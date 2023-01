Bolnavii dependenți de aparate medicale, puși pe drumuri ca să beneficieze de preț plafonat la energie: „Am plătit vreo 1.500 de lei. Înainte plăteam 120-150 de lei”

Bolnavii dependenţi de aparate medicale nu beneficiază automat de . Ei trebuie să depună la furnizori și o cerere pe propria răspundere, precum și o scrisoare de la medicul specialist.

Ce spun bolnavii dependenți de aparate despre birocrația în cazul prețului plafonat la energie

„Mare, 1.000 de lei. La preţ plafonat, înca nu am beneficiat, abia am depus și am primit un răspuns evaziv”, a susținut, pentru , Mihai Leahu (62 de ani), care suferă de patru ani de bronșită cronică.

La rândul său, Nicolae Tudor foloseşte de peste doi ani un aparat de oxigen: „Trebuie să mergem întâi, dar cred că este contractul de la aparat cu cine am şi prescripţia de la medic. Asta cred. Până nu ajung eu acolo. Am plătit vreo 15 milioane, am plătit şi 9 milioane. Înainte plăteam 120-150 de lei”.

Cristian Oancea, managerul Spitalului ”Victor Babeș” Timișoara a explicat faptul că pacienții care necesită oxigenoterapie de lungă durată „trebuie să aibă recomandarea de la medicul specialist, în care e notat tipul de aparat şi debitul de oxigen pe care trebuie să îl aibă şi o adeverință din partea medicului, semnată de conducerea spitalului”.

La acest moment nu se știe cum vor verifica furnizorii toate aceste documente.

Observator News mai precizează că persoanele care nu sunt titulare de contract sunt într-

„Poate beneficia de preţ plafonat dacă titularul locului de consum depune cerere la furnizor şi actele doveditoare că la locul de consum se află o persoană dependentă de echipamente medicale”, a explicat Adrian Vintilă, expert în energie.