Meta oferă sume importante de bani creatorilor de conținut pentru a readuce platforma la viață. Gigantul american propune plăți lunare pentru cei care acceptă să posteze constant pe rețeaua socială. Miza este recuperarea audienței pierdute în fața rivalilor.

Care este strategia Meta pentru a atrage creatorii de pe TikTok și YouTube

Programul lansat de companie, denumit Creator Fast Track, vizează în mod special creatorii care sunt deja activi pe alte platforme mari. Meta încearcă să îi determine pe aceștia să acorde mai multă importanță Facebook-ului, prin oferirea unor sume de bani în schimbul conținutului video.

Oferta depinde de popularitatea fiecărui creator. Cei care au peste 100.000 de urmăritori pot primi 1.000 de dolari pe lună, în timp ce creatorii care depășesc pragul de un milion de followers pot ajunge la sume de 3.000 de dolari lunar. Prin aceste plăți, Meta reaprindă interesul scăzut pentru platformă și să îi convingă pe influenceri să își diversifice prezența online.

Meta oferă plăți lunare, dar impune condiții stricte de postare

Deși sumele par atractive, accesul la acești bani vine cu reguli clare. În primul rând, garanția financiară este limitată la o perioadă de doar trei luni. În plus, creatorii trebuie să respecte un ritm constant de publicare pentru a rămâne eligibili. Meta cere postarea a cel puțin 15 reel-uri într-un interval de 30 de zile, distribuite pe parcursul a minimum 10 zile diferite.

Pe lângă bani, Meta susține că va oferi și o vizibilitate mai mare în algoritm pentru cei care intră în program.

Bătălie de miliarde de dolari pentru cine face clipuri mai bune

Meta a raportat că anul trecut a plătit aproape 3 miliarde de dolari celor care generează conținut, ceea ce reprezintă o creștere de 35% față de anul 2024, .

Gigantul tech mizează pe resursele sale financiare pentru a menține relevanța Facebook într-o piață dominată de formate video scurte și de o concurență tot mai agresivă din partea TikTok sau a celor de la .