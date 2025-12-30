Bucureștiul intră, din 2026, pe lista capitalelor europene care percep o taxă turistică vizitatorilor cazați în oraș. Decizia autorităților locale a stârnit însă controverse, mai ales în rândul operatorilor din industria ospitalității, care reclamă lipsa unui plan clar.

Ce decizie a luat Consiliul General al Municipiului București

a adoptat, în data de 23 decembrie, o hotărâre privind introducerea unei taxe turistice aplicabile tuturor vizitatorilor cazați în Capitală. Măsura a fost aprobată la doar câteva zile după publicarea proiectului inițial, fapt care a alimentat criticile legate de rapiditatea procesului decizional.

Autoritățile locale estimează că această taxă ar putea genera venituri anuale de aproximativ 15 milioane de lei, echivalentul a aproape 2,9 milioane de euro, potrivit Euronews. Banii ar urma să fie folosiți pentru promovarea Bucureștiului ca destinație turistică, deși modalitatea concretă rămâne insuficient explicată.

Cât vor plăti turiștii care se cazează în București

Începând cu anul 2026, fiecare turist care se cazează într-o unitate de cazare din București va achita o taxă fixă de 10 lei pe noapte. Spre deosebire de alte orașe europene, cuantumul nu va fi influențat de categoria sau prețul cazării alese.

Taxa va fi colectată de hoteluri, pensiuni, platforme de rezervări online precum Airbnb sau Booking.com, dar și de agențiile de care intermediază sejururi în Capitală. Presa locală notează că nerespectarea obligației de colectare poate atrage amenzi de până la 1.500 de lei pentru persoane fizice.

În cazul companiilor, sancțiunile pot ajunge la 4.000 de lei, autoritățile locale mizând pe un mecanism de control care să asigure aplicarea unitară a noii reglementări.

Ce argumente aduc autoritățile în favoarea taxei

Reprezentanții Primăriei susțin că taxa turistică va contribui la creșterea vizibilității Bucureștiului pe piața turistică internațională. Viceprimarul Stelian Bujduveanu afirmă că fondurile colectate vor aduce „valoare adăugată” orașului prin campanii de promovare și evenimente dedicate.

Potrivit acestuia, investițiile ar urma să genereze beneficii pe termen mediu și lung pentru întreaga regiune, prin atragerea unui număr mai mare de vizitatori și stimularea economiei locale.

De ce contestă industria hotelieră această măsură

Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) avertizează că taxa ar putea frâna evoluția recent pozitivă a turismului bucureștean, raportează Antena3. Organizația amintește că orașul a atras mai mulți turiști în urma promovării online a unor atracții, inclusiv spa-ul devenit viral pe TikTok.

Reprezentanții industriei reclamă faptul că hotărârea a fost adoptată într-un mod „netransparent”, fără consultări reale și fără un plan detaliat privind utilizarea fondurilor. În acest context, FIHR avertizează că riscă să devină un „deziderat fiscal costisitor”, dar insuficient promovat.

„Turismul are nevoie de parteneriat, nu de improvizație administrativă”, subliniază federația, cerând autorităților o strategie coerentă și predictibilă.