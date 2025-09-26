B1 Inregistrari!
Castanele, superalimentul toamnei. Ce beneficii aduc și cum le poți prepara

Castanele, superalimentul toamnei. Ce beneficii aduc și cum le poți prepara

Selen Osmanoglu
26 sept. 2025, 20:53
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Ce beneficii aduc castanele
  2. Bune pentru slăbit?
  3. Castane la cuptor- cum le prepari?

Orice sfârșit are un nou început. Luna septembrie se apropie de final, însă începe perioada castanelor. Acestea aduc o mulțime de beneficii asupra sănătății și pot fi integrate ușor în alimentație.

Ce beneficii aduc castanele

„Castanele sunt mai sărace în grăsimi decât alte fructe oleaginoase, dar compensează printr-un conţinut ridicat de fibre, vitamine din complexul B şi minerale esenţiale precum magneziu, potasiu şi fier”, se arată într-o revistă de specialitate, conform Click.

De asemenea, „ele sunt o sursă de energie de calitate, cu un indice glicemic moderat, ceea ce le face potrivite şi pentru persoanele care au nevoie să îşi ţină sub control glicemia”.

Castanele conțin și antioxidanți care ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ, reduc inflamaţiile şi pot contribui la prevenirea unor boli cronice.

Bune pentru slăbit?

Pe lângă beneficiile precizat mai sus, castanele sunt bune și pentru slăbit „datorită fibrelor şi conţinutului scăzut de grăsimi”.

„Ele reduc apetitul şi oferă o energie constantă, fără fluctuaţii mari de zahăr în sânge. Consumul moderat poate sprijini pierderea în greutate într-un mod sănătos”, mai spun specialiștii.

Castane la cuptor- cum le prepari?

Castanele la cuptor se prepară ușor. Iată pașii pe care trebuie să îi urmezi, conform divahair.ro:

  • Lasă castanele la hidratat într-un bol cu apă călduță pentru cel puțin 20-30 minute.
  • Crestează castanele. Aici ai două variante: în formă de cruce sau într-o singură linie. Acest lucru va ajuta la o coacere mai bună, dar și la evitarea efectelor presiunii acumulate în interior;
  • Pregătește cuptorul. Lasă-l să se încingă;
  • Pune castanele într-o tava, presară sare peste ele și apoi bagă-le la cuptor. Dacă ai o funcție de aburi, foloseste-o! Dacă nu, va trebui să stropești castanele constant cu apă, cam la 5 minute o dată;
  • Ține-le în cuptor până sunt gata, apoi lasă-le să se răceasca pentru câteva minute înainte de a le consuma;
  • Ultimul pas: decojește-le și bucură-te de acest superaliment al toamnei!
