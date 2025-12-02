Ruptură între AUR și Călin Georgescu? Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al AUR, a afirmat marți că fostul candidat Călin Georgescu este „în mod vizibil afectat”, după ce a anunțat că nu va susține niciun candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei.

„AUR o susține pe doamna Alexandrescu, domnul Călin Georgescu este, în mod vizibil, afectat de tratamentul nedrept la care a fost supus de către stat, în sensul că unui cetățean al României i s-a interzis accesul la procesul electoral într-un mod samavolnic și nedrept. Și atunci consideră că toate alegerile care vin, cumva, ca efect al gestului fără precedent pe care CCR și Biroul Electoral Central l-au făcut împotriva candidaturii domnului Georgescu ar fi, cumva, nelegale, ilegitime, și atunci consideră ilegitim acest proces electoral.”, a spus Petrișor Peiu.

Există o ruptură între AUR și Călin Georgescu?

Peiu a ținut să sublinieze că nu există nicio „ruptură” între AURși Călin Georgescu.

„Noi suntem un partid politic parlamentar și avem datoria de a răspunde nevoii electoratului de a participa la acest proces electoral. Avem un electoral suficient de mare în București și care ne cere să susținem un candidat independent, cum este acum doamna Alexandrescu, și vor să se ducă să își exprime nemulțumirea prin vot.

Nu este niciun fel de rupere, niciun fel de dispută. Numai că noi înțelegem modul în care domnul Georgescu judecă consecințele actului CCR din noiembrie, dar, în același timp, ca partid, nu putem să rupem legătura cu electoratul nostru.”, a mai explicat Peiu, potrivit .

Ce spune Călin Georgescu despre alegerile din 7 decembrie

După ce a semnat controlul judiciar, fostul candidat prezidențial Călin Georgescu a anunțat, marți, că la alegerile pentru Primăria Capitalei, programate pentru 7 decembrie.

„Mă distanțez și mă disociez total de așa zisele alegeri de pe data de 7 decembrie și evident de orice candidat”, a afirmat Georgescu.

Astfel, el se distanțează de candidatul susținut de AUR, Anca Alexandrescu, în cursa pentru Primăria București.