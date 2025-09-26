Orice sfârșit are un nou început. Luna se apropie de final, însă începe perioada castanelor. Acestea aduc o mulțime de beneficii asupra sănătății și pot fi integrate ușor în .

Ce beneficii aduc castanele

„Castanele sunt mai sărace în grăsimi decât alte fructe oleaginoase, dar compensează printr-un conţinut ridicat de fibre, vitamine din complexul B şi minerale esenţiale precum magneziu, potasiu şi fier”, se arată într-o revistă de specialitate, conform Click.

De asemenea, „ele sunt o sursă de energie de calitate, cu un indice glicemic moderat, ceea ce le face potrivite şi pentru persoanele care au nevoie să îşi ţină sub control glicemia”.

Castanele conțin și antioxidanți care ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ, reduc inflamaţiile şi pot contribui la prevenirea unor boli cronice.

Bune pentru slăbit?

Pe lângă beneficiile precizat mai sus, castanele sunt bune și pentru slăbit „datorită fibrelor şi conţinutului scăzut de grăsimi”.

„Ele reduc apetitul şi oferă o energie constantă, fără fluctuaţii mari de zahăr în sânge. Consumul moderat poate sprijini pierderea în greutate într-un mod sănătos”, mai spun specialiștii.

Castane la cuptor- cum le prepari?

Castanele la cuptor se prepară ușor. Iată pașii pe care trebuie să îi urmezi, conform divahair.ro: