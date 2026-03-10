Bogdan Vlădău s-a enervat la culme și a răbufnit pe internet împotriva celor care țin postul doar prin mâncare, uitând complet de partea spirituală.

De ce Bogdan Vlădău s-a enervat

Artistul a observat că mulți oameni confundă postul cu o simplă dietă alimentară și uită de componenta spirituală. Acesta a subliniat că nu este suficient să renunți la produsele de origine animală dacă atitudinea față de cei din jur rămâne una negativă.

„A început Postul Paștelui și foarte mulți dintre noi ținem post. Dar cum ținem post? Mâncăm vegan, doar vegetal. Dar mâncăm în niște cantități mari. Fraților, nu despre asta este vorba în post. Ideea postului este să te înfrânezi de la lucruri, de la mâncare, de la a gândi lucruri nasoale, de la a-i judeca pe ceilalți. În principiu, ar trebui să ai inima curată și bună. Degeaba mergem la liturghie duminică și când ieșim de acolo împingem o babă sau invers. Atunci, nu mai are nicio valoare postul nostru. Nu este, oameni buni, despre mâncare”, a declarat acesta pe pagina sa de .

Prin ce dramă a trecut recent artistul

Reacția vedetei vine după o perioadă extrem de încărcată emoțional, marcată de probleme grave de sănătate în familie și de schimbări majore în plan personal. Bogdan Vlădău s-a refugiat în retreaturi spirituale pentru a-și găsi echilibrul. Într-un interviu recent, acesta a vorbit deschis despre încercările prin care a trecut anul trecut, inclusiv problemele de sănătate ale părinților.

„Am avut un an extrem de greu. Toate greutățile care puteau să apară, au apărut. Dar am trecut cu bine peste toate. Mama s-a îmbolnăvit de cancer, tata a făcut insuficiență cardiacă. Multe scandaluri în presă, a fost și divorțul. E greu când vin atât de multe, oricât de tare ai fi, dar acum îmi dau seama că sunt mult mai puternic, în urma acestui an”, a mai precizat acesta.

Cum a reușit fostul soț al Ginei Chirilă să treacă peste toate scandalurile din presă

Deși este considerat unul dintre cei mai râvniți bărbați din showbiz, celebritatea i-a adus și multe momente de presiune mediatică. l-au forțat să își schimbe prioritățile și să caute răspunsuri în afara lumii mondene.

Prin postarea sa recentă, vedeta a explicat că pentru el postul nu are nicio valoare dacă nu este însoțit de o curățenie interioară și de renunțarea la judecată.