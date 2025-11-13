B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Brânza de capră a devenit un răsfăț scump pentru români. Un kilogram se vinde chiar și cu 70 lei

Brânza de capră a devenit un răsfăț scump pentru români. Un kilogram se vinde chiar și cu 70 lei

Ana Beatrice
13 nov. 2025, 19:44
Brânza de capră a devenit un răsfăț scump pentru români. Un kilogram se vinde chiar și cu 70 lei
Sursa Foto: Captură Video/ observatornews.ro
Cuprins
  1. Ce se întâmplă cu laptele obținut la final de sezon
  2. De ce sunt brânzeturile de capră mai scumpe în magazine decât la producători

Brânza de capră atrage iubitorii de arome autentice prin gustul ei curat, intens și mereu diferit față de alte brânzeturi. În România, fermele mici de capre s-au înmulțit rapid, deoarece oamenii vor produse proaspete și sănătoase.

Multe sunt afaceri de familie, dar există și producători mari care atrag clienți loiali. Tot mai mulți cumpărători merg direct la fermă pentru lapte și brânză făcute pe loc. Statisticile arată că românii consumă, în medie, 185 de grame de brânză de capră pe lună.

Ce se întâmplă cu laptele obținut la final de sezon

Un fermier din judeţul Bihor colectează aproximativ 100 de litri de lapte la ultimul muls al anului, înainte ca animalele să intre în gestație. Acest lapte ajunge rapid în camera de producție, unde este strecurat atent și pregătit pentru adăugarea cheagului necesar închegării.

Masa închegată este apoi lăsată la stors, pentru ca zerul să se separe treptat și natural din compoziție. Din această cantitate de lapte rezultă aproximativ 25 de kilograme de caș dulce, extrem de apreciat de români.

Brânza proaspăt obținută este pusă ulterior în saramură, pentru a căpăta gustul clasic și textura specifică produselor tradiționale. În această perioadă, clienții fideli vin direct la fermă pentru a cumpăra provizii și pentru a susține producătorii locali.

„La noi în familie se consumă. Eu fac şi mămăliguţă cu brânză la fetiţe şi soţul duce cu el şi nouă ne place foarte mult”, a spus o femeie, notează observatornews.ro.

De ce sunt brânzeturile de capră mai scumpe în magazine decât la producători

Brânzeturile de capră ajung în supermarketuri la prețuri duble, în jur de 70 de lei pentru un kilogram de produs. Fermierii mențin tarife mai accesibile, însă seceta le-a mărit cheltuielile din cauza pășunilor reduse și a hranei suplimentare. O capră consumă lunar aproximativ 40 de kilograme de bază furajeră și încă 10 kilograme de cereale.

Producătorii își reduc costurile cultivând singuri lucerna necesară animalelor pentru a evita dependența de achiziții scumpe. La fermă, telemeaua de capră costă 35 de lei kilogramul, iar doi litri de lapte sunt vânduți cu 15 lei. Statistica arată că România produce anual peste 15.000 de tone de lapte de capră și 500 de tone de brânză.

Tags:
Citește și...
Abandonul școlar atinge cote alarmante în România. Cât de mare este diferența față de media europeană
Eveniment
Abandonul școlar atinge cote alarmante în România. Cât de mare este diferența față de media europeană
Încă un livrator străin, atacat în Capitală! Tânăr de 20 de ani prins după ce a vrut să-i fure scuterul
Eveniment
Încă un livrator străin, atacat în Capitală! Tânăr de 20 de ani prins după ce a vrut să-i fure scuterul
ANAF pregătește controale extinse la peste 500 de mari contribuabili în perioada următoare
Eveniment
ANAF pregătește controale extinse la peste 500 de mari contribuabili în perioada următoare
Curtea de Apel din Napoli l-a lăsat acasă pe Dani Mocanu. Manelistul și fratele său, condamnați pentru tentativă de omor, plasați în arest la domiciliu. Unde locuiesc acum cei doi
Eveniment
Curtea de Apel din Napoli l-a lăsat acasă pe Dani Mocanu. Manelistul și fratele său, condamnați pentru tentativă de omor, plasați în arest la domiciliu. Unde locuiesc acum cei doi
Dosarul de pe vremea când Dragnea îi trăgea sforile lui Grindeanu a fost clasat. Fapta nu există
Politică
Dosarul de pe vremea când Dragnea îi trăgea sforile lui Grindeanu a fost clasat. Fapta nu există
Cătălin Drulă a anunțat semnarea Pactului Verde pentru Parcul IOR–Titan: „Bucureștiul are nevoie de aer curat” (FOTO)
Eveniment
Cătălin Drulă a anunțat semnarea Pactului Verde pentru Parcul IOR–Titan: „Bucureștiul are nevoie de aer curat” (FOTO)
Postul Crăciunului aduce idei de mâncăruri simple și gustoase. Află ce poți găti în această perioadă
Eveniment
Postul Crăciunului aduce idei de mâncăruri simple și gustoase. Află ce poți găti în această perioadă
Ce înseamnă să fii referent în resurse umane și cum te pregătește Bestcor pentru asta
Eveniment
Ce înseamnă să fii referent în resurse umane și cum te pregătește Bestcor pentru asta
Unul din cele mai mari exerciții NATO din România s-a încheiat. Ce a testat Alianța (GALERIE FOTO)
Eveniment
Unul din cele mai mari exerciții NATO din România s-a încheiat. Ce a testat Alianța (GALERIE FOTO)
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție. 15 locuințe sunt avariate UPDATE
Eveniment
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție. 15 locuințe sunt avariate UPDATE
Ultima oră
20:30 - Suspendarea permisului auto în 2025. Câte puncte te lasă fără drept de a conduce și ce abateri îți aduc până la 120 de zile pe jos
20:16 - “Credeţi că-mi dă mama bani?”. Reacția furibundă a lui Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei, atunci când a fost întrebat care e sursa banilor pentru campania electorală
20:11 - Abandonul școlar atinge cote alarmante în România. Cât de mare este diferența față de media europeană
19:39 - Acești pensionari vor avea pensii mai mari din 2026. Află câți bani vor încasa în plus
19:22 - Negocierile pentru pensiile magistraților, fără rezultat. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea dintre liderii coaliției și reprezentanții CCR
Catalin Drula
19:05 - Ioana Tufaru, dezvăluiri neașteptate! Ce promisiune i-a făcut lui Horia Moculescu înainte ca maestrul să plece dintre noi
18:52 - Au apărute STENOGRAMELE: Ce au spus Nicușor Dan și Ilie Bolojan la negocierile eșuate privind pensiile speciale și cu ce propuneri au venit șefii magistraților
18:42 - Criză de ouă în România. De ce spune ministrul Agriculturii că insuficiența nu este reală
18:30 - Încă un livrator străin, atacat în Capitală! Tânăr de 20 de ani prins după ce a vrut să-i fure scuterul
17:58 - Daniel Băluță, ales oficial șef la PSD București: De acum vom avea grijă, vom asculta, vom construi (VIDEO)