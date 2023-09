Un supermarket din Piatra Neamț a vândut clienților sandwich-uri în „crustă de mucegai” / Cum a fost sancționat magazinul

Un supermarket din Piatra Neamț a fost sancționat cu o amendă de 15.000 de lei, în urma unei sesizări a unui client, după ce a descoperit la raft un sandwich în „crustă de mucegai”.

Potrivit , specialiștii din sănătate au descoperit faptul că temperatura din vitrina în care erau expuse preparatele se apropia de 20 de grade, în loc de 4-7 grade, cât ar fi recomandat.

Comisarii din cadrul CJPC au efectuat controale în incinta magazinului Profi

Un bărbat a descoperit la raft sandwich-ul „în crustă de mucegai” joi, 25 mai. Produsul descoperit de client era într-o vitrină frigorifică, prin ambalajul transparent putându-se vedea petele de mucegai.

În momentul în care bărbatul a observat produsul în neregulă, acesta l-a dus casierului, cerându-i să verifice și celelalte produse de la raft pentru că ar putea fi cumpărate de copii, potrivit .

Situația a ajuns și la inspectorii de sănătate publică, care au efectuat, a doua zi, un control la acel supermarket.

„În data de 26.05.2023, comisarii din cadrul CJPC Neamț au procedat la verificarea imediată a produselor aflate la comercializare la data controlului și, în prezența reprezentantului operatorului economic, au constatat că produsele erau expuse în vitrinele de prezentare fără a respecta temperatura de păstrare a produselor recomandată de producător ( temperatura înregistrată era de 19,5 gr C / temperatura recomandată era de 0 – 4 gr C / 0 – 7 gr C). Echipa de comisari a extins controlul și a constatat faptul că și pentru produsele expuse în vitrina de masă caldă nu se respecta temperatura de păstrare prevăzută de legislație (temperatura înregistrată era de 51-55 gr C/ temperatura prevăzută este de 60 gr C). De asemenea, vitrina de masă caldă prezenta depuneri generate de o igienizare necorespunzătoare”, a transmis comisarul șef adjunct Vlad Ciurea de la CJPC Neamț, pentru .