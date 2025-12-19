Vladimir Putin, cunoscut pentru discreția în ceea ce privește viața sa personală, a recunoscut în timpul unei conferințe de presă că este îndrăgostit. Nu este prima declarație pe care președintele rus o face despre iubire. Anterior, liderul de la Kremlin a declarat că el crede în dragoste la prima vedere.
După 30 de ani de căsnicie, Putin și fosta sa soție, Liudmila, au hotărât să o ia pe drumuri separate. Divorțul a avut loc în iulie 2013, sub privire curioase ale unei lumi întregi.
Anterior, președintele rus a descris separarea de fosta soție ca fiind o „decizie comună” și „civilizată”. De atunci și până în prezent, viața amoroasă a lui Vladimir Putin a rămas un mister total.
Totul s-a schimbat recent. La marea sa conferință de presă de la final de an, o jurnalistă i-a adus aminte lui Putin despre declarația sa privind dragostea la prima vedere, relatează EFE. Jurnalista a continuat, întrebându-l dacă, în prezent, este îndrăgostit. În vârstă de 73 de ani, liderul de la Kremlin a răspuns afirmat la întrebare, permițând unei lumi întregi să vadă și o altă latură a sa.
În lipsa unor informații concrete, presa occidentală a speculat că Vladimir Putin ar fi într-o resupusă relație cu gimnasta Alina Kabaeva, cu care ar și avea doi copii.
Dragostea a plutit în aer la conferința de sfârșit de an a liderului de la Kremlin. La jumătatea evenimentului, difuzat la televiziunile din Rusia, jurnalistul Kirill Bazhanov a făcut un gest complet neașteptat. Cu un papion roșu și ținând în mână un afiș pe care scria „Vreau să mă căsătoresc”, Bazhanov a atras atenția lui Vladimir Putin. I s-a oferit dreptul la cuvânt, moment în care Bazhanov a spus:
„Știu că prietena mea se uită acum la conferința de presă. Olechka, mărită-te cu mine!”, a spus el, stârnind aplauze din partea publicului, format în mare parte din jurnaliști pro-guvernamentali.
Bazhanov s-a văzut nevoit să aștepte un răspuns de la iubita lui care nu era prezentă la televizor. După aproximativ o oră, gazdele l-au întrerupt pe Putin pentru a-i da vestea jurnalistului. Olechka spusese da. Au urmat noi urale și aplauze, relatează France 24.
Putin nu a răspuns invitației de a participa la nunta care urma, dar s-a oferit să organizeze o petrecere.