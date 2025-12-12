B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Șoriciul, gustarea de sezon recomandată de Mihaela Bilic: „Potrivit și pentru siluetă și pentru sănătate” / Ce îl face să fie un aliment benefic pentru organism

Șoriciul, gustarea de sezon recomandată de Mihaela Bilic: „Potrivit și pentru siluetă și pentru sănătate” / Ce îl face să fie un aliment benefic pentru organism

B1.ro
12 dec. 2025, 23:56
Șoriciul, gustarea de sezon recomandată de Mihaela Bilic: „Potrivit și pentru siluetă și pentru sănătate” / Ce îl face să fie un aliment benefic pentru organism
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Beneficiile pe care le are consumul de șorici, potrivit specialistei Mihaela Bilic
  2. Alimentul consumat frecvent în post, care poate provoca dezechilibre în organism

Mihaela Bilic este unul dintre cei mai apreciați medici nutriționiști de la noi din țară. Renumele său se datorează, mare parte, postărilor educative pe care le face pe rețelele de socializare. Recent, Mihaela Bilic a vorbit despre beneficiile pe care le are asupra organismului consumul de șorici, unul dintre produsele caracteristice sezonului rece, preferate de români.

Beneficiile pe care le are consumul de șorici, potrivit specialistei Mihaela Bilic

Potrivit Mihaela Bilic, șoriciul este gustarea de sezon perfectă. Slab caloric, dar cu un aport crescut de colagen, șoriciul este un aliment foarte potrivit pentru dietele proteice. De altfel, este un ingredient esențial pentru mai multe mâncăruri tradiționale de sezon și poate fi servit alături de vin sau țuică fiartă.

„Aperitivul de sezon de care trebuie profitat? Șoriciul!!
Da, e pielea porcului care se pârlește și se curăță bine de grăsime, se dă cu sare și se taie în șuvițe subțiri! Da, e o sursă concentrată de colagen perfect compatibil cu organismul uman!
Merge de minune cu vinul sau țuica fiartă, se potrivește în dietele proteice sau Ketogenice, are sub 10% grăsime și 20% proteine, adică colagen. Dă consistență tuturor preparatelor tradiționale din porc, de la tobă și lebăr, până la piftie. Cu numai 160cal/100g e o gustare de iarnă potrivită și pentru siluetă și pentru sănătate!”, se arată în postarea de pe Instagram a Mihaelei Bilic.

View this post on Instagram

A post shared by Mihaela Bilic (@doctorbilic)

Alimentul consumat frecvent în post, care poate provoca dezechilibre în organism

Soia este o opțiune frecventă în perioada postului, fiind un ingredient folosit pentru a înlocui carnea datorită gustului său, dar și pentru că poate fi ușor integrat în diverse preparate. Mihaela Bilic atrage atenția că, odată ce este consumată în exces, soia poate provoca dezechilibre în organism din cauza conținutului crescut de grăsimi.

Pentru a preveni efectele nocive ale ingredientului, medicul nutriționist recomandă consumul cu moderație și alegerea unor variante cât mai puțin procesate.

„După lipide si glucide, a venit rândul proteinelor să aibă un substitut ieftin și rentabil – soia este planta «miracol», care produce o tonă de proteine la hectar și nu are nevoie de îngrășăminte. Ce s-a neglijat intenționat din comunicarea către populație este conținutul mare de grăsime din soia: 20% lipide și 30-40% proteine.

Soia nu poate fi similară cărnii si laptelui d.p.d.v. nutrițional, iar jumătate din culturile de soia sunt modificate genetic”, a spus Mihaela Bilic.

Tags:
Citește și...
Ministrul Justiției a intervenit după documentarul Recorder: „Nu am primit de la magistrați sesizări” (VIDEO)
Eveniment
Ministrul Justiției a intervenit după documentarul Recorder: „Nu am primit de la magistrați sesizări” (VIDEO)
Tudor Chirilă, mesaj tranșant după publicarea documentarului Recorder: „O radiografie dureroasă despre prăbușirea independenței justiției” / Ce le-a cerut public lui Nicușor Dan și lui Ilie Bolojan
Eveniment
Tudor Chirilă, mesaj tranșant după publicarea documentarului Recorder: „O radiografie dureroasă despre prăbușirea independenței justiției” / Ce le-a cerut public lui Nicușor Dan și lui Ilie Bolojan
Vizitele la saloanele de înfrumusețare, tot mai căutate de sărbători. Cât costă un machiaj profesional și ce trenduri domină luna decembrie
Eveniment
Vizitele la saloanele de înfrumusețare, tot mai căutate de sărbători. Cât costă un machiaj profesional și ce trenduri domină luna decembrie
Planurile schiorilor, date peste cap. Zeci de pârtii închise și Sărbători fără zăpadă la munte: „Peisajul nu arată foarte bine pentru această perioadă”
Eveniment
Planurile schiorilor, date peste cap. Zeci de pârtii închise și Sărbători fără zăpadă la munte: „Peisajul nu arată foarte bine pentru această perioadă”
O bacterie periculoasă, descoperită în apa de la Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” din Iaşi. Ministrul merge la fața locului. Celulă de criză constituită la Ministerul Sănătăţii
Eveniment
O bacterie periculoasă, descoperită în apa de la Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” din Iaşi. Ministrul merge la fața locului. Celulă de criză constituită la Ministerul Sănătăţii
A treia seară de proteste, în București. Mii de oameni s-au strâns în Piața Victoriei: „Cine nu sare, prescrie dosare”,”Hai cu portocale la Lia la închisoare”. În ce alte orașe mai au loc manifestații
Eveniment
A treia seară de proteste, în București. Mii de oameni s-au strâns în Piața Victoriei: „Cine nu sare, prescrie dosare”,”Hai cu portocale la Lia la închisoare”. În ce alte orașe mai au loc manifestații
Veniturile profesorilor din România. Ce salarii au dascălii cu 5, 10 sau peste 20 de ani de experiență
Eveniment
Veniturile profesorilor din România. Ce salarii au dascălii cu 5, 10 sau peste 20 de ani de experiență
Mare atenție! Metoda „accidentul”, reinventată. Cum a obținut o tânără din Iași peste 100.000 de lei în doar câteva zile
Eveniment
Mare atenție! Metoda „accidentul”, reinventată. Cum a obținut o tânără din Iași peste 100.000 de lei în doar câteva zile
Plicul cu bani, noul trend în materie de cadouri. Care sunt avantajele și dezavantajele acestui tip de dar
Eveniment
Plicul cu bani, noul trend în materie de cadouri. Care sunt avantajele și dezavantajele acestui tip de dar
Ce decizie a luat judecătorul Laurențiu Beșu, la scurt timp după ce a apărut în documentarul Recorder
Eveniment
Ce decizie a luat judecătorul Laurențiu Beșu, la scurt timp după ce a apărut în documentarul Recorder
Ultima oră
00:13 - Ministrul Justiției a intervenit după documentarul Recorder: „Nu am primit de la magistrați sesizări” (VIDEO)
23:28 - Rețeta recomandată de Anna Lesko pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară plăcințele cu praz și cartofi
23:00 - Dramă în familia Alinei Pușcaș! Vedeta a răbufnit după un comentariu insensibil: „Hal de femeie”
22:47 - Tudor Chirilă, mesaj tranșant după publicarea documentarului Recorder: „O radiografie dureroasă despre prăbușirea independenței justiției” / Ce le-a cerut public lui Nicușor Dan și lui Ilie Bolojan
22:41 - Vizitele la saloanele de înfrumusețare, tot mai căutate de sărbători. Cât costă un machiaj profesional și ce trenduri domină luna decembrie
22:08 - Antonia a ajuns la spital din cauza unei probleme grave de sănătate: „Ar fi putut să aibă un final tragic” / Greșeala care a adus-o în situația critică
22:05 - Planurile schiorilor, date peste cap. Zeci de pârtii închise și Sărbători fără zăpadă la munte: „Peisajul nu arată foarte bine pentru această perioadă”
22:03 - O bacterie periculoasă, descoperită în apa de la Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” din Iaşi. Ministrul merge la fața locului. Celulă de criză constituită la Ministerul Sănătăţii
21:32 - O destinație preferată de români vine cu noi reguli privind consumul de alcool de Revelion
21:20 - A treia seară de proteste, în București. Mii de oameni s-au strâns în Piața Victoriei: „Cine nu sare, prescrie dosare”,”Hai cu portocale la Lia la închisoare”. În ce alte orașe mai au loc manifestații