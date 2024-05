Beneficiile zațului de cafea: De ce ar trebui să păstrăm un bol din acest produs în bucătărie

Zațul de cafea este un ingredient care poate avea multe beneficii în bucătărie, de la îndepărtarea mirosurilor neplăcute sau a dăunătorilor, până la curățarea suprafețelor dificile.

Poate îndepărta mirosurile neplăcute din bucătărie

Unul dintre beneficiile zațul de cafea este faptul că neutralizează mirosurile neplăcute, conform

Păstrarea zațul de cafea într-un castron pe blatul de bucătărie, fie el uzat sau proaspăt, va ajuta la îndepărtarea mirosurilor și va da bucătăriei un miros plăcut de cafea. Restul de cafea este un neutralizator natural, deoarece cofeina conține azot și este un ingredient care are proprietăți de absorbție a mirosurilor.

Oamenii de știință de la The City College of New York au identificat că poate elimina chiar și mirosul de deșeuri de canalizare brută. Zațul de cafea poate să fie depozitat și în frigider pentru a elimina mirosurile neplăcute de acolo. Puteți crea acasă odorizante de cafea folosind două pungi cu plasă fină pe care să le amplasați în locurile pe care doriți să le dezodorizați.

Zațul de cafea este un agent de curățare excelent

Un alt beneficiu pe care îl aduce este faptul că poate curăța resturile alimentare de pe oalele și tigăile murdare. Datorită texturi granuloase și a conținutului acid, zațul de cafea poate să curețe grăsimile și bucățile lipicioase din bucătărie.

Cafeaua măcinată poate fi utilizată la curățarea grătarelor cuptorului, iar un alt beneficiu pe care îl are este faptul că ține la distanță dăunătorii din bucătărie.