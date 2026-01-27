Criminali la vârsta copilăriei au apărut de-a lungul timpului în toate societățile, indiferent de nivelul de dezvoltare. de la Cenei este ultima dintr-o asemenea serie de atrocități comise de minori. Asta nu înseamnă că avem de-a face cu un fenomen generalizat.

Criminali la vârsta copilăriei

Omorul comis de trei adolescenți, dintre care unul de 13 ani, la Cenei, în județul Timiș, a stârnit o vie emoție în rândul . Planificarea, atentă, vreme de o lună, sângele rece de care au dat dovadă acești criminali minori în comiterea crimei și ascunderea cadavrului, au îngrozit pe toți cei care au urmărit cazul.

Indignarea a crescut și mai mult cu cât băiatul de 13 ani nu poate fi pedepsit, conform legii penale. De unde și petiția care cere reducerea vârstei de răspundere penală pentru minori. Trebuie spus că asemenea cazuri apar periodic, în orice societate. Dar asta nu înseamnă că reprezintă un , scăpat de sub control, așa cum încearcă unii să insinueze.

O decizie privind înăsprirea sancțiunilor pentru infracțiunile comise de minori sau reducerea vârstei de răspundere penală trebuie luate după o analiză temeinică. Trebuie avute în vedere toate aspectele, de la cele juridice, la cele de natură psihologică. De asemenea, trebuie construită – nu doar pe hârtie așa cum există acum – infrastructura necesară pentru ca tânărul respectiv să poată fi recuperat pentru societate.

Cazul de la Cenei este ultimul dintr-o serie de atrocități comise de minori. În cele ce urmează vom face o trecere în revistă a unora dintre ele care, la momentul respectiv, au îngrozit comunitățile. Doar că, în lipsa platformelor online, mediatizarea lor nu a fost atât de intensă precum cazul lui Mario Berinde.

Cazul Constantin Tuluc, de la Iași

Este primul din seria de criminali copii pe care l-am ales. Presa l-a numit copilul asasin, iar crima pe care a comis-o seamănă, oarecum, cu cea de la Cenei. S-a întâmplat în 1997, într-o perioadă în care consumul de droguri, în România, era aproape inexistent, iar provocările de pe TikTok nu fuseseră inventate.

Pe 15 martie 1997, Constantin Tuluc, în vârstă de 14 ani la acea dată, a pus la cale un plan pentru a face rost de bani, inspirat de un film. Adolescentul voia să-și convingă un prieten, Ș.P., de 11 ani, dintr-o familie înstărită, să însceneze o răpire. Concret, Ș.P. urma să stea ascuns, timp în care Constantin Tuluc urma să ceară, printr-un bilet, o răscumpărare de 100 de milioane de lei, aproximativ 13.800 de dolari. O sumă enormă pentru anul 1997.

„Fiul tău este la noi. Răscumpărarea sa este de 100 de milioane de lei. Nu are rost să anunțați Poliția deoarece vă vom elibera fiul după ce omul nostru va ajunge cu banii la noi și neurmărit. Vă vom supraveghea 24 de ore din 24. Dacă anunțați Poliția, Ș. și P. (fratele lui Ș.P., n.r.) vor fi morți. Dacă anunțați Poliția vom ști imediat, deoarece avem oameni și în Poliție. Până marți la ora 6 seara când vă vom contacta noi, să aveți cele 100 de milioane în bancnote de 10.000 lei și 50.000 lei puse într-o cutie de papuci. Vă sfătuim să nu riscați deoarece viețile nevinovate ale lui Ș. și P. pot fi distruse”, suna mesajul, conform presei ieșene.

Adolescentul de 14 ani și-a dus prietenul într-un subsol de bloc și i-a expus planul. Ș.P. a refuzat să ia parte la înscenare și a dat să plece. Constantin Tuluc l-a împins, apoi i-a tras peste față o pungă de plastic și l-a sufocat sugrumându-l. Apoi, pentru a fi sigur că victima a murit, i-a băgat capul într-o gură de canal cu apă menajeră. La final i-a golit buzunarele, i-a scos punga de pe cap și, pentru a-și șterge urmele a spart becul din subsol.

Condamnat la 12 ani de închisoare

Chiar dacă prietenul său era mort, Constantin Tuluc nu a renunțat a răscumpărare și a transmis biletul părinților lui S.P. Aceștia au sesizat , care au demarat o anchetă. Timp de o săptămână, adolescentul a jucat rolul prietenului îndurerat și îngrijorat de dispariția vecinului. A apărut chiar la televizor, într-o emisiune în care își îndemna prietenul să revină acasă.

În cele din urmă, cazul a fost elucidat, iar Tuluc a fost trimis în judecată pentru omor și furt calificat. În 1998, a fost condamnat la 12 ani și jumătate de închisoare, pedeapsa maximă aplicabilă unui minor. A fost liberat condiționat în 2006 și s-a stabilit în județul Constanța.

Cazul său a fost printre cele mai mediatizate de pe lista de criminali care au comis faptele la vârsta copilăriei

Criminali la vârsta adolescenței în Focșani

O altă atrocitate, în care a fost implicat un minor, s-a petrecut la Focșani, în 2002. Pe 21 ianuarie 2002, locatarii unui bloc dintr-un cartier cochet al orașului au fost treziți de țipetele îngrozitoare venite dintr-un apartament aparținând unei familii cu doi băieți, Lungu.

Auraş Lungu, elev în clasa a XII-a, îndrăgostit nebunește, a încercat să-și masacreze familia pentru că părinții nu erau de acord cu relația sa. Ancheta avea să scoată la iveală că băiatul avea o problemă cu tatăl său, un tip destul de dur care îl mai lovea. Drept urmare, împreună cu iubita sa, Adriana Băjenaru, și cu un prieten de 14 ani, a pus la cale o crimă înfiorătoare. Cei trei au plănuit să însceneze un jaf, în timpul căruia Auraș urma să-și omoare părinții în somn.

Doar că planul nu a ieșit așa cum și-au propus. În noaptea cu pricina, conform planului, Auraș, mascat cu o cagulă și înarmat cu o toporișcă a intrat în dormitorul părinților și a încercat să-i omoare. Tatăl a ripostat, astfel că băiatul a dat înapoi. În timpul luptei, însă, zgomotul i-a trezit pe fratele și bunica sa.

În nebunia sa, în timp ce se retrăgea, încercând să iasă din apartament, și-a lovit fratele, cu toporul, omorându-l pe loc. Apoi, și-a anunțat prietena că planul a eșuat și a fugit la gară, unde s-a aruncat în fața unui tren, punându-și capăt zilelor.

La finalul procesului care a urmat, iubita lui Auraș a fost condamnată la 6 ani de închisoare pentru complicitate la omor deosebit de grav. A fost eliberată în 2006, după patru ani. Cel de-al doilea complice, băiatul de 14 ani, a fost internat într-un centru de reabilitare.

Eduard Perju, asasinul cu lănțișor

Când vine vorba despre criminali minori, un alt caz care a ținut prima pagină a ziarelor a fost cel al lui Eduard Perju, numit și asasinul cu lănțișor. Crima a avut loc în 2015, în Parcul Copou din Iași. În vârstă de 16 ani, adolescentul și-a ucis iubita care voia să se despartă de el. Fata, Elena Diana Gugulică, a apărut într-o fotografie, pe o rețea de socializare, alături de un alt băiat.

Enervat că a fost abandonat Eduard Perju a pus la cale un plan pentru a-i lua viața iubitei adolescente. El a luat un lanț de mărgele pe care l-a găsit în mașina părinților și a atras-o pe fată în parc. Deși era măcinat de gelozie și-a ascuns trăirile. A stat alături de iubita sa pe o bancă, au discutat, s-au sărutat, iar la un moment dat i-a spus că are un lănțișor pe care dorește să i-l ofere.

Sub pretext că vrea să-i pună șiragul de mărgele la gât, și-a sugrumat iubita până și-a dat duhul. Victima a fost descoperită, moartă, pe bancă, de o femeie care a sunat la 112. Ucigașul a fost condamnat, în decembrie 2015, la 15 ani de închisoare.

Alt caz cu criminali minori

O altă atrocitate, comisă de un copil în vârstă de 13 ani, s-a petrecut în 2009, tot în Iași. O profesoară de geografie, de la un liceu din oraș, a fost omorâtă de propriul copil, în vârstă de 13 ani. Teodosian G. era elev în clasa a VII-a. Băiatul a comis crima înfiorătoare pentru că mama i-a interzis să iasă din casă.

Iritat, Teodosian a luat un ciocan şi a lovit-o pe femeie, din spate, cu partea teşită, în timp ce aceasta lucra la computer. Profesoara s-a prăbuşit, pe o parte între birou şi pat, în vreme ce baiatul a continut să o lovească până a murit. Apoi, după ce a îngropat arma crimei, și-a luat sora de 13 ani și a dus-o, în localitaea Popricani, într-un centru pentru minori aparținând unei fundații. El a spus că a găsit-o pe fată în stradă.

Reprezentanţilor centrului au sesizat poliția, dat fiind că băiatul li s-a părut suspect. În fața polițiștilor, Teodosian a recunoscut că și-a omorât mama cu un ciocan. El a dat detaliile despre crima pe care a comis-o și le-a indicat autorităților unde a îngropat ciocanul. Întrebat din ce motiv și-a dus sora la centrul pentru minori, a spus că nu voia să o lase în casă cu cadavrul mamei.

Teodosian G. nu a răspuns penal pentru fapta sa. El a fost internat într-un centru de plasament din Târgu Frumos.

„Cazul Larisa”, din Iași

În octombrie 2005, România era zguduită de un altă crimă cu autor minor. Este vorba despre Larisei Chelaru, o fetiță de 8 ani din Lunca Cetățuii. Fetița a fost omorâtă de un vecin, Robert Ciobanu, în vârstă de 17 ani. El și-a recunoscut fapta, mărturisind că a fost motivată de o agresiune sexuală. Robert Ciobanu a sugrumat-o pe fată și a ascuns cadavrul, acesta fiind descoperit după mai multe săptămâni.

„Am sărutat-o pe fese şi atunci mi-a venit să-mi frec penisul între picioarele ei. Mi-a spus să o las să plece şi a încercat să iasă. Am blocat uşa şi ea a început să plângă şi nu ştiam cum s-o fac să tacă. Mi-a venit ideea s-o omor”, povestea adolescentul asasin.

Deși dispariția Larisei a fost raportată imediat, trupul fetei a fost descoperit abia după două luni, în urma unor investigații considerate ulterior superficiale. Ancheta a început prost. Polițiștii au suspectat pe nedrept, mai întâi, un taximetrist. Pus sub acuzație, nefăcând față presiunii, bărbatul s-a sinucis.

Dramele au continuat și după prinderea criminalului. Tatăl victimei s-a sinucis în timpul procesului, dându-și seama că autorul crimei va scăpa mult prea ușor. Condamnat, inițial, la 20 de ani de închisoare, Robert Ciobanu a stat după gratii doar 8 ani. A fost eliberat condiționat ca urmare a modificărilor din Codul penal, care au redus pedeapsa aplicabilă minorilor.

Alexandra, fata care și-a omorât mama

În 2009, s-a produs o altă crimă atroce, de această dată în București. O elevă de 15 ani, Alexandra, și-a căsăpit mama adoptivă, cu un topor. Fata a reacționat astfel, în fața agresivității mamei adoptive. Așa cum avea să mărturisească tatăl, ulterior, aceasta avea obiceiul să o bată periodic. Îi reproșa rezultatele slabe de la școală.

„Nu cred că exista săptămână în care să scape nebătut copilul! Mi-aduc aminte, am găsit-o și vânătă, și la ochi, șipe cap, și îi smulgea păr din cap, și am găsit păr și în dormitor la ea și…o bătea urât de tot, și cu furtunul de la golirea mașinii de spălat, inclusiv cu coada de la toporișca cu care a făcut nenorocirea, cu coada de lemn!”, povestea tatăl, după condamnarea fetei, conform protv.ro.

Cu câteva zile înainte de crimă, fata a fost surprinsă de mamă, în apartament, împreună cu un băiat, la scurtă vreme după ce făuseră sex. A urmat o ceartă violentă și bătaia de rigoare. Sătulă de violențele la care era supusă, adolescenta și-a omorât mama adoptivă cu șapte sau opt lovituri de topor.

A fost condamnată la șase ani de închisoare, din care a executat doi, fiind eliberată condiționat în 2011. Și-a luat bacalaureatul, printre primii din clasă, și a urmat cursurile ASE. Crima avea să o urmărească, însă. Alexandra a fost concediată. în mai multe rânduri, de la firmele la care a încercat să lucreze, după ce s-a aflat ce a făcut.

„Sunt un monstru”

În octombrie 2011, Silviu T., de 17 ani, şi-a strangulat şi înjunghiat mama şi bunica, în vila familiei, din Bucium. Apoi, adolescentul a spălat cadavrul mamei. La câteva ore după asasinat, băiatul a mers la un preot, vecin și a povestit ce a făcut, adăugând că ar vrea să sesinucidă.

Preotul a sunat la poliție, iar autoritățile l-au internat într-un cenru de psihiatrie, deoarece expertizel medicale au stabilit că nu avea discernământ la momentul comiterii faptei. De alfel, Silviu era sub monitorizarea psihiatrilor, fiind diagnosticat cu schizofrenie.

„Sunt un monstru”, le-a spus el medicilor.

Pe parcursul internării, Silviu T a evadat de mai multe ori din unitățile psihiatrice.

Un alt caz de pe lista atrocităților comise de criminali minori s-a petrecut în județul Botoșani, în 2014. Autorul, Gabriel M. de 17 ani, a fost condamnat la 15 ani într-un centru de reeducare. Pe 4 septembrie 2014, el a ucis cu toporul un cuplu de bătrâni care l-au angajat să-i ajute în gospodărie. Băiatul a luat trei telefoane, câteva sute de lei şi un pistol cu bile. Apoi, şi-a sunat tatăl şi i-a povestit că a făcut rost de bani.

A ucis din curiozitate

În 2013, comunitarea din orașul Târgu Frumos a fost îngrozită aflând de o crimă atroce, comisă de un adolescent de 16 ani. Mihai B. și-a înscris numele pe lista de criminai minori din curiozitate, pentru distracție.

În momentul comiterii crimei se afla împreună cu mai mulți puștani de vârsta sa. La un moment dat au surprins un bărbat în vârstă, care dormea pe marginea drumului, cu pantalonii în vine. Adolescentul a luat un băț care era pe caldarâm, lângă bătrân și i l-a introdus în fundul bătrânului, îndesându-l cu piciorul.

„După ce băţul a intrat cam 20 de centimetri, minorul a început să dea şuturi în capătul lui. Băţul a străpuns organele interne şi a ieşit prin zona subclaviculară dreaptă”, au spus procurorii.

Mihai B. a fost trimis în judecată și condamnat la reeducare pentru 15 ani.

Criminali de la vârste fragede

Aceasta este o scurtă trecere în revistă de cazuri de criminali minori care i-au îngrozit pe membrii comunităților din care făceau parte. Cu siguranță că mai sunt și altele asemenea. Fiecare dintre acești copii criminali a avut propriile motivații pentru faptele pe care le-a comis. După comiterea crimelor, unii au ajuns să se căiască, alții au avut probleme de reintegrare în societate.

„Nu există un singur «trigger» care să determine un comportament violent. De exemplu, unii părinți susțin că jocurile video sau timpul petrecut excesiv pe tehnologie îi fac pe copii agresivi, însă în realitate lucrurile sunt mult mai complexe. Comportamentele agresive apar, de obicei, dintr-un cumul de factori. Pe de o parte, poate fi implicată și componenta genetică: există copii care se nasc cu o anumită vulnerabilitate, fiind mai predispuși la nervozitate sau iritabilitate”, spunea psihologul Cristian Grigore, citat de Ziarul de Iași.

Conform psihologului, genele pot avea o predispoziție către comportamente agresive, dar acestea se manifestă doar în anumite condiții. Comportamentul este determinat și de relația părinților cu copiii lor. Dacă acasă există conflicte frecvente sau agresivitate constantă îndreptată spre copil, probabilitatea ca acesta să dezvolte trăsături agresive crește. De asemenea, dacă părinții sunt reci sau distanți și lipsesc din viața emoțională a copilului pot contribui la dezvoltarea unor comportamente agresive.

„Mai ales între 14 și 16 ani, creierul adolescentului nu este complet dezvoltat, zona responsabilă de plăcere, recompense imediate și intensitate emoțională este foarte activă, în timp ce zona care evaluează consecințele propriilor acțiuni este încă subdezvoltată. Această combinație poate explica, într-o oarecare măsură, comportamentele agresive. În plus, anturajul joacă un rol extrem de important, deoarece copiii tind să se modeleze după ceea ce văd la ceilalți și nu neapărat după ceea ce le spun părinții”, a explicat Cristian Grigore.