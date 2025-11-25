B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Bucureștiul se pregătește să intre în atmosfera sărbătorilor. Când se deschid târgurile de Crăciun și ce surprize aduc anul acesta

Bucureștiul se pregătește să intre în atmosfera sărbătorilor. Când se deschid târgurile de Crăciun și ce surprize aduc anul acesta

Ana Beatrice
25 nov. 2025, 15:42
Bucureștiul se pregătește să intre în atmosfera sărbătorilor. Când se deschid târgurile de Crăciun și ce surprize aduc anul acesta
Sursa Foto: Facebook - Primăria Municipiului Bucureşti
Cuprins
  1. Ce experiențe îi așteaptă pe bucureșteni
  2. Ce surprize aduce anul acesta West Side Christmas Market
  3. Ce pregătește Primăria Capitalei la cele trei mari târguri de Crăciun

Bucureștiul se pregătește să intre în magia sărbătorilor, pentru că marile târguri de Crăciun își deschid porțile chiar săptămâna aceasta.

Atmosfera de poveste prinde contur. Primăria Capitalei a pregătit programe speciale pentru trei târguri mari de Crăciun. Este vorba despre Winter Wonderland din Piața Alba Iulia, West Side Christmas Market din Drumul Taberei și Tărâmul de Gheață din Parcul Lumea Copiilor.

Ce experiențe îi așteaptă pe bucureșteni

Tărâmul lui Moș Crăciun prinde viață anul acesta în Parcul Lumea Copiilor. Aici se va desfășura târgul „Tărâmul de Gheață”, deschis între 27 noiembrie și 27 decembrie. Vizitatorii vor fi întâmpinați cu un balon cu aer cald și o tiroliană spectaculoasă. Caravana animalelor magice și o serie de concerte vor completa atmosfera de sărbătoare în întregul parc.

Winter Wonderland părăsește Hala Laminor și se instalează anul acesta în Piața Alba Iulia. Noul amplasament va găzdui, timp de o lună, o serie de atracții de mare amploare. Cel mai mare patinoar în aer liber din București îi va aștepta pe iubitorii de gheață cu un ring luminat feeric și decoruri de iarnă.

Instalațiile luminoase vor crea un spectacol vizual impresionant, vizibil în orice moment al zilei. În centrul decorului se va afla un Moș Crăciun de dimensiuni uriașe.

West Side Christmas Market este organizat de Primăria Sectorului 6 în parteneriat cu Untold. Târgul revine și anul acesta în Parcul Drumul Taberei. Deschiderea oficială este programată pentru vineri, 28 noiembrie, de la ora 17:00.

Organizatorii promit un început memorabil, plin de muzică live și artificii. Preparatele gătite în aer liber și atmosfera de Crăciun vor readuce farmecul sărbătorilor.

Ce pregătește Primăria Capitalei la cele trei mari târguri de Crăciun

Primăria Municipiului București, prin CREART, organizează anul acesta trei târguri de Crăciun. Acestea vor avea loc în trei zone importante ale orașului: Piața Constituției, Piața Universității și esplanada Operei Naționale.

Primulse deschid pe data de 29 noiembrie și aduce o mulțime de atracții. În Piața Constituției, târgul ajuns la cea de-a 18-a ediție își așteaptă vizitatorii cu 120 de căsuțe. Aici se găsesc produse realizate de meșteșugari, artizani, creatori locali și producători din toată țara. Copiii îl vor putea întâlni pe Moș Crăciun, se vor da în caruselul venețian și vor urmări spectacole de teatru. În plus, vizitatorii se vor bucura și de un brad de 30 de metri, alături de o roată panoramică.

Tot pe 29 noiembrie se deschide și Bucharest Downtown Christmas Market. Acesta transformă Piața Universității într-o zonă culinară vibrantă, cu 15 food truck-uri, DJ sets, carusel, un brad strălucitor și zone foto tematice.

Cel de-al treilea târg, Bucharest Opera Christmas Market, își deschide porțile pe 6 decembrie. Până pe 28 decembrie, vizitatorii vor putea urmări spectacole de muzică clasică și recitaluri susținute de artiști ai Operei Naționale. Decorul elegant, căsuțele cu delicii rafinate, atelierele pentru copii și transmisiunile live ale spectacolelor completează atmosfera.

Tags:
Citește și...
Newsweek: Nu avioanele sunt soluția contra dronelor trimise de Rusia. „Radarele și artileria”
Eveniment
Newsweek: Nu avioanele sunt soluția contra dronelor trimise de Rusia. „Radarele și artileria”
Șofer prins fără permis după 30 de ani. Ce i-au făcut polițiștii când l-au descoperit
Eveniment
Șofer prins fără permis după 30 de ani. Ce i-au făcut polițiștii când l-au descoperit
De pe trasee montane pe străzile orașului – Versatilitatea încălțămintei performante
Eveniment
De pe trasee montane pe străzile orașului – Versatilitatea încălțămintei performante
Suspiciuni de terorism la Iași: Un student palestinian din Gaza, suspectat că ar fi afiliat Hamas. Unde lucra tânărul și ce a transmis SRI
Eveniment
Suspiciuni de terorism la Iași: Un student palestinian din Gaza, suspectat că ar fi afiliat Hamas. Unde lucra tânărul și ce a transmis SRI
Crăciunițele rămân alegerea preferată a cumpărătorilor în sezonul festiv. Află cât costă și cum trebuie îngrijite
Eveniment
Crăciunițele rămân alegerea preferată a cumpărătorilor în sezonul festiv. Află cât costă și cum trebuie îngrijite
Selly a dezvăluit când se va deschide Nibiru: „E o certitudine”. Iată cum va arăta noua stațiune de pe litoralul românesc (VIDEO)
Eveniment
Selly a dezvăluit când se va deschide Nibiru: „E o certitudine”. Iată cum va arăta noua stațiune de pe litoralul românesc (VIDEO)
Catedrala Națională: Programul slujbelor de Sfântul Andrei și 1 Decembrie
Eveniment
Catedrala Națională: Programul slujbelor de Sfântul Andrei și 1 Decembrie
Ciprian Ciucu: Decizia de a candida la Primăria Capitalei și miza reală pentru București
Eveniment
Ciprian Ciucu: Decizia de a candida la Primăria Capitalei și miza reală pentru București
Primele imagini cu drona căzută în județul Vaslui. Ce spun localnicii despre incident (FOTO-VIDEO)
Eveniment
Primele imagini cu drona căzută în județul Vaslui. Ce spun localnicii despre incident (FOTO-VIDEO)
Dani Mocanu, la mâna judecătorilor italieni. O instanță din Napoli va judeca cererea de extrădare pentru manelist
Eveniment
Dani Mocanu, la mâna judecătorilor italieni. O instanță din Napoli va judeca cererea de extrădare pentru manelist
Catalin Drula
Ultima oră
15:53 - Greva națională paralizează traficul aerian pe aeroportul din Bruxelles. Avertizare de călătorie MAE
15:53 - Newsweek: Nu avioanele sunt soluția contra dronelor trimise de Rusia. „Radarele și artileria”
15:46 - Se cere arestarea lui Ilie Bolojan și a miniștrilor săi. Acuzații de subminare a economiei naționale
15:35 - Șofer prins fără permis după 30 de ani. Ce i-au făcut polițiștii când l-au descoperit
15:30 - De pe trasee montane pe străzile orașului – Versatilitatea încălțămintei performante
15:27 - Inițiativa Ministerului Mediului privind sancțiunile pentru distrugerea spațiilor verzi, susținută de primarul Sectorului 3: „Un pas necesar și mult așteptat”
15:18 - Suspiciuni de terorism la Iași: Un student palestinian din Gaza, suspectat că ar fi afiliat Hamas. Unde lucra tânărul și ce a transmis SRI
15:00 - Crăciunițele rămân alegerea preferată a cumpărătorilor în sezonul festiv. Află cât costă și cum trebuie îngrijite
14:53 - Adriana Bahmuțeanu a povestit cum i-a aruncat pe geam piciorul lui Silviu Prigoană: „L-a sunat pe Lucică, șoferul, să vină să ia piciorul din pom”
14:52 - Inaugurare fastuoasă în Dubai. Cel mai înalt hotel din lume are forma unui ac de 82 de etaje