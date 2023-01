Blue Air întârzie cu despăgubirea clienților / Documentele nu au fost obținute de Stat

Clienții Blue Air nu vor fi despăgubiți în viitorul apropiat, întrucât Statul nu a obținut documentele de naționalizare a companiei nici după aproape trei luni de la anunțul privind preluarea operatorului aerian.

Călătorii companiei nu vor putea să își recupereze banii prea curând pentru biletele pe care nu le-au mai folosit. Blue Air a rămas cu un singur angajat, el nefiind plătit din vară.

Clienții Blue Air nu vor fi despăgubiți prea curând

Compania nu mai are niciun ghișeu deschis în Aeroportul din Otopeni. La unul dintre birourile Blue Air, pasagerii veneau să plătească diferite taxe sau să își cumpere bilete de avion.

În prezent, compania are datorii de aproximativ 200 de milioane de euro. Acestea au intrat în bugetul statului, după ce autoritățile române au preluat acțiunile, potrivit .

Blue Air mai are sub tutelă doar 2 aeronave, care sunt sub sechestru ANAF. Una dintre acestea se află pe un aeroport din Italia, cealaltă pe aeroportul din Bacău. Din cauza datoriilor, compania nu mai are bani în conturi și a rămas și fără flotă.

„Este parcată pe aeroportul Bacău, nu am primit niciun fel de hârtie de la ANAF sau de la oricare altă entitate prin care să ni se comunice altceva. Înainte de plecare se vor face formele normale de plată pentru această aeronavă pentru serviciile prestate în acest moment. Nu mai funcționează pe aeroportul Bacău”, a spus Lucian Sion, director tehnic Bacău.

Deși au trecut trei luni de la anunțul privatizării companiei, Șeful Autorității pentru Administrarea Activelor Statului a precizat că Statul nu a intrat sub posesia tuturor documentelor.

„În data de 8 decembrie am preluat acțiunile și nu reușim să intrăm în posesia actelor societății. În acest moment, în Blue Air există o singură persoană care mai este angajată, vorbim de doamna director economic. Este foarte greu să ne pună la dispoziție canitatea de acte de care noi avem nevoie. Nu mai avem nici director general sau CEO, cum se numea. Bănuim că și-au demisia, nu știm dacă au cărțile de muncă încheiate. Vin foștii angajați ne cer să le închidem actele de muncă, să plece, să își resolve situația financiară, vin creditorii”, a spus Florian Geantă, președinte Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.