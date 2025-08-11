B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Beneficiile ascunse ale pisicilor: Iată cum poți să scapi de AVC și de infarct cu ajutorul lor, potrivit unor studii

Beneficiile ascunse ale pisicilor: Iată cum poți să scapi de AVC și de infarct cu ajutorul lor, potrivit unor studii

Ana Maria
11 aug. 2025, 17:24
Beneficiile ascunse ale pisicilor: Iată cum poți să scapi de AVC și de infarct cu ajutorul lor, potrivit unor studii
Sursa foto simbol: Pixabay

După o zi lungă și obositoare, puține lucruri se compară cu momentele petrecute pe canapea, cu o pisică care îți toarce liniștitor în brațe. Iubitorii de feline știu deja că aceste animale aduc o stare de bine, însă, puțini realizează că ele pot îmbunătăți și sănătatea inimii.

Cuprins:

  • Ce spun studiile despre pisicile și sănătatea inimii
  • Poate compania unei pisici să scadă tensiunea arterială?
  • Cum arată alte cercetări care confirmă legătura dintre animale și inimă
  • De ce ar trebui să îți iubești pisica și mai mult

Ce spun studiile despre pisicile și sănătatea inimii

Un studiu publicat în 2009 în Journal of Vascular and Interventional Neurology a analizat legătura dintre pisici și sănătatea cardiovasculară. Concluzia a fost clară: proprietarii de pisici au un risc mai mic de infarct, accident vascular cerebral și alte afecțiuni cardiace, comparativ cu persoanele care nu au avut niciodată o pisică.
Chiar și cei care au avut pisici în trecut, dar nu mai au în prezent, au prezentat un risc redus de probleme cardiovasculare.

Poate compania unei pisici să scadă tensiunea arterială?

Un alt studiu, publicat în revista Hypertension, a evaluat efectele deținerii animalelor de companie asupra tensiunii arteriale la persoane cu hipertensiune. Rezultatele au arătat că, în situații de stres mental, proprietarii de animale reacționează mai blând, iar tensiunea lor arterială crește mai puțin decât la cei fără animale, informează site-ul petscats.ro.

Cum arată alte cercetări care confirmă legătura dintre animale și inimă

Asociația Americană a Inimii (AHA) a emis o declarație științifică bazată pe numeroase studii, printre care:

Un studiu australian din 1992, cu 5.741 de participanți, care a arătat că proprietarii de animale au tensiunea sistolică mai scăzută.

O cercetare din 2002 pe 240 de cupluri căsătorite, ce a confirmat valori mai mici ale tensiunii la cei cu câini sau pisici.

Un studiu din 2003 pe pacienți cu infarct, care a evidențiat o variabilitate mai bună a ritmului cardiac și un risc mai scăzut de mortalitate la proprietarii de animale.

De ce ar trebui să îți iubești pisica și mai mult

Pentru iubitorii de pisici, aceste concluzii sunt încă o dovadă că prietenii blănoși aduc beneficii uriașe. Fie că torc, se apropie afectuos de stăpân sau dorm alături, pisicile contribuie la reducerea stresului și la protejarea inimii.

Așadar, dacă ai o pisică, bucură-te de fiecare moment alături de ea și amintește-ți că nu îți oferă doar afecțiune, ci și un sprijin real pentru o inimă mai sănătoasă și o viață mai lungă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Sf. Gheorghe surprinde printr-un program Rabla cu totul diferit. Ce pot primi oamenii în schimbul mașinilor vechi
Eveniment
Sf. Gheorghe surprinde printr-un program Rabla cu totul diferit. Ce pot primi oamenii în schimbul mașinilor vechi
Romsilva angajează director pentru 5 luni. Cum arată anunțul publicat și până când se pot depune candidaturile
Eveniment
Romsilva angajează director pentru 5 luni. Cum arată anunțul publicat și până când se pot depune candidaturile
Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
Eveniment
Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
La ce trebuie să fie atenți turiștii care stau pe prosop la plajă. Cei care nu respectă această regulă riscă sancțiuni
Eveniment
La ce trebuie să fie atenți turiștii care stau pe prosop la plajă. Cei care nu respectă această regulă riscă sancțiuni
O vacanță în Italia a fost transformată în tragedie pentru o familie de români. Ce s-a întâmplat
Externe
O vacanță în Italia a fost transformată în tragedie pentru o familie de români. Ce s-a întâmplat
Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista
Eveniment
Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista
Tragedie rutieră la Belgia: Un bebeluș de 9 luni, grav rănit după un accident violent cu o șoferiță româncă de TIR
Externe
Tragedie rutieră la Belgia: Un bebeluș de 9 luni, grav rănit după un accident violent cu o șoferiță româncă de TIR
Plouă cu stele în România! Peste 100 de meteori pe oră. Perseidele ating apogeul în această noapte
Eveniment
Plouă cu stele în România! Peste 100 de meteori pe oră. Perseidele ating apogeul în această noapte
Gino Iorgulescu clarifică situația schimbării regulamentului LPF. Ce ar fi spus acesta despre modificare
Eveniment
Gino Iorgulescu clarifică situația schimbării regulamentului LPF. Ce ar fi spus acesta despre modificare
Crimă macabră în Republica Moldova! O femeie a fost ucisă cu toporul și aruncată în fântână
Eveniment
Crimă macabră în Republica Moldova! O femeie a fost ucisă cu toporul și aruncată în fântână
Ultima oră
19:18 - Sf. Gheorghe surprinde printr-un program Rabla cu totul diferit. Ce pot primi oamenii în schimbul mașinilor vechi
18:59 - Romsilva angajează director pentru 5 luni. Cum arată anunțul publicat și până când se pot depune candidaturile
18:59 - Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
18:47 - La ce trebuie să fie atenți turiștii care stau pe prosop la plajă. Cei care nu respectă această regulă riscă sancțiuni
18:44 - Titus Corlățean nu vede cu ochi buni ascensiunea USR în coaliție: „Au fost cedări pe care PSD și PNL le-au făcut”. Ce spune despre investițiile prin Anghel Saligny (VIDEO)
18:41 - Ce-a pățit Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: „Începe să mă maseze pe la gât, să mă mângâie efectiv. M-a zgâriat …”
18:32 - O vacanță în Italia a fost transformată în tragedie pentru o familie de români. Ce s-a întâmplat
18:13 - Speak a răbufnit la auzul unei declarații făcute de George Ivănescu, „jaguarul” de la Insula Iubirii. „Ești mincinos”
18:13 - Titus Corlățean, despre viitorul PSD alături de PNL, USR și UDMR: „Dacă nu există respect reciproc, nu poate funcționa o coaliție de guvernare” (VIDEO)
18:04 - Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista