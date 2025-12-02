B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Reacția AUR, după ce Călin Georgescu a anunțat că nu o va susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei: „Este, în mod vizibil, afectat”

Reacția AUR, după ce Călin Georgescu a anunțat că nu o va susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei: „Este, în mod vizibil, afectat”

Ana Maria
02 dec. 2025, 18:07
Reacția AUR, după ce Călin Georgescu a anunțat că nu o va susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei: Este, în mod vizibil, afectat
Sursa foto: captură B1 TV
Cuprins
  1. Există o ruptură între AUR și Călin Georgescu?
  2. Ce spune Călin Georgescu despre alegerile din 7 decembrie

Ruptură între AUR și Călin Georgescu? Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al AUR, a afirmat marți că fostul candidat Călin Georgescu este „în mod vizibil afectat”, după ce a anunțat că nu va susține niciun candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei.

„AUR o susține pe doamna Alexandrescu, domnul Călin Georgescu este, în mod vizibil, afectat de tratamentul nedrept la care a fost supus de către stat, în sensul că unui cetățean al României i s-a interzis accesul la procesul electoral într-un mod samavolnic și nedrept. Și atunci consideră că toate alegerile care vin, cumva, ca efect al gestului fără precedent pe care CCR și Biroul Electoral Central l-au făcut împotriva candidaturii domnului Georgescu ar fi, cumva, nelegale, ilegitime, și atunci consideră ilegitim acest proces electoral.”, a spus Petrișor Peiu.

Există o ruptură între AUR și Călin Georgescu?

Peiu a ținut să sublinieze că nu există nicio „ruptură” între AURși Călin Georgescu.

„Noi suntem un partid politic parlamentar și avem datoria de a răspunde nevoii electoratului de a participa la acest proces electoral. Avem un electoral suficient de mare în București și care ne cere să susținem un candidat independent, cum este acum doamna Alexandrescu, și vor să se ducă să își exprime nemulțumirea prin vot. 

Nu este niciun fel de rupere, niciun fel de dispută. Numai că noi înțelegem modul în care domnul Georgescu judecă consecințele actului CCR din noiembrie, dar, în același timp, ca partid, nu putem să rupem legătura cu electoratul nostru.”, a mai explicat Peiu, potrivit Antena 3 CNN.

Ce spune Călin Georgescu despre alegerile din 7 decembrie

După ce a semnat controlul judiciar, fostul candidat prezidențial Călin Georgescu a anunțat, marți, că nu va susține niciun candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, programate pentru 7 decembrie.

„Mă distanțez și mă disociez total de așa zisele alegeri de pe data de 7 decembrie și evident de orice candidat”, a afirmat Georgescu.

Astfel, el se distanțează de candidatul susținut de AUR, Anca Alexandrescu, în cursa pentru Primăria București.

Tags:
Citește și...
Cătălin Drulă intră în războiul declarațiilor. Mesaj dur pentru PSD: Da, eu sunt dușmanul vostru!
Politică
Cătălin Drulă intră în războiul declarațiilor. Mesaj dur pentru PSD: Da, eu sunt dușmanul vostru!
Sorin Grindeanu agită iar spiritele în Coaliție. Șeful PSD, atac frontal la Cătălin Drulă (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu agită iar spiritele în Coaliție. Șeful PSD, atac frontal la Cătălin Drulă (VIDEO)
Diana Buzoianu cere capete în criza apei potabile. Pe cine dă vina pentru această situație
Politică
Diana Buzoianu cere capete în criza apei potabile. Pe cine dă vina pentru această situație
Cutremur în tabăra suveraniștilor. Șefa POT, dezvăluiri despre George Simion și Anca Alexandrescu: „Am primit un telefon de la altcineva”
Politică
Cutremur în tabăra suveraniștilor. Șefa POT, dezvăluiri despre George Simion și Anca Alexandrescu: „Am primit un telefon de la altcineva”
Asumare cu repetiție. Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pe reforma pensiilor speciale. A doua oară (VIDEO)
Politică
Asumare cu repetiție. Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pe reforma pensiilor speciale. A doua oară (VIDEO)
De ce e Kelemen Hunor supărat pe coaliție: „De trei luni nu suntem în stare să luăm o decizie. E inacceptabil!”
Politică
De ce e Kelemen Hunor supărat pe coaliție: „De trei luni nu suntem în stare să luăm o decizie. E inacceptabil!”
Răsturnare de situație. Gigi Becali, alături de Călin Georgescu: „Eu o să încerc să fac să se salveze”. Ce anunț a făcut patronul FCSB
Politică
Răsturnare de situație. Gigi Becali, alături de Călin Georgescu: „Eu o să încerc să fac să se salveze”. Ce anunț a făcut patronul FCSB
Sectorul 3 și povestea celor 76.912 apartamente reabilitate: cum a luat naștere cel mai mare program de eficiență energetică din România
Politică
Sectorul 3 și povestea celor 76.912 apartamente reabilitate: cum a luat naștere cel mai mare program de eficiență energetică din România
Ilie Bolojan, așteptat cu un nou protest în Parlament. Angajații Parlamentului amenință cu greva generală (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, așteptat cu un nou protest în Parlament. Angajații Parlamentului amenință cu greva generală (VIDEO)
Lovitură dură pentru Anca Alexandrescu de la bucureșteni. Sondajul care o dărâmă pe suveranistă
Politică
Lovitură dură pentru Anca Alexandrescu de la bucureșteni. Sondajul care o dărâmă pe suveranistă
Catalin Drula
Ultima oră
18:47 - Avertismentul clar al lui Vladimir Putin, privind un eventual război cu europenii: „Dacă Europa vrea brusc să se lupte cu noi și începe, suntem pregătiți chiar acum”
18:44 - Atac violent comis de doi minori reaprinde discuțiile despre răspunderea penală. Cum s-ar putea modifica legea în Germania
18:26 - Operațiune de salvare pe Jiu. O mașină cu un preot și o măicuță s-a prăbușit în râu
18:05 - Cătălin Drulă intră în războiul declarațiilor. Mesaj dur pentru PSD: Da, eu sunt dușmanul vostru!
18:01 - Anchetă în cazul muncitorului român mort după prăbuşirea Torre dei Conti. Autoritățile italiene au pus sub acuzare patru persoane
17:51 - Sorin Grindeanu agită iar spiritele în Coaliție. Șeful PSD, atac frontal la Cătălin Drulă (VIDEO)
17:40 - Diana Buzoianu cere capete în criza apei potabile. Pe cine dă vina pentru această situație
17:05 - Mega-tranzacție pe piața modei de lux. Două branduri de renume și-au unit forțele
16:52 - Cutremur în tabăra suveraniștilor. Șefa POT, dezvăluiri despre George Simion și Anca Alexandrescu: „Am primit un telefon de la altcineva”
16:32 - Putin nu se grăbește să încheie pace cu Ucraina. Dmitri Peskov dezvăluie cât vor dura negocierile cu omul lui Trump