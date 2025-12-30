Dispariția bufniței polar din Suedia marchează un moment simbolic și îngrijorător pentru conservarea biodiversității europene. Pentru prima dată în ultimele două decenii, o specie de pasăre este declarată oficial pierdut la nivel național, pe fondul presiunilor climatice și umane.

Ce înseamnă dispariția bufniței polare din Suedia

Cunoscută și sub numele de bufnița albă sau arctică, pasărea impresionează prin penajul complet alb și ochii galbeni strălucitori, ușor de recunoscut. Este un prădător extrem de eficient, capabil să străpungă straturi groase de pentru a prinde prada, adaptându-se unor condiții climatice extreme.

În cultura populară, bufnița polară este asociată cu personajul Hedwig din seria Harry Potter, deși realitatea din sălbăticie este mult mai dură.

Bufnița polară a dispărut oficial din Suedia, un eveniment fără precedent în ultimii 20 de ani, care semnalează degradarea accelerată a ecosistemelor nordice fragile. Conservaționiștii atrag atenția că pierderea acestei specii nu este un caz izolat, ci parte a unui declin mai amplu, vizibil în regiunile arctice și subarctice. Prezența bufniței albe era considerată un simbol al sălbăticiei nordice, iar dispariția sa reflectă schimbări profunde în mediul natural suedez.

a clasificat bufnița polară drept specie „global vulnerabilă” în evaluarea publicată în 2021. Potrivit estimărilor, populația estimărilor, populația mondială a scăzut semnificativ, iar în prezent ar mai exista între 14.000 și 28.000 de exemplare în libertate.

De-a lungul timpului, specia a fost vânată pentru taxidermie sau consum, iar extinderea infrastructurii umane i-a distrus habitatele și perioadele de cuibărire.

Ce s-a întâmplat cu bufnițele polare din Suedia

În Suedia, bufnițele albe s-au reprodus neregulat timp de secole, însă în anii 1970 existau câteva sute de perechi în munții nordici. BirdLife International arată că, din 2025, nu au mai fost observate pui sau semne clare de reproducere în această țară. Lipsa toată a activității reproductive în ultimul deceniu a dus la clasificarea speciei ca fiind „dispărută regional” pe teritoriul suedez.

Conservaționiștii subliniază că încălzirea accelerată a climei reprezintă cea mai gravă amenințare pentru supraviețuirea bufniței polare. „Iernile mai calde aduc mai multă ploaie și mai puțină zăpadă, distrugând tunelurile din zăpadă de care lemingii, sursa lor principală de hrană, depind pentru supraviețuire", explică BirdLife, potrivit Digi24.

Regiunea arctică se încălzește de până la patru ori mai rapid decât media globală, amplificând dezechilibrele ecologice deja existente. Potrivit NOAA, intervalul octombrie 2024 – septembrie 2025 a fost cel mai cald din ultimii 125 de ani, ultimul deceniu fiind record absolut.

BirdLife consideră dispariția speciei un semnal de alarmă major, dar subliniază că „există încă speranță” pentru revenirea bufniței polare în Suedia. „Viitorul ei depinde de alegerile pe care le facem și de dorința noastră de a proteja natura și locuitorii ei,” a adăugat organizația. „Momentul este acum, natura nu poate aștepta.”





