O situație neobișnuită a pus pe jar un localnic din județul Botoșani, care a descoperit un „musafir” neașteptat chiar în propria bucătărie. Speriat de apariția surprinzătoare, bărbatul a apelat numărul de urgență 112, solicitând ajutorul autorităților.

Ce a descoperit un bărbat din Botoșani când a intrat în bucătărie

Incidentul a avut loc într-o locuință din județul Botoșani, unde un bărbat a mers să își pregătească masa și a observat o prezență complet neașteptată. În locuință se afla o pasăre sălbatică, iar situația i-a creat suficientă teamă încât să solicite intervenția jandarmilor.

Potrivit informațiilor transmise de , „invitatul neinvitat” s-a dovedit a fi o bufniță. Pasărea nu părea agresivă, însă prezența ei într-un spațiu închis a fost considerată un potențial pericol atât pentru proprietar, cât și pentru animal.

Reprezentanții jandarmeriei au precizat că bufnița ar fi pătruns în casă printr-o țeavă de ventilație, cel mai probabil atrasă de căldura din interior. Specialiștii consideră că pasărea a căutat un adăpost, mai ales în condiții de temperaturi scăzute.

Ajunsă în bucătărie, s-a așezat pe mobilier, fără să provoace pagube sau să manifeste un comportament periculos. „Pasărea s-a așezat pe mobilier fără a manifesta agresivitate”, au transmis reprezentanții jandarmeriei, subliniind caracterul pașnic al situației.

Cum a decurs intervenția jandarmilor

Un echipaj de s-a deplasat rapid la fața locului pentru a gestiona situația în siguranță. Intervenția a fost realizată cu atenție, astfel încât bufnița să nu fie rănită și să nu creeze panică suplimentară. După capturare, jandarmii au verificat starea păsării și au constatat că aceasta nu prezenta răni vizibile. Bufnița a fost ulterior eliberată în mediul natural, departe de zonele locuite, intervenția încheindu-se fără incidente.

Autoritățile atrag atenția că animalele sălbatice pot deveni imprevizibile, mai ales atunci când sunt speriate sau se află într-un mediu nefamiliar. Jandarmii recomandă cetățenilor să nu încerce să intervină singuri în astfel de situații, relatează Libertatea.

Apelarea numărului de urgență și intervenția specialiștilor pot preveni rănirea oamenilor sau a animalelor, dar și distrugerea bunurilor. În acest caz, reacția promptă a proprietarului a permis soluționarea rapidă și sigură a incidentului.