Acasa » Politică » Primăriile vor repara adăposturile civile din blocuri. Proiect de lege depus la Senat

Primăriile vor repara adăposturile civile din blocuri. Proiect de lege depus la Senat

Adrian Teampău
30 oct. 2025, 12:29
Adăpost de protecție civilă
Cuprins
  1. Adăposturile civile reabilitate pe banii primăriilor
  2. Ce prevede proiectul depus la Senat
  3. Care este scopul urmărit de proiectul privind adăposturile civile

Adăposturile civile din blocurile de locuințe vor putea fi reablitate pe banii primăriilor, prevede un proiect legislativ depus la Senat. Autoritățile locale vor asigura finanțarea, dar și lucrările.

Adăposturile civile reabilitate pe banii primăriilor

Proiectul legislativ, care a fost introdus recent la Senat, propune responsabilități pentru primării. Inițiativa urmărește ca autoritățile locale să finanțeze și să execute lucrările de reparații și întreținere la adăposturile civile din blocurile de locuințe.

Situația adăposturilor civile din România ridică semne de întrebare privind operaționalitatea. Audituri recente arată că numeroase adăposturi nu sunt operative. Datele arată reduceri semnificative ale numărului de adăposturi. Problemele identificate se referă la vechimea instalațiilor și lipsa utilităților moderne. Multe adăposturi au fost proiectate acum decenii. Renovarea lor implică costuri pentru folosință sigură

Inițiatorii proiectului arată că multe adăposturi sunt nefuncționale. Documentele analizate cer investiții urgente pentru modernizare. Inițiativa prevede ca autoritățile locale să suporte costurile lucrărilor. Primăriile ar urma să programeze și să contracteze firmele care să execute reparațiile necesare la adăposturile civile.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a publicat liste cu aceste locații, dar și informații referitoare la starea lor. Materialele oficiale indică necesitatea inventarierii și reparațiilor.

Ce prevede proiectul depus la Senat

Textul proiectului legislativ detaliază atribuțiile primăriilor privind finanțarea lucrărilor pentru adăposturile civile. Legea propune acestor tipuri de cheltuieli în bugetele locale. De asemenea, sunt introduse obligații cu privire la întreținerea periodică a acestora.

Concret, inițiativa propune modificarea Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă. Autorităţile administraţiei publice locale vor putea aloca fonduri şi vor putea realiza lucrări de reparaţii şi întreţinere a spațiilor respective amplasate în blocuri de locuinţe. Aceste lucrări vor fi realizate în baza unui protocol încheiat cu asociaţia de proprietari.

Potrivit expunerii de motive, în prezent, responsabilitatea întreţinerii şi menţinerii în stare de funcționare a fondului de adăpostire revine deţinătorilor. Este vorba despre proprietari persoane fizice sau juridice sau de asociaţiile de proprietari din blocurile de locuinţe. Aceste entităţi nu dispun de resursele financiare și nici nu au capacitatea tehnică necesară pentru efectuarea lucrările de reparaţii şi întreţinere specifice.

Între lucrările necesare se numără cele de amenajare sau refacere a gurilor de ventilație, cele de etanșare, de racordare la reţele electrice de urgenţă, aplicarea de uși etanșe, sisteme de filtrare a aerului etc. În lipsa acestor lucrări și dotări, adăposturile civile din blocurile de locuinţe sunt improprii utilizării şi nu îndeplinesc rolul pentru care au fost concepute.

Care este scopul urmărit de proiectul privind adăposturile civile

Modificarea propusă la Senat, care vizează Legea nr. 481/2004, are în vedere instituirea unui cadru legal care să permită autorităților locale să participe activ la întreținerea fondului de adăpostire. Acest lucru se va întâmpla în baza unui parteneriat cu asociațiile de proprietari.

Practic, se dorește creșterea gradului de siguranță publică, prin extinderea numărului de adăposturi funcționale. De asemenea va exista și posibilitatea atragerii de fonduri europene sau guvernamentale pentru reabilitarea infrastructurii de protecție civilă.

Implementarea în practică va depinde de alocările bugetare și coordonare instituțională. Monitorizarea stării adăposturilor rămâne esențială. Transparența în cheltuieli va crește încrederea publică.

