Bucureștiul, în scenariul roșu. Prefectul Alexandra Văcaru: Vom avea noi întâlniri pentru a vedea dacă este necesară suplimentarea mijloacelor de transport în comun (VIDEO)

Municipiul București este la o rată de infectare de 3,32 la mia de locuitori și a intrat oficial în scenariul roșu, iar prefectul Ana Văcaru a oferit mai multe detalii despre măsurile instituite în Capitală. Oficialul a susținut o conferință de presă, miercuri, după ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență.

Prefectul Alexandra Văcaru, declarații despre intrarea Bucureștiului în scenariul roșu

„Soluția pe care am găsit-o până acum, pentru că operatorii de transport public au luat deja o serie de măsuri de la începutul pandemiei, și anul trecut, când creștea rata de incidență, am stabilit cu Metrorex suplimentarea trenurilor și STB-ul, de asemenea, a suplimentat. În zilele următoare vom avea noi întâlniri, dacă se va ridica problema și eventual vom propune chiar, să vedem dacă sunt necesare în acest context o eventuală suplimentare sau găsirea unor noi soluții”, a declarat prefectul Alexandra Văcaru.

Întrebată dacă ar putea fi o soluție limitarea numărului de persoane care pot urca într-un autobuz, ea a explicat: „Știți deja că o soluție indirectă este deja stabilită atât în hotărârea CMBSU, cât și în hotărârea de Guvern cu organizarea programului de lucru într-un anumit interval orar sau pe grupe, schimburi sau ture tocmai pentru a fluidiza traficul și a evita aglomerarea. Ar putea fi una dintre soluții, nu vă pot răspunde, am putea propune și vom discuta cu operatorii, dar la acest moment nu pot să vă răspund eu. Va trebui să stabilim”.

Oficialul a explicat că doar la propunerea DSP s-ar putea discuta despre măsuri specifice pentru Capitală.

„Discuții suplimentare, nu. Am mai avut aceste întrebări de-a lungul timpului. Știți că doar la propunerea Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, doar la propunerea lor am putea discuta măsuri specifice pentru Municipiul București. Nu am primit până la acest moment. Nu cred că vor fi modificate acum. Abia a fost adoptată Hotărârea de Guvern pentru prelungirea stării de alertă, vom vedea ce va impune rata de incidență în timp”, a adăugat Alexandra Văcaru.

Ea spune că „nu s-a schimbat nimic” în raport cu HG privind prelungirea stării de alertă.

„Nu s-a schimbat nimic în raport cu hotărârea de Guvern, în sensul în care aveam la acel rang de 1 la mia de locuitori, până la 1 la mia de locuitori, cu depășirea limitei de 1 la mia de locuitori, și nu s-a schimbat nimic pentru că tot ce am modificat astăzi a vizat rangul de referință, rata de incidență la 3 la mia de locuitori, deci nu s-a modificat nimic. Era deja stabilit pentru depășirea ratei de 1 la mia de locuitori. Ce s-a constatat în ultima hotărâre a comitetului a rămas neschimbat cu privire la sălile de fitness”, a mai precizat Alexandra Văcaru.