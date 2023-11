Cât a plătit un român pe două șezlonguri şi o umbrelă pe plaja din Malaga, Spania: „Nici nu vreau să mă gândesc cât costa în Mamaia”

Cu zile mai luminoase și temperaturi mai ridicate, luna august rămâne o alegere populară pentru o vacanță de vară, așadar românii se bucură din plin de sezonul estival.

Cei mai mulți preferă să-și petreacă concediul în afara granițelor țării, iar o parte dintre ei aleg să viziteze Spania. Mare le-a fost mirarea însă să afle cât au de plătit pentru două șezlonguri și o umbrelă pe plaja din Malaga.

Cât costă să închiriezi 2 șezlonguri şi o umbrelă în Spania

Vara aceasta, un român a ales să renunțe la stațiunile de pe litoralul românesc și să plece într-o vacanță pe plaja din Malaga, Spania. Se pare că bărbatul a rămas uimit în momentul în care a realizat cât costă să închiriezi două șezlonguri și o umbrelă.

Turiștii trebuie să scoată din buzunar 14 euro, adică aproximativ 70 de lei. Prețul este surpinzător și se situează sub cele de pe litoralul românesc, notează .

Bărbatul a împărțit prețurile de acolo cu internauții, ceea ce a stârnit destule controverse în mediul online.

„De ce totul trebuie să fie mult mai scump în România. Acum ceva timp în Olimp Neptun stăteam la șezlong cu 40-50 lei bucata. Anul trecut deja era 60-70 lei. Eu stau la mare 10-12 zile așa ca am fugit în Lidl și am luat o umbrela și am stat frumos pe nisip. Nu mi-a fost rușine. Dar toți avem gărgăuni în cap să stăm pe șezlong la umbrela cu măsuță și un frizante în mană să dea bine pe Instagram”, a scris unul dintre internauți.

„În Cipru am dat pe două șezlonguri și umbrelă cu măsuță doar 7,5 Euro. Nici nu vreau să mă gândesc cât costa asta în Mamaia”, a spun un alt internaut.

Există și țări în care prețurile le bat cu mult pe cele din România

„În Muntenegru am văzut și la 50 de euro. Cred că dacă nu ar fi oameni dispuși să plătească aceste prețuri, ele ar fi mai mici. Se face prea mare tam-tam cu șezlongurile astea.

În Croația, cred că 95% din oameni stau pe cearșafuri, de aceea zona de șezlonguri aproape că nu o observi și ei au mai mult pietricele pe plaja și ar putea prefera șezlongul”, a mai spus un internaut.