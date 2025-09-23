Preşedintele Nicuşor Dan i-a convocat marți, la Palatul Cotroceni, pe liderii coaliției de guvernare. Discuția va avea loc la ora 11.00, iar de la ora 13.00 este programată o ședință la Guvern între liderii din PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții Minorităților naționale. Reuniunile au loc în contextul în care partidele care formează coaliția practic s-au împărțit în două tabere pe mai multe subiecte și din fiecare ies amenințări cu demisia, respectiv ieșirea de la guvernare.

Ce ședințe importante au loc marți în coaliție

Administraţia Prezidenţială a anunțat că preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni, de la ora 11.00, cu liderii coaliţiei. Agenda discuţiilor nu a fost publicată, dar e de așteptat ca aceștia să vorbească despre reforma administrației publice, care ar presupune și concedieri, dar și despre continuarea sau nu a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

De asemenea, discuția are loc cu o zi înainte ca judecătorii Curții Constituționale (CCR) dacă reforma pensiilor speciale ale magistraților este sau nu constituțională. Unii șefi ai coaliției, inclusiv premierul Ilie Bolojan (PNL), că Guvernul nu va mai avea legitimitate dacă această reformă va pica la filtrul CCR.

„Dacă nu trece de testul constituțional, legitimitatea acestui Guvern dispare. Pur și simplu dispare”, Kelemen Hunor, președintele UDMR.

La rândul său, Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, că Ilie Bolojan își va da demisia din funcția de premier dacă reforma privind pensiile magistraților va pica la Curtea Constituțională.

Tot marți, dar mai târziu, de la ora 13.00, liderii PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții Minorităților naționale se vor reuni la Guvern pentru discuții despre prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază și despre reforma administrației locale.

De ce nu e acord în coaliție pe subiectul plafonării prețurilor la alimente

Coaliția trebuie să decidă dacă prelungește sau nu plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. PSD și UDMR vor ca plafonarea să continue, iar PNL și USR vor ca

Săptămâna trecută, premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu retailerii, care s-au pronunțat împotriva intervenției statului în economie, deci și împotriva plafonării adaosului comercial. Totuși, „ținând cont de situația actuală, se vor conforma deciziei Guvernului în această privință”, au spus comercianții, potrivit comunicatului de presă emis de Executiv.

PSD a anunțat deja că dacă Guvernul din care face parte nu va prelungi plafonarea, el va depune în Parlament în acest sens.

De ce nu e acord în coaliție pe subiectul reformei administrației locale

Coaliția s-a rupt în două și în ce privește reforma administrației publice locale. Premierul Ilie Bolojan, USR și o parte din PNL că e nevoie de a circa 13.000 de bugetari, deoarece aparatul de stat e supradimensionat.

De cealaltă parte, PSD, partidul care numără cei mai mulţi primari preşedinţi de Consilii Judeţene, UDMR, care depinde de primarii săi pentru a rămâne în Parlament, și o parte din PNL se opun și vor altă formă de reducere a cheltuielilor în administrația publică locală, care să nu presupună disponibilizări de personal.

Săptămâna trecută, premierul Bolojan a chemat la consultări reprezentanții primarilor, dar fix la ședință. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a transmis apoi că Bolojan n-a reușit să ajungă din cauza unei alte ședințe, care s-a prelungit.

Premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în cazul în care reforma administrației publice nu se va face cu adevărat, ci doar de formă, cum s-a mai întâmplat până acum.

De cealaltă parte, întrebată dacă va cădea Guvernul în cazul în care Bolojan insistă cu concedierile din administrație, Lia Olguța Vasilescu, președinta Asociației Municipiilor din România (AMR) și primărița PSD a Craiovei, a răspuns scurt: „Da”.