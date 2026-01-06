Jandarmeria Română a reacționat public după apariția în mediul online a unor imagini care ar sugera implicarea jandarmilor în lucrări de construcții. Instituția susține că fotografiile sunt false, fiind realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, și avertizează asupra riscurilor dezinformării.

Ce spun autoritățile despre imaginile cu jandarmi care ar monta gresie

a transmis că imaginile distribuite intens pe rețelele sociale nu reflectă realitatea și sunt rezultatul unor prelucrări digitale. Instituția subliniază că fotografia a fost analizată atent, fiind identificate elemente incompatibile cu uniformele oficiale.

„În mediul online a circulat recent o imagine care pretinde că surprinde jandarmi români executând lucrări de reabilitare într-o unitate. Fotografia este însă prelucrată cu ajutorul inteligenţei artificiale. Un detaliu esenţial, vizibil la o analiză atentă, îl reprezintă inscripţiile în alfabet chirilic de pe spatele uniformelor, lucru incompatibil cu însemnele oficiale ale Jandarmeriei Române”, a precizat instituția într-un comunicat, potrivit Digi24.

Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanța a respins la rândul său informațiile apărute, afirmând că astfel de materiale pot induce confuzie și pot afecta încrederea publicului în structurile statului.

Cum a apărut controversa și ce a susținut sindicatul polițiștilor

Reacția Jandarmeriei a venit după ce Sindicatul Polițiștilor din România „Diamantul” a publicat imaginea pe Facebook, menționând că este vorba despre „o reconstituire digitală”. Sindicatul a susținut că a primit o scrisoare din interiorul Grupării Mobile , care semnala presupuse abuzuri.

„Am primit un strigăt de disperare din partea unui coleg de la Gruparea Mobilă Constanţa. Un om epuizat, care vorbeşte în numele multora care tac de frică. Ne descrie o realitate cruntă: ture de 19 ore, odihnă de 4 ore şi, cireaşa de pe tortul umilinţei, subofiţeri militari puşi să monteze gresie pe holurile unităţii.”

Reprezentanții sindicatului au continuat, afirmând: „Aţi citit bine. Oameni pregătiţi pentru misiuni de ordine publică, în uniforme ale statului român, sunt folosiţi ca muncitori necalificaţi pe «şantierul» unităţii.”

Ce explicații oferă conducerea Grupării Mobile de Jandarmi Constanța

Conducerea unității a precizat că programul de lucru al personalului militar poate fi prelungit în anumite perioade, conform reglementărilor legale. Reprezentanții au subliniat că orele suplimentare sunt recuperate, iar activitatea se desfășoară în sistem de ture.

„Subliniem că orele lucrate suplimentar sunt întotdeauna recuperate, conform normelor legale. Personalul îşi desfăşoară activitatea în sistem de ture, motiv pentru care zilele de sâmbătă şi duminică nu reprezintă automat zile de repaus.”

Referitor la activitățile de întreținere, Jandarmeria Constanța a precizat că implicarea unor cadre a fost voluntară. „În situaţia punctuală la care se face referire, menţionăm că implicarea unor cadre militare s-a realizat exclusiv pe bază de voluntariat, la solicitarea expresă a acestora”, au transmis oficialii.