Ministrul Finanțelor a stat la aceeași masă cu mai mulți lideri politici din SUA, dezbătând măsuri economice care să ajute la întărirea relațiilor dintre cele două state.

Cu ce lideri politici din SUA a discutat Ministrul Finanțelor

Într-o postare recentă pe Facebook, Alexandru Nazare a vorbit despre o întâlnire recentă pe care a avut-o cu mai mulți lideri americani. Tema dialogului a fost întărirea relațiilor dintre România și SUA, iar la ea au luat parte și Secretarul american pentru Interne și Secretarul american pentru Energie.

„Dialoguri la nivel înalt despre întărirea relațiilor economice şi prosperitate pentru România cu Doug Burgum – Secretarul american pentru Interne, Chris Wright – Secretarul pentru Energie al Statelor Unite, Michael Rigas – Subsecretar de Stat pentru Management şi Resurse al SUA și Jarrod Agen – director executiv al Consiliului pentru Dominanță Energetica al Casei Albe. O continuare a discuțiilor din ultimele zile în marja conferinței P-TEC de la Atena”, a scris Alexandru Nazare pe .

Ce subiecte au fost pe agenda discuțiilor

În cadrul discuției, a fost abordată și extinderea parteriatului dintre SUA și România în domenii precum energia, infrastructura și inovația. Totodată, Alexandru Nazare a reafirmat angajamentul României față de un proiect ce vizează securitatea energică a Europei și conectarea regiunii din jurul Mării Negre la rețetele euro-atlantice.

„Am consolidat poziționarea României ca actor strategic în regiune, punând accent pe cooperarea energetică transatlantică și pe investițiile americane în țara noastră. Am reafirmat totodată angajamentul României față de Coridorul Vertical de Energie, un proiect esențial pentru securitatea energetică a Europei și pentru conectarea regiunii Mării Negre la rețelele euro-atlantice.

De asemenea, am discutat despre extinderea parteneriatului româno-american în energie, infrastructură și inovație, precum și despre modalitățile prin care investițiile private și fondurile europene pot fi folosite eficient pentru a sprijini dezvoltarea sustenabilă.