Vladimir Putin, cunoscut pentru discreția în ceea ce privește viața sa personală, a recunoscut în timpul unei conferințe de presă că este îndrăgostit. Nu este prima declarație pe care președintele rus o face despre iubire. Anterior, liderul de la Kremlin a declarat că el crede în dragoste la prima vedere.

Putin, din nou îndrăgostit după un divorț

După 30 de ani de căsnicie, Putin și fosta sa soție, Liudmila, au hotărât să o ia pe drumuri separate. Divorțul a avut loc în iulie 2013, sub privire curioase ale unei lumi întregi.

Anterior, președintele rus a descris separarea de fosta soție ca fiind o „decizie comună” și „civilizată”. De atunci și până în prezent, viața amoroasă a lui Vladimir Putin a rămas un mister total.

Totul s-a schimbat recent. La marea sa conferință de presă de la final de an, o jurnalistă i-a adus aminte lui Putin despre declarația sa privind dragostea la prima vedere, relatează EFE. Jurnalista a continuat, întrebându-l dacă, în prezent, este îndrăgostit. În vârstă de 73 de ani, liderul de la a răspuns afirmat la întrebare, permițând unei lumi întregi să vadă și o altă latură a sa.

În lipsa unor informații concrete, presa occidentală a speculat că Vladimir Putin ar fi într-o resupusă relație cu gimnasta Alina Kabaeva, cu care ar și avea doi copii.

Un jurnalist și-a cerut soția în căsătorie, în timpul conferinței

Dragostea a plutit în aer la conferința de sfârșit de an a liderului de la Kremlin. La jumătatea evenimentului, difuzat la televiziunile din Rusia, jurnalistul Kirill Bazhanov a făcut un gest complet neașteptat. Cu un papion roșu și ținând în mână un afiș pe care scria „Vreau să mă căsătoresc”, Bazhanov a atras atenția lui Vladimir Putin. I s-a oferit dreptul la cuvânt, moment în care Bazhanov a spus:

„Știu că prietena mea se uită acum la conferința de presă. Olechka, mărită-te cu mine!”, a spus el, stârnind aplauze din partea publicului, format în mare parte din jurnaliști pro-guvernamentali.

Bazhanov s-a văzut nevoit să aștepte un răspuns de la iubita lui care nu era prezentă la televizor. După aproximativ o oră, gazdele l-au întrerupt pe Putin pentru a-i da vestea jurnalistului. Olechka spusese da. Au urmat noi urale și aplauze, relatează .

Putin nu a răspuns invitației de a participa la nunta care urma, dar s-a oferit să organizeze o petrecere.