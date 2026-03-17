Adrian Câciu și-a cerut scuze pentru ieșirea nervoasă pe care a avut-o în timpul dezbaterilor din . Deputatul PSD a bătut în retragere după ce PNL a cerut să fie sancționat.

Adrian Câciu și-a cerut scuze pentru derapaj

şi-a cerut scuze pentru ieşirea pe care a avut-o faţă de senatoarea Gabriela Horga. Cei doi au avut o dispută în timpul dezbaterilor din Comisiile reunite de buget-finanţe pe legea bugetului de stat pe 2026.

„O să profit de acest moment pentru a-mi cere scuze faţă de colega mea, doamna Gabriela Horga, pentru ieşirea de mai devreme, din timpul zilei. Vreau să vă spun că regret şi nu este ceea ce mă caracterizează. A fost un derapaj venit în urma acelor acuzaţii că suntem mincinoşi şi iresponsabili. Dar chiar şi aşa nu trebuia să am această atitudine”, a afirmat Câciu, în şedinţa Comisiilor de buget-finanţe.

Incidentul s-a petrecut în timpul dezbaterilor din comisii, Fostul ministru a bătut cu pumnul în masă şi a strigat la şefa Comisiei senatoriale de buget-finanţe, Gabriela Horga: „Vreau un răspuns!”, în timp ce aeasta i-a replicat: „Nu mai ţipaţi şi nu mai jigniţi colegii, opriţi-vă!”.

În acest context, PNL a cerut PSD şi conducerii Camerei Deputaţilor şi pe deputat pentru comportamentul agresiv repetat. Mai mult, peneliștii au anunțat că vor sesiza Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.

PNL a cerut sancțiuni

PNL a solicitat PSD, într-un comunicat de presă, să se delimiteze „ferm de comportamentul acestui personaj care recidivează în atitudinea misogină şi, recent, chiar xenofobă”. Totodată a cerut conducerii Camerei Deputaților să-i aplice sancțiuni lui Adrian Câciu, conform regulamentelor interne.

„Un asemenea comportament este inacceptabil oriunde, nu doar într-un for legislativ al unui stat democratic. Reamintim că nu este primul incident de acest tip. După ce a urlat la ministra de Externe, ulterior, pe 11 martie, acelaşi deputat a avut ieşiri cu caracter xenofob la adresa unui coleg parlamentar de etnie maghiară, declarând că acesta «nu înţelege ce înseamnă să fii român» şi că «nu ar trebui să aibă voie să vorbească la microfon». PSD a condamnat atunci incidentul şi a anunţat o anchetă internă. Rezultatele acelei anchete nu s-au văzut”, au menţionat peneliști într-un comunicat.