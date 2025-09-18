Cancerul are consecințe destul de dure asupra organismului bolnavului, conform ultimelor ale căror concluzii au fost publicate într-un de specialitate.

Cancerul provoacă îmbolnăvirea organismului

O investigație realizată de cercetătorii din cadrul arată că cancerul poate accelera biologică a organismului pacientului. Medicii susțin că îmbătrânirea se manifestă atât la sistemul imunitar, cât și la nivelul altor țesuturi. Această analiză oferă o nou perspectivă medicilor, care investighează consecințele pe care boala le produce asupra organismului, dincolo de simpla creștere a tumorilor.

Studiul a fost publicat în revista de specialitate Cancer Cell. Medicii care au lucrat în cadrul proiectului de cercetare au demonstrat că limfomul cu celule B modifică rapid celulele T tinere, îmbătrânindu-le. Acestea din urmă sunt apărători esențiali care protejează sistemul imunitar.

Aceste schimbări la nivelul celulelor au fost marcate de o inflamație crescută, de o dereglarea a procesului de reglare a proteinelor și de dezechilibre în metabolismul fierului. Au fost sesizate semne de îmbătrânire și la nivelul organelor, inclusiv la nivelul vaselor de sânge, a rinichilor și a intestinelor.

„Cancerul nu se dezvoltă izolat. Boala are efecte extinse asupra pacienților. Am descoperit că limfomul singur, fără tratament, este suficient pentru a provoca semne sistemice de îmbătrânire”, a declarat dr. John Cleveland, autor principal și director științific la Moffitt Cancer Center.

Studiul oferă o nouă perspectivă medicilor

De regulă, până la apariția acestui studiu, îmbătrânirea accelerată, precoce, a pacienților oncologici a fost pusă pe seama tratamentelor de tip chimioterapie sau radioterapie. Acum, oamenii de știință sunt de părere că, deși aceste tratamente contribuie la îmbătrânirea celulară, cancerul poate forța celulele imunitare și țesuturile să se modifice în această direcție

„Acest studiu ajută la explicarea faptului că mulți pacienți oncologici prezintă simptome asociate, de obicei, cu îmbătrânirea”, a precizat medicul.

La rândul său, medicul Rebecca Hesterberg, autoarea principală a studiului susține că odată cu acest studiu, medicii pot căuta soluții pentru a inversa efectele îmbătrânirii provocate e cancer.

„Rezultatele noastre sugerează, de asemenea, că ar putea exista oportunități de a inversa unele efecte de îmbătrânire provocate de cancer. (…) Înțelegând biologia, putem începe să ne gândim la intervenții care nu doar tratează cancerul, ci și protejează sau chiar restaurează funcția imunitară sănătoasă”, a declarat dr. Rebecca Hesterberg.

Cancerul poate fi tratat mai eficient

Cercetătorii care au participat la studiu au descoperit că celulele T expuse limfomului acumulau exces de fier. Cancerul le făcea mai rezistente la un tip de moarte celulară numit ferroptoză. De asemenea, acestea prezentau defecte în controlul calității proteinelor, ceea ce reprezintă un semn distinctiv al îmbătrânirii, după cum relatează SciTechdaily.

O parte dintre modificările înregistrat la nivel celular s-au dovedit a fi reversibile după ce au fost eliminate tumorile canceroase. Acest lucru oferă noi oportunitîți de studiu a bolii și de găsirea unor soluții terapeutice mai eficiente.

Totodată, studiul subliniază importanța de a înțelege cum interacționează cancerul cu biologia îmbătrânirii. Acest lucru este foarte important, din perspectivă medicală. odată cu îmbătrânirea populației la nivel global și cu creșterea riscului de cancer în contextul înaintării în vârstă.

Medicamentul obișnuit crește eficiența chimioterapiei

Un medicament obișnuit, folosit în tratamentul artritei, poate dubla eficacitatea tratamentului chimioterapeutic prin împiedicarea celulelor canceroase să se adapteze la tratament. Este vorba despre Celecoxib, un antiinflamator folositla tratarea artritei și a problemelor cardiace.

Cercetătorii au constatat că administrarea de Celecoxibul poate să împiedice celulele canceroase să se adapteze, astfel ca tratamentele obișnuite să devină mai eficiente. Oamenii de știință au explicat că totul ține de modul în care este împachetat materialul genetic (cromatina) în celule.

Combinația Celecoxib și chimioterapie a eradicat aproape complet cancerul în culturile celulare. La șoarecii cu cancer ovarian, eficacitatea tratamentului s-a dublat. Acesta ar putea fi primul dintr-o nouă categorie de medicamente numite „regulatori ai plasticității transcripționale” (TPR) care nu ucid direct cancerul, dar îl fac mai vulnerabil la tratamentele existente.