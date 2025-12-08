B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bătălia finală în instanță: Decizia judecătorilor în cazul lui Călin Georgescu. Ce pedeapsă riscă suveranistul

Bătălia finală în instanță: Decizia judecătorilor în cazul lui Călin Georgescu. Ce pedeapsă riscă suveranistul

Mirela Ionela Achim
08 dec. 2025, 17:32
Bătălia finală în instanță: Decizia judecătorilor în cazul lui Călin Georgescu. Ce pedeapsă riscă suveranistul
Sursa foto: Inquam Photos / Dana Coțovanu
Cuprins
  1. Ce acuzații i se aduc lui Călin Georgescu
  2. Ce pedeapsă riscă Călin Georgescu
Tags:
Citește și...
Scandal în Parlament: AUR și PSD au cerut demisia Dianei Buzoianu. Reacția ministrei: „Sunteți ca un casetofon stricat. Habar nu aveți să citiți un document” (VIDEO)
Politică
Scandal în Parlament: AUR și PSD au cerut demisia Dianei Buzoianu. Reacția ministrei: „Sunteți ca un casetofon stricat. Habar nu aveți să citiți un document” (VIDEO)
CTP a analizat „realizările” lui Nicușor Dan de când e președinte. Cum arată „rodnicul bilanț”
Politică
CTP a analizat „realizările” lui Nicușor Dan de când e președinte. Cum arată „rodnicul bilanț”
Situație bizară într-o comună din Dolj. Un primar a candidat de două ori în șase luni. Și din partea PNL și din partea PSD
Politică
Situație bizară într-o comună din Dolj. Un primar a candidat de două ori în șase luni. Și din partea PNL și din partea PSD
Presiune pe Bolojan pentru adoptarea legii alegerilor în două tururi. Partidul SENS îi cere să-și asume răspunderea în Parlament
Politică
Presiune pe Bolojan pentru adoptarea legii alegerilor în două tururi. Partidul SENS îi cere să-și asume răspunderea în Parlament
Nicușor Dan i-a transmis felicitări noului primar general. Președintele cere aplicarea referendumului pentru București
Politică
Nicușor Dan i-a transmis felicitări noului primar general. Președintele cere aplicarea referendumului pentru București
Decizia luată de Anca Alexandrescu, după ce a pierdut alegerile: “Îmi pare foarte rău”
Politică
Decizia luată de Anca Alexandrescu, după ce a pierdut alegerile: “Îmi pare foarte rău”
PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. „De fapt, PSD a câștigat”. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției
Politică
PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. „De fapt, PSD a câștigat”. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției
Ce se întâmplă cu pisica Jessy? Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Primăriei Sectorului 6? (VIDEO)
Politică
Ce se întâmplă cu pisica Jessy? Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Primăriei Sectorului 6? (VIDEO)
Lucrările la rețeaua de termoficare lasă bucureștenii în frig. 1.200 de blocuri rămân fără agent termic
Politică
Lucrările la rețeaua de termoficare lasă bucureștenii în frig. 1.200 de blocuri rămân fără agent termic
Ciprian Ciucu se pregătește să plece la Primăria Capitalei. Pe mâna cui lasă Sectorul 6 (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu se pregătește să plece la Primăria Capitalei. Pe mâna cui lasă Sectorul 6 (VIDEO)
Ultima oră
18:29 - Alina Sorescu, noi dezvăluiri halucinante din căsnicia cu fostul soț. Ce făcea Alexandru Ciucu la începutul relației: „Își dorea foarte mult să …”
18:27 - „Oferta de împăcare” a lui Lucian Viziru pentru fratele său, Augustin: „Mi-a zis: ‘Nu’”
18:00 - Cât costă un bilet pentru cel mai lung zbor cu avionul? Leagă două mari orașe ale lumii, într-o cursă de 29 de ore
17:58 - Cutremur de peste 7 grade în Japonia. Autoritățile au emis alertă de tsunami
17:34 - Scandal în Parlament: AUR și PSD au cerut demisia Dianei Buzoianu. Reacția ministrei: „Sunteți ca un casetofon stricat. Habar nu aveți să citiți un document” (VIDEO)
17:17 - Castele și conace, scoase la vânzare în Franța. Prețurile sunt imbatabile. Costă cât un apartament în București
16:54 - Fiica Oanei Roman are probleme de sănătate: „Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control”. Cum s-a declanșat afecțiunea
16:44 - Cum va fi vremea înainte de Crăciun? ANM a publicat prognoza pentru perioada 08-21 decembrie 2025
16:41 - Ce salariu va avea Adi Vasile, noul prezentator Survivor. E mult mai mic decât cel de la CSM București
16:30 - CTP a analizat „realizările” lui Nicușor Dan de când e președinte. Cum arată „rodnicul bilanț”