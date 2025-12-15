B1 Inregistrari!
B1.ro
15 dec. 2025, 22:30
Sursă foto: TikTok/ @cosanzenele.gatesc
Cuprins
  1. De ce ingrediente ai nevoie pentu budinca cu fidea și portocale
  2. Cum se prepară desertul

Timpul este o problemă pentru cea mai mare parte dintre oameni, însă există rețete care nu necesită multe minute petrecute în bucătărie și totodată, nu sacrifică gustul bun al preparatelor. Una dintre aceste rețete este budinca cu fidea și portocale, un desert perfect pentru anotimpul rece, plin de savoare și extrem de ușor de preparat. În plus, ingredientele necesare sunt puține și se găsesc în aproape orice magazin. 

De ce ingrediente ai nevoie pentu budinca cu fidea și portocale

  • 200 g de fidea subțire;
  • 3 ouă:
  • 50 g de zahăr;
  • coaja rasă de la o portocală netratată;
  • un plic de praf de copt;
  • 200 ml smântână pentru gătit;
  • 50 g de unt topit;
  • 200 ml suc de portocale.

Cum se prepară desertul

Primul pas presupune ca ouăle și zahărul să se bată împreună până când compoziția devine omogenă. Mai apoi, se adaugă smântâna pentru gătit, unt topit, suc de portocale, praf de copt și coajă de portocală. Se amestecă totul până când ingredientele s-au încorporat.

Urmează să se adauge fideaua. Ideal este să fie cât mai subțire, astfel încât budinca să se gătească uniform. În funcție de preferințe, fideaua se poate rupe și în bucăți mai mici decât vine ea. Se amestecă bine întreaga compoziție și se transferă într-o tavă unsă în prealabil cu puțin unt. Un alt aspect important, la care trebuie acordat atenție, este ca fideaua să fie distribuită uniform.

Tava în care a fost turnată compoziția se va băga la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius, timp de aproximativ 20–30 de minute. Budinca cu fidea și portocaleeste copt atunci când capătă o consistență fermă și o culoare ușor aurie.

Desertul poate fi consumat atât caldă, imediat după ce a fost scoasă din cuptor, cât și rece, după ce s-a răcit complet. Ușurința cu care se pregătește acest preparat și savoarea sa aparte au făcut ca rețeta să se viralizeze pe TikTok, cucerindu-i definitiv pe cei care au încercat-o.

