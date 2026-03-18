Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026, aprobat anterior de Guvern, va fi discutat miercuri în plenul reunit al Parlamentului, după ce a trecut prin comisiile de specialitate și cele de buget-finanțe. Dezbaterile vizează atât proiectul bugetului, cât și proiectul legii asigurărilor sociale de stat.
Bugetul a fost trimis Parlamentului vinerea trecută, iar parlamentarii au avut timp până luni, ora 13:00, să depună amendamente. Unele dintre acestea au fost ulterior aprobate de comisiile reunite de buget-finanțe. Luni seara, între orele 18:00 și 22:00, au avut loc ședințe comune ale comisiilor de specialitate pentru examinarea proiectului, avizarea acestuia și transmiterea avizelor către comisiile de buget, conform Agerpres.
„Proiectul a fost discutat în comisiile de specialitate cu fiecare ordonator principal de credite și avizat favorabil”, au transmis surse parlamentare.
Marți, comisiile reunite de buget-finanțe au continuat dezbaterile și au aprobat bugetele individuale ale ordonatorilor de credite, pregătind terenul pentru ședința de plen.
Discuțiile în comisiile de buget-finanțe sunt programate să se încheie miercuri dimineață, urmând ca proiectul să fie supus atenției plenului reunit.
Ședința de plen comun pentru dezbaterea proiectului bugetului și a proiectului legii asigurărilor sociale începe miercuri, la ora 16:00, și va continua joi, când este programat și votul final. Parlamentarii vor avea ocazia să discute amendamentele și să decidă asupra formei finale a legii.
Guvernul a adoptat proiectul de buget pentru anul 2026 joia trecută, iar acum inițiativa trece prin etapa finală a dezbaterilor parlamentare, înainte de intrarea în vigoare. Procesul urmărește să asigure un cadru financiar clar pentru anul viitor, cu alocări pentru ordonatorii de credite și pentru asigurările sociale de stat.