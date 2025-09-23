Un dermatologist a atras atenția și a a dezvăluit care sunt principalele ale părului, dar și ce poți face pentru fiecare situație în parte.

Cât păr cade pe zi

Majoritatea oamenilor pierd între 50 și 100 de fire de păr în fiecare zi. Acest lucru este normal. Dacă simți că în cazul tău este vorba despre o cantitate mult mai mare, atunci ar trebui să încerci să identifici cauzele.

Potrivit unui dermatolog specializat în păr, Aamna Adel, există mai multe tipuri diferite de cădere a părului, fiecare caracterizat de semne diferite.

Alopecia androgenică

Specialista a atras atenția și a spus la ce semnale să fii atentă. Dacă părul devine mai rar, coada se subțiază și linia părului se retrage, atunci este posibil ca părul tău să cadă din cauza alopeciei androgenice, conform .

Acest fenomen este cunoscut și sub numele de cădere hormonală a părului sau chelie de model.

La bărbați, alopecia androgenică este cunoscută sub numele de chelie masculină și progresează adesea spre chelie parțială sau completă.

La femei, este cunoscută sub numele de chelie feminină și este mai frecventă la cele cu sindromul ovarelor polichistice, care provoacă dezechilibre hormonale care pot duce la subțierea părului.

Nu există un remediu cunoscut pentru alopecia androgenică, dar unele tratamente medicinale precum finasterida și minoxidilul pot ajuta la încetinirea procesului și la promovarea creșterii părului.

Efluviul telogen

Dacă nu mai ai păr la tâmple, iar firele cad „cu mâna”, atunci acest lucru ar putea fi cauzat de factori precum stresul, alimentația deficitară sau deficiențele de vitamine. Căderea părului cauzată de acești factori se numește efluviu telogen, spune dermatologul.

Efluviul telogen este un tip comun de cădere a părului care afectează oamenii după ce se confruntă cu un stres sever sau o schimbare a corpului lor. Este una dintre cele mai frecvente cauze ale căderii rapide a părului în rândul femeilor.

În general, tratamentele pentru efluviul telogen includ administrarea unei multivitamine care conține fier sau un supliment de fier pentru a ajuta la promovarea creșterii părului, precum și modificări dietetice pentru a vă asigura că obțineți suficiente proteine. Efluviul telogen se îmbunătățește de obicei de la sine în trei până la șase luni.

Alopecia de tracțiune

Dacă simțiți că linia părului „fuge de frunte”, dar aveți încă câteva fire de păr în jurul liniei părului, atunci ar putea fi un semn de alopecie de tracțiune, explică medicul dermatolog.

Alopecia de tracțiune este cauzată de tragerea excesivă sau tensiunea foliculilor de păr. Este adesea rezultatul purtării coafurilor strânse, cum ar fi împletituri, cozi de cal și cocuri strânse prea mult timp.

Efectul poate fi oprit dacă încetați să vă trageți părul înapoi. Cu toate aceste, medicul spune că dacă nu interveniți devreme, căderea părului poate fi permanentă.

Metode de prevenție

Prevenirea căderii părului implică o combinație de măsuri care vizează menținerea sănătății foliculilor piloși și crearea condițiilor optime pentru creșterea părului, conform

În primul rând, părul trebuie îngrijit în mod corespunzător. Spălarea trebuie efectuată cu apă la temperatura potrivită, cu mișcări blânde circulare pentru masarea scalpului. Uscarea părului trebuie realizată cu atenție, evitând frecarea agresivă cu prosopul și utilizarea excesivă a instrumentelor termice. Pieptănarea trebuie efectuată cu instrumente adecvate, începând de la vârfuri și progresând treptat spre rădăcini pentru a minimiza tracțiunea asupra firelor de păr.

În al doilea rând, ar trebui să aveți o dietă sănătoasă, care să includă proteine de calitate din pește, carne slabă, ouă și leguminoase, acizi grași omega-3 din pește gras și semințe, fier din carne roșie și legume cu frunze verzi, precum și vitamine din complexul B din cereale integrale și legume. Hidratarea este și ea extrem de importantă.

În al treilea rând, stresul trebuie evitat. Tehnicile de management al stresului precum meditația, yoga, exercițiile fizice regulate și terapia pot ajuta la menținerea echilibrului hormonal. Mai mult, un somn de 7-8 ore pe noapte este necesar.

Un alt aspect important îl reprezuntă evitarea coafurilor dăunătoare. Cele foarte strânse, extensiile de păr și tratamentele chimice frecvente trebuie evitate sau limitate.

În plus, scalpul trebuie îngrijit regulat. Exfolierea blândă periodică ajută la îndepărtarea celulelor moarte și la prevenirea acumulării de sebum în exces. Masajul regulat al scalpului stimulează circulația sangvină și poate încuraja creșterea părului.