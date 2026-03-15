B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Bolojan, mesaj de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Ne amintește tuturor de valorile libertății, demnității și solidarității care au stat la baza construirii Europei moderne”

Bolojan, mesaj de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Ne amintește tuturor de valorile libertății, demnității și solidarității care au stat la baza construirii Europei moderne”

Selen Osmanoglu
15 mart. 2026, 12:35
Bolojan, mesaj de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Ne amintește tuturor de valorile libertății, demnității și solidarității care au stat la baza construirii Europei moderne”
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. 15 martie: Ziua Maghiarilor de Pretutindeni
  2. Comunitatea maghiară, resursă pentru dezvoltare
  3. Mesaj de unitate și încredere

Premierul Ilie Bolojan a transmis duminică un mesaj comunității maghiare din România, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, subliniind contribuția acesteia la dezvoltarea țării și angajamentul Guvernului pentru respectarea drepturilor tuturor comunităților etnice.

15 martie: Ziua Maghiarilor de Pretutindeni

„De 15 martie, transmit comunității maghiare din România un mesaj de respect și de apreciere pentru contribuția pe care o aduce, de generații, la dezvoltarea României. 15 martie e una din cele mai importante zile pentru maghiari, e ziua când s-au ridicat pentru valorile care își făceau loc în toată Europa în 1848”, a declarat premierul, potrivit comunicatului oficial al Guvernului, scrie Agerpres.

„E o zi care ne amintește tuturor de valorile libertății, demnității și solidarității care au stat la baza construirii Europei moderne. Sunt valori care astăzi ne unesc și care stau la temelia proiectului european din care și România face parte”, a adăugat acesta.

Comunitatea maghiară, resursă pentru dezvoltare

Premierul a evidențiat că diversitatea poate fi un avantaj pentru România și că Guvernul se angajează ferm în respectarea identității și drepturilor tuturor comunităților etnice.

„Forța unei națiuni moderne stă în capacitatea ei de a transforma diversitatea într-un avantaj și într-o resursă pentru dezvoltare. Guvernul României rămâne ferm angajat în respectarea drepturilor și identității tuturor comunităților etnice și în consolidarea unei atmosfere de încredere între cetățeni”, a afirmat Bolojan.

El a adăugat că România a demonstrat că poate fi un model regional de respect între comunități și că această direcție trebuie continuată cu responsabilitate și echilibru.

Mesaj de unitate și încredere

În contextul european dificil, premierul a subliniat necesitatea păstrării unității și dialogului între comunități.

„Este important să păstrăm unitatea societății noastre, să continuăm să construim punți de dialog și să lucrăm împreună pentru acea Românie care este casa noastră. Celor care sărbătoresc această zi le transmit gânduri bune și urarea de a o sărbători cu demnitate și încredere în viitor”, a încheiat Ilie Bolojan.

Tags:
Citește și...
