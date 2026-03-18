Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026, aprobat anterior de Guvern, va fi discutat miercuri în plenul reunit al Parlamentului, după ce a trecut prin comisiile de specialitate și cele de buget-finanțe. Dezbaterile vizează atât proiectul bugetului, cât și proiectul legii asigurărilor sociale de stat.

Etapele dezbaterilor parlamentare

Bugetul a fost trimis vinerea trecută, iar parlamentarii au avut timp până luni, ora 13:00, să depună amendamente. Unele dintre acestea au fost ulterior aprobate de comisiile reunite de buget-finanțe. Luni seara, între orele 18:00 și 22:00, au avut loc ședințe comune ale comisiilor de specialitate pentru examinarea proiectului, avizarea acestuia și transmiterea avizelor către comisiile de buget, conform Agerpres.

„Proiectul a fost discutat în comisiile de specialitate cu fiecare ordonator principal de credite și avizat favorabil”, au transmis surse parlamentare.

Analiza și aprobarea bugetelor ordonatorilor de credite

Marți, comisiile reunite de buget-finanțe au continuat dezbaterile și au aprobat bugetele individuale ale ordonatorilor de credite, pregătind terenul pentru ședința de plen.

Discuțiile în comisiile de buget-finanțe sunt programate să se încheie miercuri dimineață, urmând ca proiectul să fie supus atenției plenului reunit.

Plenul reunit și votul final

Ședința de plen comun pentru dezbaterea proiectului bugetului și a proiectului legii asigurărilor sociale începe miercuri, la ora 16:00, și va continua joi, când este programat și votul final. Parlamentarii vor avea ocazia să discute amendamentele și să decidă asupra formei finale a legii.

Guvernul a adoptat proiectul de buget pentru anul 2026 joia trecută, iar acum inițiativa trece prin etapa finală a dezbaterilor parlamentare, înainte de intrarea în vigoare. Procesul urmărește să asigure un cadru financiar clar pentru anul viitor, cu alocări pentru ordonatorii de credite și pentru asigurările sociale de stat.