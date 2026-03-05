Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în perioada următoare, pe mai multe drumuri din România vor putea fi observate vehicule blindate COBRA II, care se deplasează în coloane militare către unități ale Forțelor Terestre Române.

Potrivit instituției, aceste deplasări sunt parte dintr-un proces logistic planificat și au loc în contextul introducerii unor noi echipamente în dotarea armatei.

Unde au fost observate primele transporturi militare

Potrivit informațiilor transmise de Armata României, primul transport de vehicule blindate COBRA II a avut loc pe 4 martie, atunci când 20 de autovehicule militare au fost deplasate pe direcția Brăila.

Reprezentanții instituției precizează că aceste transporturi vor continua și în perioada următoare, în funcție de programul logistic stabilit pentru distribuirea noilor echipamente către unitățile Forțelor Terestre Române.

De ce vor circula vehicule blindate COBRA II pe drumurile din țară

Reprezentanții au transmis că transporturile sunt programate în intervalul 4–18 martie, iar vehiculele vor pleca din București către diferite unități militare din țară.

„În perioada 4 – 18 martie, autovehicule tactice blindate COBRA II se vor deplasa de la Centrul 84 Mentenanță și Recepție din București către unități ale Forțelor Terestre Române, în cadrul procesului de distribuire a noii tehnici intrate în dotare.

Deplasarea se va realiza pe roți, în coloane militare, pe drumurile publice.

Primul transport, format din 20 de autovehicule, s-a desfășurat în data de 4 martie, pe direcția Brăila.

Prezența acestor coloane pe drumurile publice face parte din activități logistice planificate pentru introducerea în serviciu a noilor echipamente destinate creșterii capacității operaționale a Forțelor Terestre„, a transmis Armata României, într-o postare pe pagina de .

Ce le recomandă Ministerul Apărării șoferilor

Ministerul Apărării Naționale le transmite participanților la trafic să fie atenți în zonele în care se deplasează coloanele militare.

Instituția face apel la șoferi să manifeste prudență și înțelegere, astfel încât deplasarea tehnicii militare să se desfășoare în condiții de siguranță.

„Rugăm participanții la trafic să manifeste atenție și înțelegere în zonele în care se deplasează aceste coloane„, au conchis reprezentanții MApN.