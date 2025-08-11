Beneficiile ascunse ale pisicilor: Iată cum poți să scapi de AVC și de infarct cu ajutorul lor, potrivit unor studii

După o zi lungă și obositoare, puține lucruri se compară cu momentele petrecute pe canapea, cu o pisică care îți toarce liniștitor în brațe. Iubitorii de feline știu deja că aceste animale aduc o stare de bine, însă, puțini realizează că ele pot îmbunătăți și sănătatea inimii.

Cuprins:

Ce spun studiile despre pisicile și sănătatea inimii

Un studiu publicat în 2009 în Journal of Vascular and Interventional Neurology a analizat legătura dintre și sănătatea cardiovasculară. Concluzia a fost clară: proprietarii de pisici au un risc mai mic de , accident vascular cerebral și alte afecțiuni cardiace, comparativ cu persoanele care nu au avut niciodată o pisică.

Chiar și cei care au avut pisici în trecut, dar nu mai au în prezent, au prezentat un risc redus de probleme cardiovasculare.

Poate compania unei pisici să scadă tensiunea arterială?

Un alt studiu, publicat în revista Hypertension, a evaluat efectele deținerii animalelor de companie asupra tensiunii arteriale la persoane cu hipertensiune. Rezultatele au arătat că, în situații de stres mental, proprietarii de animale reacționează mai blând, iar tensiunea lor arterială crește mai puțin decât la cei fără animale, informează site-ul .

Cum arată alte cercetări care confirmă legătura dintre animale și inimă

Asociația Americană a Inimii (AHA) a emis o declarație științifică bazată pe numeroase studii, printre care:

Un studiu australian din 1992, cu 5.741 de participanți, care a arătat că proprietarii de animale au tensiunea sistolică mai scăzută.

O cercetare din 2002 pe 240 de cupluri căsătorite, ce a confirmat valori mai mici ale tensiunii la cei cu câini sau pisici.

Un studiu din 2003 pe pacienți cu infarct, care a evidențiat o variabilitate mai bună a ritmului cardiac și un risc mai scăzut de mortalitate la proprietarii de animale.

De ce ar trebui să îți iubești pisica și mai mult

Pentru iubitorii de pisici, aceste concluzii sunt încă o dovadă că prietenii blănoși aduc beneficii uriașe. Fie că torc, se apropie afectuos de stăpân sau dorm alături, pisicile contribuie la reducerea stresului și la protejarea inimii.

Așadar, dacă ai o pisică, bucură-te de fiecare moment alături de ea și amintește-ți că nu îți oferă doar afecțiune, ci și un sprijin real pentru o inimă mai sănătoasă și o viață mai lungă.