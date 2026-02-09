B1 Inregistrari!
De ce ajunge carnea de miel să se scumpească înainte de Paște: Fermierii muncesc zi și noapte pentru a salva animalele

De ce ajunge carnea de miel să se scumpească înainte de Paște: Fermierii muncesc zi și noapte pentru a salva animalele

Flavia Codreanu
09 feb. 2026, 20:54
O turmă de oi au intrat într-un supermarket din Germania. Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. De ce cresc costurile pentru carnea de miel
  2. Cum influențează munca de noapte a fermierilor prețul
  3. Ce riscuri apar în adăposturi dacă animalele nu sunt protejate

Carnea de miel se va scumpi cu cel puțin 10% până la Paște din cauza iernii extrem de geroase care a crescut costurile fermierilor. Animalele nou-născute sunt la fel de vulnerabile ca niște bebeluși și au nevoie de hrană suplimentară și supraveghere constantă pentru a supraviețui. Crescătorii avertizează că efortul depus în această perioadă se va reflecta direct în prețul final de la raft.

De ce cresc costurile pentru carnea de miel

Potrivit click, în fermele montane, unde un singur grajd adăpostește peste 200 de oi, muncă s-a dublat. Dimineața, animalele primesc un amestec nutritiv din porumb măcinat, orz și făină de lucernă, iar de două ori pe zi li se oferă fân uscat, recoltat cu greu de pe versanți. Pentru a face față frigului, mieilor li se adaugă în dietă suplimente pregătite cu apă caldă, minerale și vitamine esențiale.

Deoarece furajele nu pot fi produse în cantități suficiente pe timp de iarnă, mulți fermieri sunt obligați să le cumpere. Cantitatea de hrană administrată aproape s-a dublat, ceea ce încarcă bugetul fermelor. Toate aceste investiții în hrana de calitate și în suplimentele necesare creșterii animăluțelot vor scumpi inevitabil carnea de miel.

Cum influențează munca de noapte a fermierilor prețul

Munca nu se limitează doar pe perioada zilei. Fermierii verifică grajdurile și noaptea pentru a controla temperatura și starea fiecărui miel. Aceștia înlocuiesc fânul sau tainul umed o dată la câteva ore.

Această supraveghere constantă este vitală, deoarece orice neglijență poate duce la pierderi prin mortalitate, ceea ce ar crește și mai mult prețul final. Munca fizică implică transportul manual al furajelor pe drumuri înzăpezite și igienizarea permanentă a spațiilor. Din cauza acestor condiții dificile, specialiștii confirmă că carnea de miel va avea un preț mai ridicat în acest an.

Ce riscuri apar în adăposturi dacă animalele nu sunt protejate

Pe lângă hrană, asigurarea unui mediu cald și protejat este esențială pentru a evita pierderile economice. Încălzirea adecvată a grajdurilor și accesul constant la adăpost sunt măsuri obligatorii în perioadele de ger extrem.

Responsabilitatea pentru sănătatea turmelor este mai mare ca niciodată, iar acest lucru presupune costuri logistice mari. De la transportul furajelor prin zăpadă până la gestionarea suplimentelor nutritive scumpe, fiecare pas adaugă lei în plus la prețul final.

