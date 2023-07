Caravana „Ilfov, prin ochii tăi”, ultima săptămână în localitatea Jilava. Urmează Vidra / Campania CJ Ilfov oferă consultații optometrice gratuite și ochelari gratuiți

a intrat în ultima săptămână de activitate în localitatea Jilava, iar de luni, 17 iulie, va ajunge în Vidra.

Pentru localitatea Jilava nu mai sunt locuri disponibile, dar în Vidra programări se fac în continuare la numărul de telefon 𝟬𝟳𝟱𝟱 𝟭𝟬𝟰 𝟱𝟰𝟭.

Prin acest program, Lensa, în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov și ceilalți colaboratori efectuează consultații optometrice gratuite și oferă ochelari gratuiți cu dioptrii persoanelor eligibile înscrise.

Caravana „Ilfov prin ochii tăi”, în Jilava și săptămâna aceasta

Ilfovenii programați pentru această săptămână sunt așteptați la 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗹𝗶𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗝𝗶𝗹𝗮𝘃𝗮, 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗠𝗮𝗴𝗻𝗼𝗹𝗶𝗲𝗶, 𝗻𝗿. 𝟭, 𝗲𝘁𝗮𝗷 𝟭, în intervalul l𝘂𝗻𝗶, 10 iulie – 𝘃𝗶𝗻𝗲𝗿𝗶, 14 iulie, orele 𝟬𝟵:𝟬𝟬 – 𝟭𝟳:𝟬𝟬.

Potrivit , condus de Hubert Thuma, programul se adresează persoanelor de peste 18 ani, cu domiciliul sau reședința în Ilfov, care fac parte din următoarele categorii:

– persoane cu dizabiltati (certificat handicap);

– persoane cu ajutor social sau șomaj;

– persoane care trăiesc doar din pensia de urmaș;

-venit cumulat per membru de familie maximum 2500 lei;

-familii monoparentale cu venit de maximum 2500 lei per membru de familie;

-familii cu mai mult de doi copii cu venit de maximum 2500 lei per membru de familie;

– pensionari cu pensie de maximum 2.500 de lei.

-persoane lipsite de locuinte si adapost.

Dacă, în urma consultației optometrice, se stabilește că este necesară purtarea ochelarilor de vedere, atunci rețeta optometrică va fi transmisă mai departe. În baza acesteia, va fi plasată o comandă de ochelari de vedere gratuiți de la Lensa, special concepuți pentru tine. Odată ce ochelarii sunt gata, aceștia vor fi livrați în numele beneficiarului, la adresa Primăriei Jilava, de unde vor putea fi ridicați.