Acasa » Eveniment » Călin Georgescu a găsit vinovatul pentru crima din Cenei. „Politicul fără suflet”. Iar a amestecat credința cu anularea alegerilor și cu strămoșii (VIDEO)

Adrian A
27 ian. 2026, 13:02
Călin Georgescu a găsit vinovatul pentru crima din Cenei. Politicul fără suflet. Iar a amestecat credința cu anularea alegerilor și cu strămoșii (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Călin Georgescu a fost să dea cu subsemnatul pentru controlul judiciar, la poliția Buftea. Și ca de obicei s-a oprit să le spună admiratorilor săi câteva vorbe de duh. Astăzi s-a pronunțat în legătură cu crima din Cenei.

Ce spune Călin Georgescu despre crima din Cenei

Călin Georgescu, ieșit de la sediul Poliției Buftea, unde a semnat controlul judiciar, a vorbit despre crima din Cenei, unde un copil a fost omorât de alți doi, spunând că de vină pentru această tragedie este „politicul fără suflet”.

„România nu mai suferă doar de politică, ci suferă uman. Și spun asta pentru că, acum foarte scurt timp, cu câteva zile în urmă, după cum se cunoaște, un copil a murit, ucis de alți copii. Asta arată unde am ajuns ca oameni fără Dumnezeu. 

Este mai mult decât o tragedie, este o rană adâncă. În sufletul acestei societăți este o criză de sens a familiei și a țării deopotrivă. Pentru că, vedeți, copiii nu devin violenți din senin, ci când cresc fără repere morale. Și la rădăcina multor rele, sigur, stă politicul fără suflet. Dar răul prinde putere și acolo unde ne pierdem credința.”, a spus Călin Georgescu, la ieșirea de la poliție.

S-a întors apoi la ce îl doare mai tare

Și probabil sub influența veștilor proaste aduse de AUR din SUA, comform cărora la Washington nimănui nu îi pasă nici de el, nici de anularea alegerilor, Georgescu a readus subiectul în discuție.

În fața celor câtorva zeci de susținători care au strigat din nou lozinci precum „Călin Georgescu este președinte” și „Turul 2 înapoi”, fostul candidat a cerut să iasă adevărul la suprafață.

Fiecare dintre noi este responsbil să afle adevărul până la capăt. Suntem mulți, răspândiți, discreți, cu demnitate și suntem mai mulți decât credem și asta schimbă situația mai mult decât pare.

Pe ce bază s-au anulat alegerile, dacă voi n-ați fost în stare să dezvăluiți ceva într-un an de zile. Eu nu am nevoie să demonstrez nimic, dar am o mențiune față de întreg sistemul și fața de toata clasa politică. Cei care cred că au câștigat făcând rău poporului român nu știu regulile timpului, vrerea strămoșilor care sunt vii.

Frica ne izolează și credința ne unește. Eu cred într-o Românie unde oamenii se jertfesc pentru Dumnezeu. Adevărul ne face să ne recunoaștem fără zgomot.”, a clamat Georgescu, în timp ce susținătorii săi, țipau din toți rărunchii. Exact când Georgescu vorbea despre discreție și liniște.

