Bucureștiul se pregătește să intre în magia sărbătorilor, pentru că marile își deschid porțile chiar săptămâna aceasta.

Atmosfera de poveste prinde contur. Primăria Capitalei a pregătit programe speciale pentru trei târguri mari de Crăciun. Este vorba despre Winter Wonderland din Piața Alba Iulia, West Side Christmas Market din Drumul Taberei și Tărâmul de Gheață din Parcul Lumea Copiilor.

Ce experiențe îi așteaptă pe bucureșteni

Tărâmul lui Moș Crăciun prinde viață anul acesta în Parcul Lumea Copiilor. Aici se va desfășura târgul „Tărâmul de Gheață”, deschis între 27 noiembrie și 27 decembrie. Vizitatorii vor fi întâmpinați cu un balon cu aer cald și o tiroliană spectaculoasă. Caravana animalelor magice și o serie de concerte vor completa atmosfera de sărbătoare în întregul parc.

Winter Wonderland părăsește Hala Laminor și se instalează anul acesta în Piața Alba Iulia. Noul amplasament va găzdui, timp de o lună, o serie de atracții de mare amploare. Cel mai mare patinoar în aer liber din București îi va aștepta pe iubitorii de gheață cu un ring luminat feeric și decoruri de iarnă.

Instalațiile luminoase vor crea un spectacol vizual impresionant, vizibil în orice moment al zilei. În centrul decorului se va afla un Moș Crăciun de dimensiuni uriașe.

Programul cuprinde cele mai multe concerte live în aer liber organizate în Capitală în această perioadă. În plus, vizitatorii vor găsi un food court tematic, zone de relaxare și activități pentru toate vârstele. Târgul se deschide joi, 27 noiembrie. Seara va fi marcată de un concert al trupei Spitalul de Urgență, programat la ora 20:00. Winter Wonderland va rămâne deschis până pe 7 ianuarie. Vizitatorii vor avea timp suficient să se bucure pe îndelete de atmosfera de sărbătoare.

Ce surprize aduce anul acesta West Side Christmas Market

West Side Christmas Market este organizat de Primăria Sectorului 6 în parteneriat cu Untold. Târgul revine și anul acesta în Parcul Drumul Taberei. Deschiderea oficială este programată pentru vineri, 28 noiembrie, de la ora 17:00.

Organizatorii promit un început memorabil, plin de muzică live și artificii. gătite în aer liber și atmosfera de Crăciun vor readuce farmecul sărbătorilor.

Ce pregătește Primăria Capitalei la cele trei mari târguri de Crăciun

Primăria Municipiului București, prin , organizează anul acesta trei târguri de Crăciun. Acestea vor avea loc în trei zone importante ale orașului: Piața Constituției, Piața Universității și esplanada Operei Naționale.

Primulse deschid pe data de 29 noiembrie și aduce o mulțime de atracții. În Piața Constituției, târgul ajuns la cea de-a 18-a ediție își așteaptă vizitatorii cu 120 de căsuțe. Aici se găsesc produse realizate de meșteșugari, artizani, creatori locali și producători din toată țara. Copiii îl vor putea întâlni pe Moș Crăciun, se vor da în caruselul venețian și vor urmări spectacole de teatru. În plus, vizitatorii se vor bucura și de un brad de 30 de metri, alături de o roată panoramică.

Tot pe 29 noiembrie se deschide și Bucharest Downtown Christmas Market. Acesta transformă Piața Universității într-o zonă culinară vibrantă, cu 15 food truck-uri, DJ sets, carusel, un brad strălucitor și zone foto tematice.

Cel de-al treilea târg, Bucharest Opera Christmas Market, își deschide porțile pe 6 decembrie. Până pe 28 decembrie, vizitatorii vor putea urmări spectacole de muzică clasică și recitaluri susținute de artiști ai Operei Naționale. Decorul elegant, căsuțele cu delicii rafinate, atelierele pentru copii și transmisiunile live ale spectacolelor completează atmosfera.