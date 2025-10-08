Călin Georgescu, salut legionar în fața unei biserici. Georgescu, aflat sub control judiciar, a atras din nou atenția publică după ce, la scurt timp după încheierea procedurii de semnare la poliție, s-a îndreptat către Biserica Sfânta Mare Muceniță Varvara din Buftea. La ieșirea din lăcașul de cult, mai mulți oameni l-au așteptat în curte, iar Georgescu a făcut, din nou, controversatul salut legionar, gest pentru care este deja cercetat penal.

Călin Georgescu, salut legionar. Ce spun specialiștii despre gestul lui

„Este noul gen de salut de tip fascist camuflat, pe care l-au folosit deja și Steve Bannon în SUA. Este un gest transgresiv, menit sa evoce salutul fascist fără a-l asuma complet”, a explicat Florin Țurcanu, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, potrivit Știripesurse.

Salutul legionar constă în mișcarea mâinii dinspre inimă către deasupra capului, cu palma întinsă. Potrivit unei legende apocrife, acest gest simbolizează respectul față de colegul, respectiv cetățeanul, de aceeași „origine”.

Călin Georgescu, salut legionar. Ce au decis procurorii în cazul său

Călin Georgescu este trimis în judecată pentru propagandă legionară, după ce procurorii au finalizat dosarul în luna iulie. Fostul candidat la președinție se află sub control judiciar din februarie, iar gesturile sale publice au continuat să provoace controverse.

Într-un interviu anterior, Georgescu a respins acuzațiile de antisemitism.

„Eu nu sunt anti-semit. Eu sunt creștin prin sânge, prin formarea mea, deci nu am cum să fiu anti-semit. Toți bunicii mei au fost preoți ortodocși, în afară de tata care a fost militar și apoi s-a orientat către inginerie. Aici este țara noastră, nu am primit-o în dar nici de la Bruxelles, nici de la Washington, am primit-o în dar de la Dumnezeu, prin puterea iubirii. Asta este un fapt și fiind așa, totul se poate discuta, pentru că sunt în țara mea. Nu poate să vină cineva din afară să îmi spună ce să fac. Eu îi respect total, dacă ei mă respectă pe mine.”, a declarat Georgescu.

Ce mesaj a publicat Cristela Georgescu, pe Facebook

Cristela Georgescu, soția fostului prezidențiabil, promovează frecvent mesaje religioase pe rețelele sociale. Într-o postare recentă, aceasta a citat din părintele Arsenie Papacioc și a vorbit despre credință, răbdare și unitate spirituală în vremuri dificile:

„Nimic nu este pierdut atât timp cât credinţa este în picioare, cât sufletul nu abdică şi cât capul se ridică din nou.” Pr. Arsenie Papacioc.

Vremea Postului Mare este binecunoscută ca vreme a încercării. Am fi vrut noi oare ieri, 11 martie 2025, iute să ne veselim și să petrecem, uitând că vremea este acum să întețim rugăciunea, să înmulțim jertfa personală, să udăm obrazul, să ne oțelim răbdarea și să ne întărim sufletele reamintindu-ne că „suntem lipsiţi, dar nu deznădăjduiţi, doborâţi, dar nu nimiciţi, prigoniți dar nu părăsiți”?

Dumnezeu nu ramâne niciodată dator și va ajuta poporul român. E nevoie însă să ne facem cu temeinicie și noi partea noastră… Partea de 1%, cea despre care v-am vorbit de multe ori în ultimii 16 ani…

Să ne prindem strâns unii cu alții și noi toți de Mâna Sa. Și astfel uniți, să ne rugăm neîncetat, mai mult ca niciodată. Cu sufletul în pace să credem că toate lucrurile se desfășoară după un plan cu rost dumnezeiesc, în care ”răul” este doar un bine neterminat.

Scrieți în inima voastră împuternicirea asta și rămâneți de partea istoriei către care am fost călăuziți: Dumnezeu este Cel care conduce lumea. El deschide noi orizonturi, nebănuite de mintea omenească si doar El are ultimul cuvânt.”, a scris aceasta pe , în urmă cu mai multe luni.