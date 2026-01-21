Călin Georgescu, mercenarul Horaţiu Potra şi ceilalţi inculpaţi din dosarul care vizează acţiuni împotriva ordinii constituţionale au fost citați miercuri 21 ianuarie la . Procesul se află la camera preliminară și a primit termen pentru 11 februarie.

Miercuri, la Curtea de Apel București, în camera preliminară, a fost analizat dosarul trimis de . Instanța urmează să stabilească dacă sunt probe suficiente pentru a fi judecați Călin Georgescu, Horațiu Potra și ceilalți inculpați. La termenul anterior, din 22 decembrie 2025, judecătorul de cameră preliminară a acceptat cererea lui Horaţiu Potra privind depunerea la dosar a unui stick de memorie care conţine două înregistrări video.

De asemenea, tot atunci, judecătorul de cameră preliminară a încuviinţat cererea mercenarului privind audierea unui martor care a asistat la percheziţia din 26 februarie 2025 la domiciliul său din Mediaş.

La termenul de miercuri, 21 ianuarie, judecătorul a dat un nou termen, pentru 11 februarie, în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor instanței.

„Acordă termen la data de 11.02.2026 ora 11.00, în vederea aducerii la îndeplinire a dispoziţiilor instanţei”, este solutia pe scurt a judecătorului de cameră preliminară.

Fiul și nepotul lui Potra plasați în arest la domiciliu

Luni, a decis prelungirea mandatului de arestare pentru mercenarul Horațiu Potra, pentru încă 30 de zile. Pe de altă parte, instanța a dispus ca fiul și nepotul acestuia să fie plasaţi în arest la domiciliu. Ei au contestat hotărârea Curții de Apel București privind menţinerea mandatelor de arestare preventivă, emisă pe 9 ianuarie.

Cei trei au fost aduşi în ţară, din Dubai, în 20 noiembrie 2025. În 21 noiembrie 2025, Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său au fost arestaţi preventiv pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive, după ce au fost prinşi în septembrie în Dubai şi au fost aduşi în ţară.

Horaţiu Potra a fost trimis în judecată alături Călin Georgescu şi alţi 20 de inculpaţi, procurorii punându-i sub acuzare pentru infracţiuni grave vizând destabilizarea României.

Ce spun procurorii despre cazul Călin Georgescu

În rechizitoriu, procurorii au reţinut că, după anularea alegerilor prezidențiale de la finalul anului trecut, Călin Georgescu s-a întâlnit, la un complex de echitaţie din Ciolpani, judeţul Ilfov, cu mercenarul Horațiu Potra. Acolo, potrivit anchetatorilor, au discutat un plan prin care urmau să declanșeze „acţiuni violente cu caracter subversiv”, menite să ducă la .

În acest scop, Potra a apelat la mai multe persoane din anturajul său, mercenari cu pregătire militară și experiență în diferite teatre de război. Este vorba despre un grup paramilitar de 21 persoane care urma să ajungă la București unde să declanşeze proteste violente.

Concluzia procurorilor care i-au trimis în judecată pe cei 22 de inculpaţi este că urmarea imediată a acţiunilor acestora a constat în punerea în pericol a securităţii naţionale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituţională, precum şi pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condiţiile legii.