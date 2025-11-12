B1 Inregistrari!
1.300 de blocuri fără apă caldă și căldură în București. Cum vor fi acoperite datoriile uriașe către furnizori

Iulia Petcu
12 nov. 2025, 20:50
Cuprins
  1. Câte blocuri sunt afectate de avariile Termoenergetica
  2. Cum intenționează Primăria să achite datoriile către Termoenergetica
  3. Cine susține financiar sistemul de termoficare în iarna 2025–2026

Mii de locuitori din București se confruntă din nou cu lipsa apei calde și a căldurii. Avarii multiple afectează toate sectoarele, iar autoritățile locale anunță un nou împrumut pentru a acoperi datoriile Termoenergetica. Situația devine critică odată cu apropierea iernii.

Câte blocuri sunt afectate de avariile Termoenergetica

Conform datelor publicate miercuri, 12 noiembrie 2025, peste 1.300 de blocuri din București nu au apă caldă și căldură. Compania Termoenergetica a confirmat defecțiuni în toate sectoarele Capitalei. În total, sistemul de termoficare funcționează la doar 85% din capacitate, potrivit aplicației Termo Alert.

În prezent, 39 de blocuri primesc agent termic „cu porția”, în timp ce 1.340 de blocuri nu sunt deloc alimentate. Cele mai mari probleme sunt în zona Tineretului, unde șantierul de modernizare a conductelor este deschis de mult timp. Lucrările sunt întârziate cu peste 800 de zile, iar localnicii reclamă disconfortul permanent.

„Deși în sezonul de furnizare a agentului termic șantierul ar trebui oprit, constructorul a montat conducte provizorii, astfel că lucrările continuă fără a întrerupe alimentarea”, a declarat Bogdan Sabo, consilier general al PMB, într-o postare pe Facebook.

Cum intenționează Primăria să achite datoriile către Termoenergetica

Pentru a acoperi restanțele, Primăria Municipiului București va apela la un nou împrumut. Edilul interimar, Stelian Bujduveanu, a anunțat că fondurile vor fi direcționate direct către Termoenergetica.

„Vorbim despre un împrumut de 100 de milioane de lei pe care îl luăm din Trezorerie, în cel mai scurt timp, pentru a putea face plata direct către Termoenergetica, care la rândul ei plăteşte către Romgaz, Elcen şi alţi furnizori. După adoptarea acestui proiect, va fi rectificarea în aceeaşi şedinţă”, a explicat Bujduveanu în cadrul şedinţei CGMB.

Astfel, banii ar urma să acopere o parte din datoriile acumulate în ultimele luni, în special cele legate de furnizarea gazelor și a energiei termice.

Cine susține financiar sistemul de termoficare în iarna 2025–2026

Guvernul a stabilit un mecanism prin care autoritățile locale pot accesa fonduri de urgență prin Trezorerie. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reamintit recent că aceste împrumuturi sunt disponibile până la 31 decembrie.

Potrivit lui Nazare, oraşele vor putea asigura încălzirea populaţiei în sezonul rece 2025–2026, printr-un plafon suplimentar de 250 de milioane de lei. Suma este destinată plății facturilor restante și acoperirii pierderilor generate de transportul și distribuția agentului termic, relatează Libertatea.ro.

În acest context, Primăria București mizează pe sprijinul guvernamental pentru a menține sistemul de termoficare funcțional în iarna care se anunță deja dificilă.

