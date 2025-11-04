Un articol publicat în presa britanică pune Bucureștiul pe lista celor mai accesibile și spectaculoase destinații europene de toamnă. Autoarea, o jurnalistă britanică ce vizitase orașul și în 2016, revine acum pentru a descoperi cum s-a transformat Capitala României într-un loc vibrant, modern și tot mai căutat de turiști.

Cum este descris Bucureștiul în presa britanică

Articolul publicat de prezintă Bucureștiul ca un oraș european „ieftin, accesibil și spectaculos”, care combină elemente de relaxare, istorie și modernitate. Autoarea subliniază că, deși peisajul cu băi termale, palmieri și cocktailuri ar putea sugera o destinație exotică, toate aceste experiențe se regăsesc chiar în inima României.

Ea notează că orașul este „compact și ușor de explorat într-un city break de 48 de ore”, având 2,3 milioane de locuitori. Zborurile din Londra către pornesc de la doar 18–21 de lire, ceea ce face Capitala extrem de atractivă pentru turiștii britanici în căutare de experiențe autentice, la prețuri accesibile.

Ce locuri recomandă jurnalista în București

Printre atracțiile principale menționate se numără , una dintre cele mai mari clădiri administrative din lume. Construit la cererea lui Nicolae Ceaușescu, imobilul a fost ridicat prin demolarea unui cartier întreg și rămâne un simbol al perioadei comuniste.

Tururile tematice din centrul orașului sunt, potrivit articolului, o modalitate ideală de a înțelege istoria Casei Regale, Revoluția din 1989 și contextul ultimului discurs al lui Ceaușescu.

Un alt punct de interes major este Therme București, complexul inaugurat în 2016, devenit una dintre cele mai populare atracții ale orașului. Jurnalista notează că locul oferă „piscine cu litiu, nisip, palmieri și bar în apă”, la un preț de aproximativ 18 lire pentru o sesiune de după-amiază.

Cum este viața de noapte și gastronomia din București

Autoarea observă că Bucureștiul „prinde viață după apus”, cu numeroase baruri, terase și rooftop-uri care oferă cocktailuri mai ieftine decât în Londra. Ea menționează localul Linea: Closer to the Moon, unde atmosfera este „intensă miercuri seara, cu DJ și priveliște asupra orașului”, relatează Libertatea.ro.

În privința gastronomiei, jurnalista britanică remarcă diversitatea scenei culinare. De la explozia street-food-ului la tradiționalele restaurante Caru’ cu Bere și Hanu’ lui Manuc, Capitala oferă un amestec de modern și clasic. Deserturile tradiționale, precum papanașii și prăjiturile Casei Capșa, completează experiența locală.

Un detaliu care i-a atras atenția este prețul covrigilor, simbolul bucureștean al gustărilor rapide. Ea menționează lanțul Luca drept exemplu de opțiune ieftină și gustoasă, perfectă pentru turiștii în mișcare.

Ce impresie finală lasă Capitala României

După plimbările prin centrul vechi și experiențele de seară, jurnalista scrie că a simțit o nostalgie neașteptată la plecare. Bucureștiul i s-a părut „un oraș viu, autentic și plin de energie”, unde tradiția se împletește cu modernitatea.

Articolul britanic reușește astfel să contureze imaginea unei capitale europene renăscute, care atrage tot mai mulți vizitatori prin autenticitate, accesibilitate și farmec local.