Canicula distruge roșiile. Cât costă un kilogram în piețe

în pericol din cauza temperaturile ridicate care pot ajunge chiar și la 45 de grade în solarii, iar producătorii se tem că vor pierde o mare parte din recoltă.

Canicula, provocarea agricultorilor

În solariile din Gorj încep să Producția din acest an va fi mai mică, spun producătorii. Cauza ar fi temperaturile mult prea mari care distrug culturile. Încă de la primele ore ale dimineții, în solarii se înregistrează peste 30 de grade, chiar dacă afară sunt 18 grade, iar după prânz, ele ajung chiar și la 40-45 de grade, conform

Agricultorii caută soluții pentru a menține temperaturile cât mai scăzute și optime pentru culturile lor din solarii.

„Floarea nu apucă să se mai fecundeze și nu mai leagă rod. Face 2-3 roșii, în loc să facă 6-7. Noi am îmbunătățit la solarii, am adus ventilatoare, pentru a scădea temperatura din solar, am pus plasă de umbrire, aerisitoare laterale și capetele sunt deschise la maxim”, a spus un producător.

Metodele găsite de vânzători pentru a vine toate roșiile

Cu toate acestea, roșiile mai inestetice nu se vând, ele se pierd, iar vânzătorii încearcă diferite metode prin care să le dea și pe acelea.

„Pierderi oricum o să fie… Din cauza căldurii, da, moare multă marfă. Lumea vrea roșia foarte frumoasă, pe cea urâtă nu ne-o primesc și noi trebuie să o vindem și pe aia, și pe aia. Facem mai multe prețuri, după cum vedeți, pe categorii”, a spus o vânzătoare.

În piețe un kilogram de roșii se vinde de la producător cu 15 lei. Oamenii spun că au observant că prețurile sunt mai mari decât anul trecut, da rasta nu îi oprește din a continua să cumpere roșiile românești.