgaria) şi urmau să fie transportaţi către vestul . Migranții au fost predaţi autorităţilor de frontieră bulgare pentru continuarea cercetărilor şi aplicarea măsurilor legale.