Sinucidere într-o comună din județul Argeș, unde un bărbat a fost descoperit mort, în casă, după ce s-a împușcat cu un pistol. Poliția a deschis o pentru elucidarea cazului.

Suspiciune de sinucidere în Argeș

Un bărbat a fost găsit împuşcat în cap cu propriul pistol, în propria locuință. Din primele cercetări autoritățile vorbesc despre o sinucidere. Potrivit informațiilor furnizate de poliție, este vorba despre un bărbat din comuna argeşeană Mihăeşti. Acesta a fost găsit mort, împuşcat în cap, joi seară.

Inspectoratul de Judeţean (IPJ) Argeş a transmis că autgoritățile au intervenit în urma unui apel primit la numărul de urgență 112. O femeie, care s-a dovedit a fi soția victimei, a sunat și a anunțat că băbatul său, în vârstă de 46 de ani, s-ar fi sinucis.

La fața locului a fost trimis un echipaj medical, de pe Ambulanță, dar și o echipă de polițiști care să facă verificări. Medicii ajunși la adresa indicată au constatat că bărbatul a murit. Acesta prezenta o plagă împuşcată în zona capului.

„Din primele verificări a rezultat că bărbatul s-ar fi sinucis, lăsând şi un mesaj prin care îşi explica gestul, iar arma de foc, de tip pistol, ar fi deţinut-o în mod legal, conform primelor verificări”, se arată într-o informare transmisă de .

Polițiștii fac cercetări în caz

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean, chiar dacă este vorba despre o sinucidere, cadavrul a fost transportat la o unitate medico-legală pentru efectuarea necropsiei. În acest caz a fost deschis un dosar penal cu privire la săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.

„Totodată au fost sesizaţi şi poliţiştii din cadrul Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase Argeş, pentru efectuarea verificărilor specifice”, se menţionează în informare.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung. Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările în care a survenit decesul.