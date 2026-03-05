B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sinucidere într-o comună din Argeș. Bărbat găsit împușcat în locuință

Sinucidere într-o comună din Argeș. Bărbat găsit împușcat în locuință

Adrian Teampău
05 mart. 2026, 23:59
Sinucidere într-o comună din Argeș. Bărbat găsit împușcat în locuință
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Suspiciune de sinucidere în Argeș
  2. Polițiștii fac cercetări în caz

Sinucidere într-o comună din județul Argeș, unde un bărbat a fost descoperit mort, în casă, după ce s-a împușcat cu un pistol. Poliția a deschis o anchetă pentru elucidarea cazului.

Suspiciune de sinucidere în Argeș

Un bărbat a fost găsit împuşcat în cap cu propriul pistol, în propria locuință. Din primele cercetări autoritățile vorbesc despre o sinucidere. Potrivit informațiilor furnizate de poliție, este vorba despre un bărbat din comuna argeşeană Mihăeşti. Acesta a fost găsit mort, împuşcat în cap, joi seară.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş a transmis că autgoritățile au intervenit în urma unui apel primit la numărul de urgență 112. O femeie, care s-a dovedit a fi soția victimei, a sunat și a anunțat că băbatul său, în vârstă de 46 de ani, s-ar fi sinucis.

La fața locului a fost trimis un echipaj medical, de pe Ambulanță, dar și o echipă de polițiști care să facă verificări. Medicii ajunși la adresa indicată au constatat că bărbatul a murit. Acesta prezenta o plagă împuşcată în zona capului.

„Din primele verificări a rezultat că bărbatul s-ar fi sinucis, lăsând şi un mesaj prin care îşi explica gestul, iar arma de foc, de tip pistol, ar fi deţinut-o în mod legal, conform primelor verificări”, se arată într-o informare transmisă de IPJ Argeş.

Polițiștii fac cercetări în caz

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean, chiar dacă este vorba despre o sinucidere, cadavrul a fost transportat la o unitate medico-legală pentru efectuarea necropsiei. În acest caz a fost deschis un dosar penal cu privire la săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.

„Totodată au fost sesizaţi şi poliţiştii din cadrul Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase Argeş, pentru efectuarea verificărilor specifice”, se menţionează în informare.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung. Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările în care a survenit decesul.

Tags:
Citește și...
Fraudă de amploare după apeluri false în numele ANAF. Cum au reușit escrocii să obțină peste 100.000 de euro
Eveniment
Fraudă de amploare după apeluri false în numele ANAF. Cum au reușit escrocii să obțină peste 100.000 de euro
Dani Mocanu se întoarce în țară, la pușcărie. Instanța italiană a decis extrădarea manelistului
Eveniment
Dani Mocanu se întoarce în țară, la pușcărie. Instanța italiană a decis extrădarea manelistului
Agențiile de turism cer fonduri speciale pentru protecția călătorilor români. Cum ar putea funcționa sistemul propus pentru repatriere și despăgubiri
Eveniment
Agențiile de turism cer fonduri speciale pentru protecția călătorilor români. Cum ar putea funcționa sistemul propus pentru repatriere și despăgubiri
Accident rutier cu polițiști pe DN5. Autospeciala în care se aflau a fost aruncată de pe șosea
Eveniment
Accident rutier cu polițiști pe DN5. Autospeciala în care se aflau a fost aruncată de pe șosea
Laptele neomogenizat vs. omogenizat: ce arată studiul Artesana-USAMV Cluj?
Eveniment
Laptele neomogenizat vs. omogenizat: ce arată studiul Artesana-USAMV Cluj?
Un român care s-a reîntors din Dubai critică dur statul român: „Nu ne-am simțit deloc ajutați. N-au fost capabili să…”
Eveniment
Un român care s-a reîntors din Dubai critică dur statul român: „Nu ne-am simțit deloc ajutați. N-au fost capabili să…”
Data până la care Wizz Air a prelungit suspendarea zborurilor către Israel, Dubai și alte destinații din Orientul Mijlociu
Eveniment
Data până la care Wizz Air a prelungit suspendarea zborurilor către Israel, Dubai și alte destinații din Orientul Mijlociu
Daciana Sârbu, dezvăluiri după ce fiica ei și a lui Ponta a fost scoasă din avionul cu repatriați: “Mi s-a răspuns neoficial că este o vulnerabilitate”. Explicațiile Oanei Țoiu
Eveniment
Daciana Sârbu, dezvăluiri după ce fiica ei și a lui Ponta a fost scoasă din avionul cu repatriați: “Mi s-a răspuns neoficial că este o vulnerabilitate”. Explicațiile Oanei Țoiu
Român condamnat pentru spionaj în Rusia. MAE cunoaște cazul din decembrie 2024
Eveniment
Român condamnat pentru spionaj în Rusia. MAE cunoaște cazul din decembrie 2024
Grupa 1 de muncă: Cu câți ani te poți pensiona mai devreme, în 2026, și cum se calculează pensia
Eveniment
Grupa 1 de muncă: Cu câți ani te poți pensiona mai devreme, în 2026, și cum se calculează pensia
Ultima oră
23:54 - Fraudă de amploare după apeluri false în numele ANAF. Cum au reușit escrocii să obțină peste 100.000 de euro
23:44 - Dinamo București s-a calificat în semifinalele Cupei României. Tabloul complet al jocurilor
23:21 - Kristi Noem, controversata șefă a Departamentului de Securitate Internă (DHS) a fost demisă. Trump o numește emisar special pentru America Latină
23:18 - Transnistria se confruntă din nou cu o criză a gazului. Cum afectează conflictul din Iran aprovizionarea regiunii
22:53 - Analiza lui Nicușor Dan pe numirile la Parchete. Ce concluzie a tras președintele (VIDEO)
22:34 - Donald Trump cere grațierea lui Netanyahu și contestă succesiunea lui Khamenei. Ce rol vrea SUA în viitorul conducerii Iranului
22:18 - România nu va găzdui componente nucleare. Nicușor Dan clarifică subiectul umbrelei nucleare (VIDEO)
22:16 - Nicușor Dan, despre explozia prețurilor la carburanți. Va interveni statul, dacă prețurile continuă să crească? Răspunsul președintelui (VIDEO)
21:58 - Prima reacție a lui Nicușor Dan, în scandalul Victor Ponta-Oana Țoiu privind repatrierea fiicei fostului premier (VIDEO)
21:46 - România va avea buget până la finalul lunii martie. Nicușor Dan dă asigurări că legea va trece în Parlament (VIDEO)