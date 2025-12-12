Mihaela Bilic este unul dintre cei mai apreciați medici nutriționiști de la noi din țară. Renumele său se datorează, mare parte, postărilor educative pe care le face pe rețelele de socializare. Recent, Mihaela Bilic a vorbit despre beneficiile pe care le are asupra organismului consumul de șorici, unul dintre produsele caracteristice sezonului rece, preferate de români.

Beneficiile pe care le are consumul de șorici, potrivit specialistei Mihaela Bilic

Potrivit Mihaela Bilic, șoriciul este gustarea de sezon perfectă. Slab caloric, dar cu un aport crescut de colagen, șoriciul este un aliment foarte potrivit pentru dietele proteice. De altfel, este un ingredient esențial pentru mai multe mâncăruri tradiționale de sezon și poate fi servit alături de vin sau țuică fiartă.

„Aperitivul de sezon de care trebuie profitat? Șoriciul!!

Da, e pielea porcului care se pârlește și se curăță bine de grăsime, se dă cu sare și se taie în șuvițe subțiri! Da, e o sursă concentrată de colagen perfect compatibil cu organismul uman!

Merge de minune cu vinul sau țuica fiartă, se potrivește în dietele proteice sau Ketogenice, are sub 10% grăsime și 20% proteine, adică colagen. Dă consistență tuturor preparatelor tradiționale din porc, de la tobă și lebăr, până la piftie. Cu numai 160cal/100g e o gustare de iarnă potrivită și pentru siluetă și pentru sănătate!”, se arată în postarea de pe Instagram a Mihaelei Bilic.

View this post on Instagram

Alimentul consumat frecvent în post, care poate provoca dezechilibre în organism

Soia este o opțiune frecventă în perioada postului, fiind un ingredient folosit pentru a înlocui carnea datorită gustului său, dar și pentru că poate fi ușor integrat în diverse preparate. Mihaela Bilic atrage atenția că, odată ce este consumată în exces, soia poate provoca dezechilibre în organism din cauza conținutului crescut de grăsimi.

Pentru a preveni efectele nocive ale ingredientului, medicul nutriționist recomandă consumul cu moderație și alegerea unor variante cât mai puțin procesate.

„După lipide si glucide, a venit rândul proteinelor să aibă un substitut ieftin și rentabil – soia este «miracol», care produce o tonă de proteine la hectar și nu are nevoie de îngrășăminte. Ce s-a neglijat intenționat din comunicarea către populație este conținutul mare de grăsime din soia: 20% lipide și 30-40% proteine.

Soia nu poate fi similară cărnii si laptelui d.p.d.v. nutrițional, iar jumătate din culturile de soia sunt modificate genetic”, a spus .