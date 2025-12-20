Nicușor Dan urmează să se întâlnească în cursul zilei de luni cu mai mulți magistrați. Vor avea loc discuții, atât de grup, cât și individuale, dorința președintelui fiind aceea de a identifica și a rezolva principalele nereguli de funcționare din justiției. Printr-o postare pe Facebook, președintele anunța că intenționează să parcurgă până luni materialele primite de la magistrați, care subliniază problemele sistemului judiciar.

Discuțiile dintre Nicușor Dan și magistrați vor avea loc cu ușile închise În cea mai recentă postare a sa de pe Facebook, Nicușor Dan dezvăluia că a primit sute de materiale despre problemele din justiție, chiar de la magistrați. Urmează ca documentele să fie parcurse până luni, atunci când se va întâlni cum mai mulți angajați ai sistemului judiciar, care s-au înscris în audiență. Discuțiile vor avea loc atât în grup, cât și individual. „Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din .

Așa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuțiile cu cei care s-au înscris în audiență.

Consultările de luni vor avea loc în mai multe runde de discuții: atât cu grupuri de magistrați care doresc să participe împreună, cât și individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail.

Pentru a asigura confidențialitatea participanților, accesul nu va fi permis în sala de discuții”, a scris Nicușor Dan, pe Facebook.

Nicușor Dan promite publicarea unei sinteze a documentelor Pentru că accesul jurnaliștilor la întâlnire cu magistrații nu este permis, Nicușor Dan promite să facă publice concluziile la finalul zilei de luni, într-o conferință de presă. Până atunci, oamenilor le va fi oferit accesul la o sinteză a documentelor trimise de magistrați, realizate de către membrii administrației prezidențiale. Numele celor care au oferit informațiile nu va fi dezvăluit. „Concluziile le voi face publice la finalul zilei în cadrul unei conferințe de presä.